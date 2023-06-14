Жевательная прохлада: новый лёд покорил сердца миллионов

Жевание льда традиционно считается невежливым занятием, превосходящим, пожалуй, только тщетные попытки извлечь последние капли со дна чашки. Раскусывание твердых кубиков льда может быть шумным и потенциально болезненным. Хотя некоторые люди по-прежнему считают жевание льда грубостью, изобретение маленьких, воздушных ледяных котлеток сделало эту практику неотразимой и даже полезной в некоторых ситуациях.

Фото: www.tlsorthodontics. com/our-blog.php

В 1981 году компания Scotsman Ice Systems представила первый льдогенератор наггетсов. Компания Sonic еще больше популяризировала этот вид льда, добавляя его в свои напитки, что привело к тому, что люди стали покупать пакеты льда в кафе, чтобы наслаждаться им дома. Сегодня самодельный лед часто встречается в различных ресторанах, а не только в заведениях быстрого питания.

Эти крошечные цилиндрические самородки также приобрели популярность в медицинских учреждениях благодаря своей легко разжевываемой текстуре, быстрому таянию во рту и податливости для лечебных холодных пакетов. Производители льдогенераторов быстро уловили спрос на самородный лед, и теперь настольные льдогенераторы самородного льда позволяют людям делать свой собственный лед дома.

Что делает самородный лед таким мягким, жевательным и заманчивым?

Процесс приготовления самородного льда

Самородный лед отличается от колотого льда, который представляет собой просто большую глыбу льда, разбитую на неровные кусочки. По словам Бена Миллера, технического эксперта по изготовлению льда компании GE Appliances, основное различие между льдогенератором самородного льда и льдогенератором кубикового льда заключается в том, что последний собирает воду перед замораживанием в кубики, а первый непрерывно охлаждает воду и формирует из нее самородки.

Для начала вода поступает в нижнюю часть цилиндрического резервуара. Подобно домашнему морозильнику, устройство испаряет жидкий хладагент внутри медных трубок, извлекая тепло из окружающей воды. Быстро охлаждающаяся вода образует кристаллы льда на внутренней поверхности резервуара. Шнек, по сути, большой вращающийся винт, счищает лед и выталкивает его в верхнюю часть резервуара. По мере движения лед и жидкая вода образуют замороженную суспензию - эмульсию льда и воды. Когда суспензия достигает верха, она проходит через маленькие отверстия в металлической крышке, сжимаясь в цилиндрическую форму. Этот механизм напоминает экструдер для теста или макарон, придающий материалу определенную форму. Этот процесс разбивает замороженную слякоть на маленькие, жевательные котлетки, каждая длиной едва ли 1 сантиметр, которые затем собираются в контейнер для удобного зачерпывания.

Миллер объясняет:

"Отверстия, через которые проталкивается суспензия, имеют форму обратного конуса, с меньшим диаметром в верхней части, чем в нижней. Такая форма сжимает лед, когда он проходит через отверстие".

В целом, самородный лед можно производить с разным уровнем мягкости. Он может содержать около 25 процентов воды и 75 процентов льда для более мягкой текстуры или около 15 процентов воды для более твердой консистенции, как объяснил Джефф Бил, представитель компании Scotsman Ice Systems. Выбор текстуры зависит от целевого использования. Например, магазины бытовой техники предпочитают более твердую форму, чтобы предотвратить слипание более мягкого самородного льда, если машина не используется в течение некоторого времени. И наоборот, в больницах могут предпочесть более мягкий лед, чтобы облегчить жевание, особенно для пациентов с затрудненным глотанием.

Кто ценит самородный лед?

На этом этапе можно задаться вопросом, кому не нравится самодельный лед, учитывая его многочисленных поклонников.

Биль подчеркивает ключевую особенность, заявляя:

"Если взять горсть самородного льда и сжать его, из него выйдет вода. В то время как если бы вы сделали это с кубиками льда из вашей морозильной камеры, вода не вытекла бы. Кубики льда твердые и почти полностью состоят изо льда".

Это быстро тающее качество делает самородный лед востребованным в медицинских учреждениях. Он не только помогает увлажнить организм, когда человек не может употреблять жидкость перед анестезией, но и служит более безопасной альтернативой для людей, например, пожилых, которые могут испытывать трудности с глотанием. Джон Арденте, старший директор по эксплуатации учреждений Jefferson Health Northeast в регионе Филадельфия, объясняет, что самородный лед особенно ценен при уходе за пожилыми людьми, поскольку при попадании в рот он не рискует застрять в горле и затруднить дыхание. Кроме того, его жевательная природа облегчает его потребление. Наггетсовый лед сыграл значительную роль в улучшении обслуживания пациентов в центрах для пожилых людей и больницах на протяжении всей 25-летней карьеры Ardente в сфере здравоохранения.

Еще одним преимуществом самородного льда является его пластичность. При сжатии скопление ледяных самородков имеет уменьшенную площадь поверхности, что предотвращает быстрое таяние. Это делает лед идеальным для формирования удобных холодных пакетов, которые можно обернуть вокруг суставов, таких как колени или локти, по словам Арденте.

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Как сделать прозрачный лёд дома