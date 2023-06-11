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Олег Логинов

Microsoft объявила о разработке собственного ядерного реактора

4:11
Наука

При обсуждении будущего ядерного синтеза с учеными становится очевидным, что концепция мира, питаемого энергией солнца, все еще остается далекой перспективой. В то время как эксперты признают наше понимание физики, инженеры сталкиваются с серьезной проблемой поиска материалов, способных выдерживать длительное воздействие температур свыше 100 миллионов градусов Цельсия, что является необходимым условием для жизнеспособности коммерческих реакторов.

Microsoft объявила о разработке собственного ядерного реактора
Фото: Pravda.ru

Сотрудничество Microsoft

Удивительно, но компания Microsoft в сотрудничестве с компанией Helion Energy, занимающейся разработкой термоядерных реакторов, недавно объявила о своем амбициозном плане по использованию энергии ядерного синтеза в течение следующих пяти лет.

Генеральный директор Helion Дэвид Киртли отметил важность этого сотрудничества как для Helion, так и для термоядерной промышленности в целом, заявив:

"Это партнерство знаменует собой важную веху, и хотя нам предстоит еще много работы, мы уверены в нашей способности создать первую в мире термоядерную энергетическую установку", как сообщает TechCrunch.

Несмотря на грандиозность поставленной задачи, у Helion Energy есть несколько преимуществ. Компания стала первым частным предприятием, которому удалось достичь температуры в 100 градусов Цельсия в своем тестовом реакторе, что все же ниже оптимальной температуры, необходимой для термоядерного реактора. Кроме того, в 2021 году Helion получила значительное финансирование в размере 2,2 миллиарда долларов. Хотя реактор будет небольшим по сравнению с обычными ядерными реакторами, ожидается, что он будет вырабатывать около 50 мегаватт, что превосходит мощность первых двух морских ветряных электростанций в США, которые вырабатывают 42 МВт вместе взятые.

В отличие от обычной конструкции, предложенной учеными, занимающимися термоядерным синтезом на протяжении нескольких десятилетий, в Helion Energy используется 12-метровый плазменный ускоритель. При нагревании дейтерия (изотопа водорода) и гелия-3 и использовании импульсных магнитных полей происходит термоядерный синтез, который, как ожидается, приведет к получению чистой энергии. В течение десяти лет компания разработала шесть прототипов для испытания своей системы, а в 2024 году планируется запустить седьмой прототип.

Большие амбиции

Хотя финансовые детали и конкретные условия сотрудничества между Microsoft и Helion Energy не разглашаются, Киртли сообщил изданию The Verge, что невыполнение проекта по термоядерному синтезу повлечет за собой значительные финансовые штрафы. Он заявил:

"Мы обязались построить и продать систему [Microsoft]".

Учитывая амбициозное заявление Helion Energy о том, что она "первая в термоядерном синтезе", вполне понятно, что необходимо предпринять значительные шаги для выполнения своего обещания по получению чистой энергии. Однако этот конкретный шаг является особенно дерзким, сродни тому, чтобы поставить телегу впереди лошади. Например, Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER), проект токамака стоимостью в несколько миллиардов долларов, направленный на достижение термоядерного синтеза на Земле, получит первую плазму только в 2025 году. Его преемник, DEMOnstration Power Plant (DEMO), описываемый как полный прототип термоядерного реактора, как ожидается, не будет генерировать энергию до 2050 года.

Возможно, уникальный подход Helion Energy в меньших масштабах сможет сделать прорыв, который до сих пор не удавалось осуществить в рамках крупномасштабных проектов. Тем не менее, на преодоление этих проблем у компании есть всего пять лет, и обратный отсчет начался.

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Принцип работы ядерного реактора
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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