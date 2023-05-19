Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

"Людей должно быть меньше": Scientific American об условии "счастливого будущего"

3:03
Наука

В американском научном журнале Scientific American опубликована статья директора по народонаселению и устойчивому развитию Центра биологического разнообразия Стефани Фельдштейн. Автор подробно растолковывает, почему будущее станет более счастливым, если людей станет меньше.

"Людей должно быть меньше": Scientific American об условии "счастливого будущего"
Фото: Fotodom.ru

Как отмечает Фельдштейн, согласно прогнозу ООН, в десятках стран мира к 2050 году численность населения существенно сократится. И это, по её словам, хорошая новость.

По её словам, сейчас приходится решать проблему: либо сохранять экономический статус-кво, продолжая добиваться бесконечного роста на конечной планете.

Или же, по словам автора, мы можем прислушаться к предупреждающим знакам планеты, которая доведена до предела. И попытаться остановить экологическую катастрофу, выбрав другой путь "процветания".

В статье отмечается, что за последние 50 лет численность населения удвоилась, а вот популяции диких животных резко упали в среднем на 69 процентов. Человечество изменило по крайней мере 70 процентов территории Земли, при этом некоторые данные говорят о 97 процентах.

По оценкам Всемирного банка, к 2030 году коллапс экосистем может обойтись в 2,7 трлн долларов в год. В то время как многие предполагают, что сокращение населения неизбежно нанесёт ущерб экономике, учёные обнаружили, что более низкие показатели рождаемости приведут не только к снижению выбросов к 2055 году, но и к увеличению дохода на душу населения на десять процентов.

Переход к модели, основанной на росте и справедливости наряду с более низкими показателями рождаемости, поможет бороться с изменением климата и повысить благосостояние. Предоставив каждому возможность решать, иметь ли детей и когда, и планируя сокращение численности населения, "мы можем выбрать будущее устойчивого изобилия", говорится в статье.

Надо отметить, что такие статьи появляются в западной прессе регулярно. Например, в "Нью-Йорк Таймс" была статья о том, как хорошо быть… невысоким человеком.

Потому что и болеют тяжёлыми заболеваниями такие люди реже, и едят меньше. Ведь если бы только в США люди в среднем были на десять процентов ниже ростом, это означало бы экономию 87 миллионов тонн продовольствия ежегодно.

Но при этом, надо заметить, что относительно уровня потребления всё ж таки в первую очередь не мешало бы хорошенько подумать именно пресловутому "золотому миллиарду".

Ведь парадокс — вроде и проблемы с рождаемостью во многих западных странах наблюдаются уже сейчас, а уровень потребления только растёт. Так что и здесь следовало бы всё же с себя начать, а не обо всём человечестве рассказывать.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы оон
Новости
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
На британском канале Channel 4 выйдет мини-сериал о судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд
Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"
Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине
Режиссёр фильма "Русалочка" Маршалл признался, что не планировал брать на роль Ариэль цветную актрису
Турпром: натиск скидок турецких отелей на граждан из РФ дал положительные результаты
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Последние материалы
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине
Режиссёр фильма "Русалочка" Маршалл признался, что не планировал брать на роль Ариэль цветную актрису
Турпром: натиск скидок турецких отелей на граждан из РФ дал положительные результаты
Эколог назвал причины излишнего загрязнения реки Дон в Ростовской области
Новые грани рекламной кампании ВЧК "Вагнер" в Твери
Топ-6 способов привлечь полезных насекомых в сад 
Виталий Бородин высказался о будущем Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России
MF: нутрициолог Строков дал три совета по улучшению качества жизни
Экс-супруга Александра Серова Елена Стебенёва оценила брак с певцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников