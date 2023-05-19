"Людей должно быть меньше": Scientific American об условии "счастливого будущего"

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В американском научном журнале Scientific American опубликована статья директора по народонаселению и устойчивому развитию Центра биологического разнообразия Стефани Фельдштейн. Автор подробно растолковывает, почему будущее станет более счастливым, если людей станет меньше.

Фото: Fotodom.ru

Как отмечает Фельдштейн, согласно прогнозу ООН, в десятках стран мира к 2050 году численность населения существенно сократится. И это, по её словам, хорошая новость.

По её словам, сейчас приходится решать проблему: либо сохранять экономический статус-кво, продолжая добиваться бесконечного роста на конечной планете.

Или же, по словам автора, мы можем прислушаться к предупреждающим знакам планеты, которая доведена до предела. И попытаться остановить экологическую катастрофу, выбрав другой путь "процветания".

В статье отмечается, что за последние 50 лет численность населения удвоилась, а вот популяции диких животных резко упали в среднем на 69 процентов. Человечество изменило по крайней мере 70 процентов территории Земли, при этом некоторые данные говорят о 97 процентах.

По оценкам Всемирного банка, к 2030 году коллапс экосистем может обойтись в 2,7 трлн долларов в год. В то время как многие предполагают, что сокращение населения неизбежно нанесёт ущерб экономике, учёные обнаружили, что более низкие показатели рождаемости приведут не только к снижению выбросов к 2055 году, но и к увеличению дохода на душу населения на десять процентов.

Переход к модели, основанной на росте и справедливости наряду с более низкими показателями рождаемости, поможет бороться с изменением климата и повысить благосостояние. Предоставив каждому возможность решать, иметь ли детей и когда, и планируя сокращение численности населения, "мы можем выбрать будущее устойчивого изобилия", говорится в статье.

Надо отметить, что такие статьи появляются в западной прессе регулярно. Например, в "Нью-Йорк Таймс" была статья о том, как хорошо быть… невысоким человеком.

Потому что и болеют тяжёлыми заболеваниями такие люди реже, и едят меньше. Ведь если бы только в США люди в среднем были на десять процентов ниже ростом, это означало бы экономию 87 миллионов тонн продовольствия ежегодно.

Но при этом, надо заметить, что относительно уровня потребления всё ж таки в первую очередь не мешало бы хорошенько подумать именно пресловутому "золотому миллиарду".

Ведь парадокс — вроде и проблемы с рождаемостью во многих западных странах наблюдаются уже сейчас, а уровень потребления только растёт. Так что и здесь следовало бы всё же с себя начать, а не обо всём человечестве рассказывать.

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