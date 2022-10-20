Россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском корабле "Crew Dragon", чтобы проводить эксперименты

Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в отряде "Роскосмоса", 5 октября 2022 года прибывшая на МКС на американском корабле "Crew Dragon" в качестве первого русского участника программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Продолжаем знакомиться с долгим и увлекательным путём становления нашей героини.

Весной 2021 года становится известно: Анна, скорее всего, отправится в Космос в 2022 году в составе экипажа корабля "Союз МС-22". Однако, уже скоро планы кардинально меняются — девушке сообщают, что свой первый полёт ей, вероятно, предстоит совершить не на "Союзе", а на американском космическом корабле "Crew Dragon".

Спустя полгода данные подтверждаются. В июле 2022 года NASA и "Роскосмос" подписывают соглашение по организации перекрёстных полётов, и в соответствии с ним Анна Кикина включается в американский космический экипаж миссии "Crew-5", отправляющийся на орбиту осенью 2022 года.

Решение руководства стало для героини неожиданным — но девушка восприняла его достойно.

"О своём полёте на американском корабле я узнала недавно от руководства и была приятно удивлена этому предложению. Очень хорошо отношусь к возможности осуществить свой первый полёт в космос по программе обмена", — прокомментировала Анна Кикина своё назначение в команду "Дрэгона". Учимся у девушки-космонавта воспринимать резкие повороты судьбы как приятные возможности!

В конце лета 2022 года наша героиня завершила подготовку к космическому полёту в российском Центре подготовки космонавтов, была признана годной к отправке на МКС по состоянию здоровья и успешно прошла все испытания на специальном тренажёре российского сегмента МКС. Интересно, что в процессе финального экзамена каждый космонавт должен был показать себя во всех возможных ролях, исполняемых экипажем космической станции, чтобы в случае нештатной ситуации все участники полёта были взаимозаменяемы и могли поддержать друг друга.

…Но и это ещё не всё: так как Анне предстояло совершить полёт в составе американского экипажа, в начале сентября космонавт отправилась в США, чтобы пройти финальную предполётную подготовку уже конкретно в качестве члена экипажа "Crew Dragon".

Наравне с усиленными спортивными тренировками Анна прошла специальные занятия: полёты на реактивном самолёте, погружение в робототехнику, изучение систем "Дрэгона", отработка операций "стартового дня" и даже обучение аварийному покиданию корабля. Разумно: даже если всё отлично налажено, к любым неполадкам лучше подготовиться заранее!

Подготовка Анны в Космическом центре Кеннеди велась под строгим контролем врача из российского Центра подготовки космонавтов Русаны Серебряковой — она же будет контролировать медицинские показатели девушки во время полёта.

В экипаж "Crew-5" вместе с Анной вошли ещё три человека: американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада и японский астронавт Коити Ваката. Оба американца в звёздных полётах также являются новичками, а вот японца с уверенностью можно назвать космическим "старожилом": Ваката отправляется на орбиту уже в пятый раз.

О подготовке к полёту на "Дрэгоне" у Анны сложились исключительно приятные впечатления.

"Взаимоотношения в экипаже для меня очень комфортные, качественные и эффективные. Я довольна процессом обучения как в США, так и в России", — дала свою оценку девушка-космонавт.

Кстати говоря, хотя Анна и работает по долгу службы в, по большей части, мужском коллективе, она не испытывает по этому поводу дискомфорт и считает, что в космосе между мужчиной и женщиной как специалистами нет различий.

"Не думаю, что коллеги видят во мне какого-то бесполого солдата. <…> Социальные роли никто не отменял. Но как профессионалы мы все равны", — объясняет Анна.

Финальная предполётная подготовка Анны прошла успешно, но не обошлось и здесь без некоторых проволочек. Полёт экипажа, в который вошла Анна Кикина, был на несколько недель перенесён из-за недоразумения: при транспортировке ракета-носитель "Falcon 9", которая должна была вывести в Космос "Crew Dragon", столкнулась с мостом, повредив первую ступень. Едва решились неполадки с ракетой, по Соединённым Штатам ударил мощнейший ураган "Иэн", который опять спровоцировал задержку полёта. Казалось, космос испытывал терпение Анны, словно проверяя — достойна ли девушка своей непростой и подчас непредсказуемой космической работы.

Но и это нежданное испытание Анна выдержала с честью. Во многом девушке наверняка помогло её особое отношение к подготовке и миссии.

"Важно любить то, что ты делаешь. Не ждать, когда же свершится полёт, а получать удовольствие от самого процесса. Тогда найдутся силы и внутренние резервы", — сообщает Анна Кикина. И снова её совет пригодится любому, кто стремится достичь успеха в своём деле — будь то космонавт или офисный работник.

И вот, наконец, 5 октября 2022 года с Земли стартует корабль "Crew Dragon", отправляя к звёздам "красавицу нашу, космонавтку" — как с гордостью назвал Анну Кикину бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Забавно, что собственное название "Дракона", на котором наша героиня полетела на свою первую встречу с Космосом, звучит, как "Endurance" — и с английского переводится как "стойкость", "выносливость" и даже "долготерпение". Нельзя не заметить, что именно эти качества были так нужны Анне в период её непростой космической подготовки!

Перед отъездом на стартовую площадку Анна попрощалась с провожающими, крикнув: "Я Вас люблю!" и "Спасибо за поддержку!" Среди тех, кто прибыл поддержать девушку в важную для Анны минуту, был и её муж Александр.

…Несколько часов полёта — и вот уже Анна Кикина радует жителей Земли широкой улыбкой в трансляции с МКС, присоединившись к своим землякам — космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину — в качестве бортового инженера. По словам российских космонавтов, они даже подготовили для девушки приветственный сюрприз, но подробности пока не раскрываются.

Миссия экипажа, в который входит Анна, рассчитана на 145 суток. Девушка-космонавт присоединяется к работе российского сегмента МКС. Каюту для Анны Кикиной выделили в жилом отсеке модуля "Наука".

Планируется, что девушка будет помогать астронавтам при выходах в открытый космос, ставить эксперименты и участвовать в работе с канадским дистанционным манипулятором ERA. А вот целенаправленно заниматься какой-либо "журналистской" работой или вести обучающие трансляции как человек с опытом работы в медиасфере Анна пока не планирует.

"Хотела бы я какие-то уроки проводить из Космоса? Не знаю. На текущий момент больше бы я ответила нет, чем да — я бы всё-таки хотела делать больше работы, связанной с техническими задачами по станции <…> Поставят задачу — буду делать, и буду делать это с удовольствием. Посмотрим — жизнь покажет", — размышляет Анна в ответ на вопрос корреспондента "Роскосмоса".

И это прекрасно отражает отношение нашей героини к работе и жизни. Из высказываний космонавта заметно, что она не пытается забегать вперёд и детально планировать отдалённое будущее: напротив, Анна живёт сегодняшним днём и направляет свои мысли на первоочерёдные в данный момент задачи, не распыляясь на второстепенное и постороннее. Возможно, именно эта черта делает Анну такой стойкой и упорной и помогает нашей героине сохранять присутствие духа в её целеустремлённом движении к поставленным целям.

Последовательность, уверенность и ясность мысли чувствуются и в чёткой, хорошо поставленной речи Анны Кикиной. Девушка отвечает на вопросы корреспондента не задумываясь, говорит кратко, быстро и спокойно, легко подбирая слова. Слушая, как женщина-космонавт то с сосредоточенным выражением лица рассказывает о своих тренировках и особенностях корабля "Crew Dragon", то с улыбкой делится смешными моментами из своей жизни, с лёгкостью понимаешь: Анна — тот человек, которого наверняка легко примет Космос. Ведь именно такие люди всегда нужны на орбите — смелые, открытые, позитивные, твёрдо идущие к своей цели и не боящиеся трудностей.

Стройная, спортивная, статная девушка со скуластым волевым лицом, потрясающей улыбкой и длинной русой косой — весёлая, вдохновлённая и солнечно-дерзкая. Глядя на Анну Кикину, невольно вспоминаешь таких же смелых, летяще-стремительных героинь с вдохновляющих советских плакатов. И очень хочется, чтобы в наше неспокойное время первые полосы газет, журналов и Интернет-изданий всё чаще озаряли лица таких светлых, сильных и талантливых людей, словно сошедших со страниц советской фантастики и способных своим ежедневным нелёгким, но радостным трудом приблизить осуществление всемирной Космической Мечты.