Анна Космическая: единственная женщина в отряде "Роскосмоса" покоряет МКС

"Мы долго-долго летели и, наконец, долетели! Я воссоединилась с экипажем МКС-68. Мы вместе! Ура!" — радостно восклицает в трансляции с Международной Космической Станции красивая спортивная девушка.

Длинные волосы развеваются вокруг её головы впечатляющим ореолом, не сдерживаемые земной гравитацией. Знакомьтесь: Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в отряде "Роскосмоса", 5 октября 2022 года прибывшая на МКС на американском корабле "Crew Dragon" в качестве первого русского участника программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом.

Судя по сияющим глазам и широкой улыбке, Анна искренне счастлива. К своему первому знакомству с космосом девушка готовилась в течение десяти лет и, похоже, теперь на орбите чувствует себя, как рыба в воде.

Историю Анны никак нельзя назвать заурядной. Вряд ли ещё какие-то пятнадцать лет назад, работая на радиостанции "Радио Сибирь-Алтай", девушка всерьёз помышляла о космической карьере. Однако, когда в 2012 году коллега из отдела новостей рассказала ей о первом в истории открытом наборе в отряд космонавтов "Роскосмоса", Анна поняла, что космическая стихия зовёт именно её.

"Это было решение, которое сформировалось в момент, как только я узнала о начале открытого набора в отряд космонавтов. <…> оценив ситуацию, я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься дальше", — делится космонавт в интервью "РИА Новости".

Одно из обязательных требований, которое предъявляется будущим космонавтам при отборе, — серьёзное техническое образование. Поэтому наивно предполагать, что за плечами у Анны только работа в СМИ. Окончив школу со спортивным уклоном, наша героиня получила красный диплом инженера-гидротехника в области защиты при чрезвычайных ситуациях на водохозяйственных объектах. Вслед за этим девушка освоила второе высшее по специальности "Экономика и управление на предприятии".

Знания, которые приобрела Анна в ходе обучения, очень пригодились ей как кандидату в космонавты: опыт инженера помогал легко разбираться в конструкции космических кораблей и приборов, а навыки экономиста позволяли делать точные прогнозы и строить графики.

Не только ум и талант требуются покорителям космоса, но и незаурядные физические данные. А кроме этого, навыки выживания в экстремальных условиях. И с этим у Анны всё более чем в полном порядке: с юных лет героиня активно занимается различными видами спорта, участвует в соревнованиях, а первую свою победу завоевала в семь лет — на соревнованиях по плаванию.

Юная Аня вступила в секцию спелеотуризма, где исследовала пещеры и осваивала скалолазание, также девочка занималась водным туризмом и восточными единоборствами. При этом, стоит отметить, что будущая женщина-космонавт росла крайне разносторонним ребёнком: занятия каратэ и самбо в расписании Ани мирно соседствовали с кружком керамики и участием в КВН. Возможно, именно такое насыщенное, вдохновлённо-боевое детство и закалило девушкин характер, сделав Анну многосторонней, выносливой, упорной личностью и научив её не бояться трудностей.

В девятом классе девушка приняла незаурядное решение — перевелась из обычной школы в спортивную. На этот поступок Анну сподвиг начавшийся набор старшеклассников в специальный класс "Юный спасатель", куда девушка и загорелась желанием попасть.

Профильное обучение также стало очень удачным для будущего стремления к звёздам: ученики спортивной школы регулярно участвовали в различных соревнованиях, а по окончании учёбы сдавали теоретический и практический экзамены по физической культуре. Кстати говоря, именно она — официально любимый школьный предмет Анны.

На школьных соревнованиях достижения нашей героини не заканчиваются. Будучи студентом, Анна занялась многоборьем и рафтингом, в обоих увлечениях завоевав статус мастера спорта.

Кажется, в сутках нашей героини всегда было больше, чем 24 часа: параллельно с учёбой в вузе девушка окончила курсы при МЧС, получив удостоверение спасателя и профессию инструктора по оказанию первой медицинской помощи, даже обучала кадетов-спасателей. А позже Анна успела поработать инструктором по плаванию и даже гидом-проводником на Алтае! Снова плюсик в космонавтскую "копилочку": знания врача и "выживальщика" среди звёзд точно не будут лишними.

И вот, приходит 2012 год, наступает первый в истории открытый набор в космонавты, и Анна включается в подготовку. Пригождаются полученные ранее профильные знания по физике и математике, параллельно девушка подтягивает английский (без него — никак: экипажи-то международные), осваивает историю космонавтики и собирает необходимые медицинские справки. Последнее, по словам Анны, оказалось самым забавным этапом.

"Когда я приходила и говорила: "Мне для отбора в отряд космонавтов…" — рассказывая об этом в интервью "Роскосмоса", девушка делает большие глаза, артистично показывая крайнее изумление врачей, и смеётся. Улыбка Анны искренняя и широкая, смех — задорный и заразительный.

Отбор кандидатов составляли несколько ступеней:

проверка физической подготовки,

психологические тесты,

экзамены по профильным предметам,

испытания в барокамере и на центрифуге.

Анна подчёркивает, что требования к кандидатам предъявлялись одинаковые вне зависимости от пола: единственным отличием было то, что женщинам разрешили не подтягиваться, а отжиматься — три отжимания засчитывались как одно подтягивание.

Услышав о таком строгом и сложном отборе, многие бы, наверное, засомневались в своих способностях и не стали даже и участвовать в отборе, но Анна другого мнения о жизненных трудностях:

"Людям свойственно бояться неизвестности. Они начинают рисовать себе какие-то сложности, которых даже не существует. Просто сделай первый шаг. И ты увидишь, что всё само начнёт крутиться", — делится космическим опытом наша героиня. И им не лишне будет воспользоваться в нашей земной, повседневной жизни.

Упорство и отличная подготовка сделали своё дело: из трёх сотен человек в результате испытаний были отобраны восемь кандидатов в космонавты. В их число вошла и единственная женщина — по имени Анна Кикина.

А дальше — годы усиленной учёбы, тренировок и предварительной подготовки. По словам Анны, она даже не ожидала такого плотного графика в режиме постоянных экзаменов и зачётов. Однако, наша героиня предпочла не пугаться большого объёма работы, а действовать максимально последовательно на пути к достижению своей мечты.

"Дальше просто шла шаг за шагом. <…> Я воспринимаю это как квест. Я решила одну задачу — иду к другой; я здесь получила что-то необходимое для решения следующего, "ключик" от следующей двери — я пошла дальше. Мне интересно находиться в процессе, и, так или иначе, я иду туда, куда должна прийти", — так описывает Анна свой принцип работы и достижения поставленных целей.

Ежедневное расписание кандидата в космонавты поражает насыщенностью. За время подготовки Анна успела пройти тренировки по приземлению в зимнем лесу, горах и пустыне, прыжкам с парашютом и даже подъёму на борт висящего в воздухе вертолёта!

Спустя два года Анна завершила общекосмическую подготовку и сдала Государственный экзамен на достойный балл — "4,5". Однако, в результате тайного голосования желанная квалификация космонавта-испытателя нашей героине не даётся: девушку оставляют на должности кандидата с условием прохождения дополнительных занятий.

Но перипетии, способные выбить из колеи неуверенного в себе человека, Анну отнюдь не смущают: девушка продолжает усиленно тренироваться и в конце 2014 года предстаёт перед Межведомственной квалификационной комиссией. В этот раз звёзды благосклонно улыбаются нашей героине, прошедшей испытание ожиданием, — и Анна Кикина получает официальную квалификацию космонавта-испытателя, став членом отряда Центра подготовки космонавтов.

И снова возвращение к мощным, требующим приложения огромных психологических и физических сил, тренировкам — теперь уже в официальном статусе космонавта. Теоретические и практические занятия с восьми утра до пяти вечера, после — самостоятельная подготовка ко всё новым зачётам и экзаменам — именно такой график ожидал Анну в процессе подготовки к полётам.

Отработки нештатных посадок и последующего выживания в самых разных природных условиях, специальная парашютная и водолазная подготовка, тренировочные наблюдения Земли со специального самолёта-лаборатории, имитация невесомости, отработка различных полётных ситуаций на специальных тренажёрах… В плотный график Анны втиснулись даже тестирование скафандров для корабля "Федерация" (ныне — "Орёл") и удалённое управление роботом с помощью шлема виртуальной реальности!… Всего — не перечесть.

Помимо прочего, в процессе подготовки Анна Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полёт к Луне и проверяющем выдержку людей в условиях многодневной изоляции от внешнего мира. Анна отлично справилась с поставленной задачей, проведя 17 суток в составе международного "экипажа" и даже отработав на тренажёрах различные аспекты космической миссии.

Космическая "самоизоляция" не составила для Анны труда: человек очень дружелюбный и коммуникабельный, космонавт с теплотой отзывается о всех своих знакомых и всегда старается найти с коллегами общий язык, помня, что их объединяет общее, всепланетарной важности, дело.

Свой нелёгкий и поистине удивительный путь Анна прошла не одна: по космическому пути с ней рука об руку идёт её супруг, Александр — старший тренер-преподаватель по физической подготовке космонавтов.

В Звёздный городок Анна и Александр прибыли вместе. Несмотря на то, что официально Александр руководил физической подготовкой команды, в которой находилась девушка, только в некоторые периоды, Анна подчёркивает, что супруг регулярно контролирует её физическую подготовку и создаёт для неё специальные планы тренировок.

"Он знает, как меня тренировать", — смеётся космонавт.

(Продолжение следует)