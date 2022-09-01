Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Искусственный интеллект оказался умнее, чем думали учёные

Наука » Технологии

Постоянно идут дискуссии о том, может ли компьютер мыслить как человек, то есть оперировать сложными понятиями.

Искусственный интеллект оказался умнее, чем думали учёные

Недавно очередное исследование на эту тему было проведено специалистами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Массачусетского технологического института и Национального института здравоохранения. Результаты были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Разница между дельфинами и аллигаторами

Проект возглавил доцент кафедры психологии и лингвистики Калифорнийского университета Идан Бланк, его соавторами стали когнитивный нейробиолог Массачусетского технологического института Эвелина Федоренко, аспирант Массачусетского технологического института Габриэль Гранд и Франсиско Перейра, руководитель группы машинного обучения в Национальном институте психического здоровья Национального института здравоохранения.

Как разъяснил Бланк, системы искусственного интеллекта способны определять сходство и различие слов. Допустим, они "видят", что слова "стол" и "стул" чем-то похожи между собой, а вот "стол" и "планета" уже имеют мало общего. Но человеческое мышление гораздо более детальное и сложное.

"Возьмём наши знания о дельфинах и аллигаторах, — предлагает Бланк. — Когда мы сравниваем их по шкале размеров, от "маленьких” до "больших”, они относительно похожи. С точки зрения их интеллекта они несколько различаются. С точки зрения опасности, которую они представляют для нас, по шкале от "безопасного” до "опасного”, они сильно различаются, поэтому значение слова зависит от контекста. Мы хотели спросить, действительно ли эта система знает о тонких различиях — является ли её идея сходства гибкой, как у людей".

Принцип сортировки

Была разработана специальная технология, которую авторы назвали "семантической проекцией". С её помощью исследователи изучили 52 группы слов, чтобы выяснить, сможет ли компьютерный алгоритм научиться сортировать значения слов — скажем, оценивать животных по размерам или степени их опасности для человека, или давать оценку климатическим и экономическим особенностям отдельных американских штатов.

Машине предложили для анализа ряд терминов, связанных с различными профессиями, именами, одеждой, спортом, мифологией. При этом, все слова были разделены на категории, и каждой из них были присвоены определённые характеристики, такие как размер, скорость, возраст, степень опасности, уровень интеллекта и так далее.

Задачей являлось определить сходство и различие между терминами. Для чистоты эксперимента учёные привлекли добровольцев, которых разделили на команды по 25 человек и попросили их проанализировать предложенные слова. Параллельно проводился машинный анализ.

"Система умнее, чем мы думали"

Выяснилось, что машина, так же, как и люди, сделала вывод, что такие имена, как Бетти и Джордж, относительно старомодны и имеют разную половую принадлежность, и что такие виды спорта, как тяжёлая атлетика и фехтование, схожи между собой в том, что обычно ими занимаются в помещении, но в то же время для их освоения требуется разный интеллектуальный уровень. Не возникло проблем и с классификацией животных, в частности, по размерам.

"Оказывается, эта система машинного обучения намного умнее, чем мы думали; она содержит очень сложные формы знаний, и эти знания организованы в очень интуитивно понятную структуру, — заявил Бланк. — Просто отслеживая, какие слова сочетаются друг с другом в языке, вы можете многое узнать о мире".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Искусственный интеллект – могут ли роботы захватить мир?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Новости
Interia: города Польши погрузятся во тьму из-за 700% роста цен на электричество
Рогов: в Энергодаре после обстрелов ВСУ нет электричества и мобильной связи
Newsweek: российская технология космического "ослепления" пугает Запад
Лавров: угрожающие миротворцам в Приднестровье действия являются атакой на РФ
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта
Bloomberg: Прибалтика, Польша и Финляндия хотят ограничить въезд для россиян
Сивков: контрнаступление ВСУ на Херсон — тактика времён Первой мировой
Трамвай в Ижевске насмерть переехал лежавшего на путях мужчину
Глава МИД Лавров: Россия выслушает Запад, когда он будет готов к диалогу
МИД КНР: Китай ценит взгляд России на провокации США в Тайваньском проливе
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Сергей Лебедев СССР больше нет, России пора вернуться к лозунгу "Православие — самодержавие — народность" Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Мир. Новости мира
Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Последние материалы
Сивков: контрнаступление ВСУ на Херсон — тактика времён Первой мировой
Киев предпринял попытку взять заложников на ЗАЭС
Глава МИД Лавров: Россия выслушает Запад, когда он будет готов к диалогу
Трамвай в Ижевске насмерть переехал лежавшего на путях мужчину
МИД КНР: Китай ценит взгляд России на провокации США в Тайваньском проливе
Минобороны: две баржи с диверсантами потоплены около Запорожской АЭС
Глава МИД Лавров оценил заявление Бербок об Украине: "Фантастическое признание"
Референдумы в ЛДНР и освобождённых областях Украины до конца осени не состоятся
SMM-менеджер Попова: Telegram становится модной площадкой для ведения блогов
Глава МИД РФ надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников