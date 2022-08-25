Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

В Германии найдена древняя статуэтка со штрих-кодом

Наука » Экология » Человек

Немецкие археологи обнаружили во время раскопок на месте доисторического поселения в районе города Швайнфурта странную керамическую статуэтку.

В Германии найдена древняя статуэтка со штрих-кодом

Во-первых, она изображает некое существо, которое учёным так и не удалось идентифицировать. Во-вторых, на неё нанесён линейный узор, напоминающий современный штрих-код. Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Нестандартная находка

Пол глиняной фигурки невозможно определить. Её длина составляет 19 сантиметров, однако изначальный рост скульптуры мог приближаться к 30 сантиметрам — у неё не сохранились ноги. Зато оказались хорошо прорезаны черты лица — глазницы, нос, рот, подбородок. Голова крупная и плоская, по краям с каждой стороны просверлено по пять небольших отверстий. Исследователи считают, что на голове могло находиться нечто вроде капюшона, прикреплённого к ней, например, металлическими кольцами, которые вставлялись в отверстия. Так что, скорее всего, статуэтка женского пола.

Но ещё больше учёных заинтересовал рисунок, вырезанный на её поверхности. По виду он очень напоминает штамп или клеймо со штрих-кодом, какие используются в наши дни.

Находку эксперты датировали периодом между VIII и VI веками до нашей эры, к которому относится и возраст поселения. В пресс-релизе Баварского государственного управления по охране памятников говорится, что артефакт не имеет аналогов. Правда, похожие изделия находили ранее в Причерноморье, но они были старше баварской находки на несколько тысячелетий.

Богиня с клеймом

По мнению специалистов, объект мог иметь культовое назначение. Они предположили, что статуэтка могла символизировать божество (вероятнее всего, богиню), связанное с водой.

"Вполне возможно, что люди в то время считали это особое живописное место священным, и что небольшая статуэтка служила им ритуальным подношением, или ей даже приписывали магическую силу", — прокомментировал находку директор Баварского музея, профессор Матиас Пфайль.

Что же касается "штрих-кода", говорят эксперты, то статуэтку действительно могли использовать как штамп. С её помощью могли ставить клеймо на различные товары и изделия, скажем, на хлеб. Правда, непонятно, как это могло согласоваться с поклонением культу богини — ведь такие действия, по идее, должны рассматриваться как осквернение святыни.

Маркировка от путешественника во времени?

Хотя не исключено, что это действительно штрих-код, и к культу он никакого отношения не имеет. Ранее в разных концах света при раскопках неоднократно находили артефакты, которые явно не относились к исследуемой эпохе, вплоть до гаек и даже предметов, похожих на современные гаджеты.

Существует версия, что в этих местах могли побывать путешественники во времени. Теоретически кто-то из них мог и промаркировать статуэтку — мол, "здесь был Вася". Хотя понятно, что подобные гипотезы можно отнести скорее к области фантастики, чем к историческим допущениям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы история германия археология
Новости
Bloomberg: энергокризис ударит по Британии сильнее, чем коллапс 2008 года
На курорте “Роза Хутор” пройдёт осенний фестиваль New Star Weekend
Ходаковский: Украина уже проиграла, но не хочет этого признавать
Верховный комиссар ООН призвала провести немедленную демилитаризацию ЗАЭС
В Politico рассказали о конфликте Германии и Франции с Польшей из-за Украины
Forbes: страны Европы скатываются на уровень стран третьего мира
Военкор Руденко: ВСУ пытались устроить контратаку в районе Угледара
В НАТО назвали вызовом способность РФ вывести из строя союзников через Атлантику
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве
В Уфе судят хоккеиста "Салавата Юлаева" за покупку военного билета
Популярное
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.

NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Мир. Новости мира
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Мир. Новости мира
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Последние материалы
Ходаковский: Украина уже проиграла, но не хочет этого признавать
Верховный комиссар ООН призвала провести немедленную демилитаризацию ЗАЭС
В Politico рассказали о конфликте Германии и Франции с Польшей из-за Украины
Forbes: страны Европы скатываются на уровень стран третьего мира
В Германии найдена древняя статуэтка со штрих-кодом
Военкор Руденко: ВСУ пытались устроить контратаку в районе Угледара
В НАТО назвали вызовом способность РФ вывести из строя союзников через Атлантику
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве
В Уфе судят хоккеиста "Салавата Юлаева" за покупку военного билета
The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников