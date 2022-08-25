В Германии найдена древняя статуэтка со штрих-кодом

Немецкие археологи обнаружили во время раскопок на месте доисторического поселения в районе города Швайнфурта странную керамическую статуэтку.

Во-первых, она изображает некое существо, которое учёным так и не удалось идентифицировать. Во-вторых, на неё нанесён линейный узор, напоминающий современный штрих-код. Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Нестандартная находка

Пол глиняной фигурки невозможно определить. Её длина составляет 19 сантиметров, однако изначальный рост скульптуры мог приближаться к 30 сантиметрам — у неё не сохранились ноги. Зато оказались хорошо прорезаны черты лица — глазницы, нос, рот, подбородок. Голова крупная и плоская, по краям с каждой стороны просверлено по пять небольших отверстий. Исследователи считают, что на голове могло находиться нечто вроде капюшона, прикреплённого к ней, например, металлическими кольцами, которые вставлялись в отверстия. Так что, скорее всего, статуэтка женского пола.

Но ещё больше учёных заинтересовал рисунок, вырезанный на её поверхности. По виду он очень напоминает штамп или клеймо со штрих-кодом, какие используются в наши дни.

Находку эксперты датировали периодом между VIII и VI веками до нашей эры, к которому относится и возраст поселения. В пресс-релизе Баварского государственного управления по охране памятников говорится, что артефакт не имеет аналогов. Правда, похожие изделия находили ранее в Причерноморье, но они были старше баварской находки на несколько тысячелетий.

Богиня с клеймом

По мнению специалистов, объект мог иметь культовое назначение. Они предположили, что статуэтка могла символизировать божество (вероятнее всего, богиню), связанное с водой.

"Вполне возможно, что люди в то время считали это особое живописное место священным, и что небольшая статуэтка служила им ритуальным подношением, или ей даже приписывали магическую силу", — прокомментировал находку директор Баварского музея, профессор Матиас Пфайль.

Что же касается "штрих-кода", говорят эксперты, то статуэтку действительно могли использовать как штамп. С её помощью могли ставить клеймо на различные товары и изделия, скажем, на хлеб. Правда, непонятно, как это могло согласоваться с поклонением культу богини — ведь такие действия, по идее, должны рассматриваться как осквернение святыни.

Маркировка от путешественника во времени?

Хотя не исключено, что это действительно штрих-код, и к культу он никакого отношения не имеет. Ранее в разных концах света при раскопках неоднократно находили артефакты, которые явно не относились к исследуемой эпохе, вплоть до гаек и даже предметов, похожих на современные гаджеты.

Существует версия, что в этих местах могли побывать путешественники во времени. Теоретически кто-то из них мог и промаркировать статуэтку — мол, "здесь был Вася". Хотя понятно, что подобные гипотезы можно отнести скорее к области фантастики, чем к историческим допущениям.