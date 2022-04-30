"Охота" на учёных: зачем Вашингтону понадобились российские специалисты

В Вашингтоне ищут способы нанести максимальный ущерб России во всех сферах. И в науке в том числе. Американская администрация намерена переманить ведущих российских учёных, дабы лишить российского лидера Владимира Путина "некоторых из его лучших новаторов".

Как сообщает агентство Bloomberg, с инициативой переманить российских ученых в США выступил Белый дом, включив соответствующее предложение в дополнительный запрос конгрессу.

В частности, предлагается отменить требование, в соответствии с которым научные работники из России, которые подают заявление на получение рабочей визы, в настоящий момент должны иметь работодателя.

Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединённые Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

Более всего администрацию Байдена интересуют специалисты, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей.

Таким образом, Вашингтон стремится нанести ущерб научному потенциалу России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. А кроме того, заявляется, что таким образом будет укреплена безопасность самих Соединённых Штатов.

В общем, никакого секрета из планов не делается. Что может свидетельствовать ещё и о том, что в Вашингтоне вполне уверены в успехе своего плана.

После развала Советского Союза из России перебрались на работу в другие страны множество специалистов. И это действительно серьёзная проблема для отечественной науки. И очевидно, что игнорировать нынешние намерения Вашингтона не является лучшей стратегией. Тем более, что опыта по переманивают научных кадров американцам не занимать.

Очевидно, впрочем, что противостоять этому можно и нужно. В частности, путём организации поддержки учёных. В самых разных форматах, речь не только о финансовой стороне дела (хотя и она тоже важна). В России много грамотных специалистов, работа которых имеет огромное значение для страны.

А иначе стали бы в Вашингтоне обосновывать свои инициативы соображениями национальной безопасности. Надо полагать, имеют к тому основания.