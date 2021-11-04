Юрий Оганесян — первый учёный, удостоенный международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева. Об этом стало известно в среду, 3 ноября. Награда присуждена академику за прорывные открытия, расширившие границы периодической таблицы.
В физике элементарных частиц "событием" экспериментаторы называют всё новое, необычное. Иногда "событие" ждут месяцами, но оно так и не приходит, потому что его появление означает приближение открытия, способного изменить наш мир.
Академик Ю. Ц. Оганесян — счастливый человек, потому что в его жизни случилось много "событий", которые привели к великим открытиям в науке.
В вестибюле здания, на фронтоне которого значится "Лаборатория ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова", останавливаешься — надо обязательно рассмотреть Периодическую таблицу, что на стене слева, и "Остров стабильности", что на стене справа. Ведь по сути это — история легендарной Лаборатории, которой по праву гордится Объединённый Институт Ядерных Исследований в Дубне.
И уже здесь ты понимаешь, откуда начинается путь в таинственный микромир, где находятся неведомые пока, почти неуловимые, как эльфы, элементы, названные всегда склонными к юмору физиками "сверхтяжёлыми".
Именно в этом мире, бесконечном по своей малости, живёт и работает академик Юрий Оганесян. Он называет его "Островом стабильности", на котором и открыты ставшими известными ранее неизвестные элементы, "крайний" из которых (использую термин космонавтов) и назван в честь академика — "оганесоном".
Суть своей работы Юрий Цолакович обозначил во время юбилея Дубны. Он сказал так:
"Периодическая таблица Менделеева не стареет. Спустя полтора столетия она, как Джоконда, своей загадочной улыбкой влечёт исследователей в волшебный мир науки, оставаясь полной тайн и открытий… Даются эти элементы с большим трудом. Однако из 16 элементов, открытых в мире за время существования ОИЯИ, более половины родились в Дубне. А практически все элементы последнего, 7-го ряда, были открыты методами и реакциями синтеза, разработанными в Дубне, и в этом году уже начались эксперименты на новом ускорительном комплексе Фабрики сверхтяжёлых элементов. С Фабрикой, не имеющей аналогов в мире, мы намерены пойти дальше, в 8-й ряд Таблицы — кто бы мог подумать об этом 20 лет тому назад…"
Юрий Оганесян принял эстафету от Георгия Николаевича Флёрова, который создал Лабораторию в Дубне. Здесь родилась научная школа, которая столь блистательно работает до сегодняшнего дня. А её "секреты" в нашей беседе открыл нынешний директор ОИЯИ академик Григорий Трубников.
Нашу беседу я начал так:
— Работаю над книгой о ЛЯРе. Во-первых, приближается юбилей Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова. Во-вторых, там работает Юрий Цолакович Оганесян, с которым, беру на себя смелость утверждать, у нас дружеские отношения. И, в-третьих, уже добрых полвека восхищаюсь достижениями ЛЯР, которые поднимают отечественную науку до передовых позиций в мире. А вы как оцениваете Лабораторию?
— Вопрос не простой, хотя так может показаться поначалу. Не надо ничего не забыть и не упустить. Я ведь молодой человек — сюда приехал 25 лет назад, когда ЛЯР гремел уже по всему миру, а потому личное восприятие — это полный пиетет. Мобилизация на любое большое дело, наверное, самое быстрое в ЛЯРе. Это идёт ещё от Флёрова. Лаборатория, пожалуй, одна из самых "контрастных", то есть "наука — не наука". Понятно?
— Не очень.
— Если делать, то делать по полной выкладке. И никаких скидок, послаблений и оправданий быть не может. "Контрастность" — это касаемо науки, установок, экспериментов. Я бы сказал, предельно жесткие требования к достоверности. Никогда из этой Лаборатории не выходило во вне то, что хочется выдать за открытие. Этого не происходило, пока все на 100 процентов не были уверены, что это действительно открытие. А ведь для экспериментатора и теоретика всегда большой соблазн быть первым. Но в ЛЯРе очень высокая планка требований. Сорок раз проверят себя, у себя. Абсолютная сплоченность команды. В Лаборатории все — от уборщиц и девушек в кафетерии до академиков и руководителей экспериментов — мобилизованы на конкретное дело. Искусство мобилизации, как мне кажется, в Лаборатории ярко выражено.
— Во время "Атомного проекта" Флёров занимался критическими сборками, а там погрешности недопустимы. Нужна полная концентрация, иначе беда неминуема. Наверное, оттуда идёт такое отношение к работе?
— Безусловно. Наука, которой они занимаются, особая. Мы все её называем "глубоко фундаментальной" — она на границах ядра и таблицы Менделеева. Благодаря и работам в Дубне, она быстро развивается, а потому мы можем посмотреть на её прикладные аспекты. Это их счастье. Потому что, когда спрашивают физика:
"А что ты делаешь?" Он в ответ: "Открываю новые частицы". "А что это даёт?" "Они в справочнике появляются…"
А тут всё наглядно: вот таблица Менделеева, куда вписываются новые элементы. Ярко, наглядно, убедительно. Открыли 118-й, и он сразу в школьные учебники попадает! Путь к известности гораздо ближе, чем у теоретиков или тех, кто занимается физикой элементарных частиц. В ЛЯРе близкое плечо между фундаментальными исследованиями и прикладными, и оттого в этой области науки конкуренция очень высокая в мире. Четыре-пять лабораторий в Германии, Японии, США, Франции участвуют в гонке, и выживать в ней нелегко. Поэтому мобилизация нужна и для того, чтобы постоянно быть сильным. А как известно, в марафоне на последних этапах тяжелее всего лидеру. А потом ещё долгие годы удерживать лидерство — это вообще невероятно трудно. И стать чемпионом нелегко, и оставаться им столь же трудно. Так вот, ЛЯР и стайеры и спринтеры одновременно. Это удаётся благодаря эффективной командной работе.
— Мне кажется, что у Оганесяна многое от Флёрова, а тот в свою очередь перенял некоторые черты характера Курчатова. Получается своеобразная преемственность, не так ли?
— Это одновременно и своеобразная "шапка Монамаха".
— Значит, Лаборатория — одна из центральных в ОИЯИ?
— Безусловно. И одна из динамически развивающихся.
Сила нашего Института в том, что он очень дисциплинарен. Есть теоретическая физика, есть информационные технологии — всё, что связано с вычислительными архитектурами, есть радиобиология, есть физика элементарных частиц и высоких энергий, есть физика твердого тела… И у каждого из направлений есть определённый "горизонт успеха", то есть горизонты реализации проектов.
Есть короткое расстояние — проект можно реализовать в течение двух-трёх лет, получить яркие результаты. Есть установки большего масштаба — они требуют 10-15 лет терпения, усердия, тщательной работы, чтобы потом ещё через 10-15 лет получить "событие" в результате эксперимента. А у ЛЯРа уникальность ещё в том, что их физика, как мне кажется, имеет среднесрочный горизонт, когда и создание установки и получение результата занимает не столь длительное время, как в других Лабораториях. Это, конечно, не потому, что им "повезло", а результат огромных усилий, научной школы и базы, создаваемой десятилетиями. Многие вещи они делают лучше всех в мире, и эту планку они держат.
Очень важную роль ЛЯР сыграл в "нулевые" и "девяностые" годы. В то время работы по физике элементарных частиц сместились в ЦЕРН, там прошли очень яркие эксперименты и сотрудники ОИЯИ были в них на первых ролях. Это были эксперименты, которые готовились огромными коллаборациями в течение 15 лет. У общества иногда не хватает терпения ждать так долго. ЛЯР же во время этой сложной эпохи нашей жизни стал поистине "островом стабильности".
Когда в какой-то области физиков у теоретиков и экспериментаторов не было понимания, куда идти, ЛЯР получил яркие результаты, что и надо было учредителям Института, которым надо показывать успехи в работе постоянно — они не любят ждать десятки лет. И для Института ЛЯР стал своеобразной "курицей, несущей золотые яйца".
На набережной Волги поутру можно встретить Менделеева. Он задумчиво смотрит вдаль, по ту сторону реки, где вырастают синие корпуса каких-то предприятий. Раньше их не было. Как и памятника Дмитрию Ивановичу.
— Неужели он бывал в этих местах?!
С этого вопроса и началась наша беседа с академиком Виктором Матвеевым. Я был уверен, что он удовлетворит моё любопытство. Во-первых, он совсем недавно покинул пост директора ОИЯИ (а директору по должности положено всё знать в этом городе!), и, во-вторых, наше знакомство исчисляется уже не годами, а десятилетиями, что подразумевает не только доверительность, но и добрые, дружеские отношения.
Мой вопрос не застал его врасплох.
— Думаю, для вас не секрет, что инициатором появления бюста Менделеева, как и названия набережной, был Юрий Цолакович Оганесян, — сказал Матвеев. — Для Лаборатории Ядерных Реакций имя Менделеева — это знамя, под которым ими сделано ряд фундаментальных открытий, и естественно, что они были главными идеологами того, чтобы и набережная была названа именем Дмитрия Ивановича, и на ней должен появиться бюст учёного, и Периодическая таблица. Кстати, самая большая в мире. Это была очень хорошая идея, потому что она прекрасно популяризирует вклад Дубны в мировую науку. Когда пароходы проходит мимо, то все пассажиры выстраиваются у борта, чтобы рассмотреть эту таблицу. Её прекрасно видно и с другой стороны Волги…
….Символов в Дубне много — ведь отсюда Волга перебрасывает свои воды к Москве, чтобы напоить столицу и превратить её в "порт пяти морей". Во время пуска канала здесь появилось две статуи — Ленина и Сталина. Сейчас осталась одна, вторую убрали ещё полвека назад, когда шла у нас очередная война с прошлым. Война, победа в которой нам всегда обеспечена.
"Сталин" не поддавался, когда его обвязали тросами и с помощью танка попытались стащить с пьедестала. Он лишь наклонился… Пришлось вызывать сапёров, чтобы взорвать неподдающегося "вождя".
Откуда было знать борцам с прошлым, что в центре статуи по рекомендации академика архитектуры Всеволода Келдыша — отца будущего президента Академии наук СССР — был вставлен стальной стержень!?
Туристы, путешествующие по Волге, спрашивали о судьбе статуи, но куда она исчезла неведомо. Вот и стоит "Ленин" в одиночестве… Впрочем, теперь ему "веселее" — он может рассматривать знаменитую Таблицу Менделеева, что появилась на здании бассейна, именуемого "Архимедом" (ещё один символ Дубны!).
При встрече я не удержался и спросил Юрия Цолаковича: "118-й элемент получил ваше имя — "оганисон", есть уже элементы, названные в честь Дубны, Курчатова, Флёрова, многих известных учёных. Кто на очереди?"
Оганесян улыбнулся, потом ответил: "Работает огромная интернациональная команда, так что кандидатов много…"
Кстати, некоторые из них будут на торжествах в Париже 15 ноября, когда академику Ю. Ц. Оганесяну в ЮНЕСКО будет вручаться премия имени Д. И. Менделеева. Это первая церемония вручения. Без сомнения, впереди ещё много их будет, но в истории всегда будет упоминаться первая, и первый её лауреат.
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