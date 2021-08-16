Эколог Павел Сухонин: "Одновременно с глобальным потеплением идёт глобальное похолодание"

Какие факторы влияют на климат, почему вместе с глобальным потеплением идёт глобальное похолодание, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру профессор Института прикладной экологии, экс-член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов, член секции океанографии Русского географического общества Павел Николаевич Сухонин.

Потепление плюс похолодание

— Павел Николаевич, по всему миру череда стихийных бедствий: наводнение в Китае, в Западной Европе, засуха в Северной Америке, лесные пожары в Субарктике. Что вы можете сказать об экстремальной погоде? Действительно становится хуже или нас пугают?

— Нас ни в коем случае не пугают. Все работы по климатологии основаны на работах академика Михаила Ивановича Будыко. Ещё в 1970 году он дал все расчёты, предсказания, которые за 40 лет подтвердились, о глобальном потеплении климата и изменениях погоды. Но в 70-е годы не существовали факторы, которые присутствуют нынче. Увы, все изменения происходят в комплексе и накладками.

Есть три точки зрения:

официальная;

реальная;

слухи.

Официальная точка зрения — это те самые парниковые газы. На уровне слухов существует такое понятие "а все знают". Это как с Великой китайской стеной. Все знают, но когда начинаешь изучать материалы, в частности, в Географическом обществе отчёты экспедиций Маннергейма или экспедиции Русского синода, то оказывается, ещё в 1884 году целый год искали, а Китайской стены не нашли. И вот начинаются слухи, домыслы, догадки. Отчёты экспедиции Маннергейма 1906 года. Это Русское географическое общество совместно с Генштабом. Тогда были найдены отдельные укрепления, рвы и холмы. Всё. Это я привел только для примера.

Если брать, а что же творится на самом деле с климатом, то не учитывается очень много факторов. О них робко начинают говорить. Но почему-то на официальном уровне все или стараются не замечать, или, наоборот, набрасываются. К примеру, установлены астрофизические факторы, что раз в 487 лет солнечная активность снижается, и на Земле наступает малый ледниковый период. Сейчас мы находимся в конце этого цикла. Солнечная активность снижается.

Нас наряду с потеплением, которое реально есть, ждёт одновременно и похолодание. То есть два фактора столкнулись.

Электромагнитная опасность

— Следующий фактор, который замалчивают: Северный полюс раньше приближался в сторону России со скоростью 5 км/год, а начиная с 2012 года скорость составляет 40 км/год.

— Что это означает?

— Смещение полюсов идёт. Это уже установленный факт, который пока не принимают в расчёт. А я расскажу, к чему это приведёт. За последние 50 лет в мире выработано огромное количество электроэнергии. А теперь представьте, если рассмотреть нашу планету как рамку, вращающуюся в магнитном поле других планет, и добавить туда ЭДС, что будет? По законам физики и элементарному физическому опыту рамка начнёт вращаться быстрее. Но у планеты огромная масса. И она тормозит. А что будет, если ротор двигателя начать тормозить? Он начнёт нагреваться. Следовательно, идёт медленный, пока малозаметный (это нужны очень серьёзные исследования) нагрев планеты именно по электромагнитному фактору, что идёт в плюс к глобальному потеплению.

Следующий фактор. Линии электропередач. Их раньше не было в таком количестве. Но проблема Арала началась, когда построили волжскую ГЭС имени Ленина и от неё до Москвы проложили ЛЭП (тогда ещё, правда, 1150 было, это сейчас) протяжённостью 1,5 тысячи километров, которая создала статический ионный щит между ЛЭП и ионосферой, препятствующий проникновению влажных воздушных потоков из Западной Европы на Памир. На Памире стало меньше осадков выпадать, стали мелководными реки:

Сырдарья;

Амударья.

Вот вам и проблема Арала. Этот фактор проверяется очень легко. Когда в 2012 году произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, одновременно отключилась вся сеть в 2,5 тысячи километров, которая шла чётко с Запада на Восток. То есть щит рухнул. И мы можем посмотреть по официальной статистике, какие катаклизмы мгновенно начались с исчезновением этого щита. Вплоть до того, что в Черногории выпал снег, в Индии произошли сильнейшие наводнения и прочее.

Япония и Сингапур отказались от линий электропередач воздушных. Они всё загнали в кабель под землю. Причём грамотно. Исчезли аномалии воздушные, электромагнитные. В кабеле все заэкранировано. И климат более-менее пришёл в норму.

Электромагнитный фактор надо учитывать. Айсберг откололся, допустим, от Гренландии или Антарктиды и поплыл по течению. В море вода солёная. В солёной воде всегда имеются вихревые токи Фуко. Появляется айсберг, вокруг которого пресная вода. Он тает. Пресная вода электричество не проводит. Следовательно, в этом электромагнитном вихре образуется депрессионная воронка, а по закону сохранения энергии, если где-то что-то убыло, значит, что-то где-то прибыло. Значит, в какой-то точке, просчитать которую пока невозможно, возникла, наоборот, напряжённость электромагнитного поля, такая же вихревая воронка. Вот вам увеличивающееся торнадо, вихри, шторм.

Геомагнитные факторы тоже стараются не афишировать. Но ускорились подвижки земной коры. В частности, у нас Санкт-Петербург. Все говорят, Балтийский щит стабильный.

Но Балтийский щит состоит из чешуек, которые находятся в постоянном движении. И за 150 лет уровень Ладоги и Финского залива на 4 метра стал меньше.