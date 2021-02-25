Эколог Сергей Шахматов: нас ждет глобальное похолодание

Почему человечество ожидает глобальное похолодание вместо глобального потепления и что может сделать каждый житель Земли, чтобы сохранить природу, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру исполнительный директор федеральной экологической платформы "Российские зеленые" Сергей Александрович Шахматов.

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Глобальное похолодание

— Сергей Александрович, несколько лет назад исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль произвел выбросы пепла, и были запрещены полеты на несколько дней. Что вы могли бы сказать об этом?

— Ситуация связана с вулканической активностью на Земле. Вклад в общее потепление от вулканической активности соизмерим с антропогенный фактором.

С другой стороны, нужно прислушиваться к нашим ученым, российским, особенно к Российской академии наук. Там далеко не глупые люди, которые сегодня, исходя из тысячелетней ретроспективы, рисуют периоды:

теплых температур,

холодных температур на планете.

И совершенно аргументировано говорят, что мы уходим из теплого периода. Это связано не с антропогенным фактором, а с позицией планеты по отношению к Солнцу, орбите, с волновыми процессами, когда Земля находится чуть дальше, чуть ближе к Солнцу — соответствующие периоды на планете исчисляются тысячами лет. Я нисколько не удивляюсь, если через 30-50 лет мы уйдем обратно в минусовые температуры, как это было, условно, 10 тысяч лет назад.

В среднем ниже температура будет на 2-5 градусов, и все забудут об истерии по поводу глобального потепления.

Стоит прислушаться к нашим ученым. Фактически есть теория нашей Академии наук о том, что мы выходим из пика теплых температур, заходим в период холодных температур. И по большому счету климатологи ничего в ответ контраргументированного ответить не могут. Они знают об этом тоже. Они прекрасно видят ретроспективу этих волновых процессов. И почему-то никто об этом не говорит.

Шведская академия наук и еще несколько академий согласились с российскими учеными, что, да, мы входим в период пониженных температур.

Это же вопрос не одного года. Это вопрос десятилетий. Так же, как и вопрос поднятия на 1-1,5 градуса температуры в среднем по планете, это тоже ретроспектива 50 лет.

Понятно, что нужно минимизировать антропогенный вклад. При этом природный вклад все равно больше, чем антропогенный. Особенно если посчитать эмиссию всех действующих вулканов, которые выдают эмиссию 24 в сутки 7 дней в неделю.

Но в любом случае страны через теорию глобального потепления настраивают экономику на зеленые рельсы. И здесь очень радует Норвегия, где в этом году продалось из всего объема автомобилей 56% впервые в мире именно автомобилей электрических.

— Вы сказали, что антропогенный фактор такой же, как и природный. Что, кроме вулканов, воздействует так же сильно?

— Горящие торфяники, пожары, которые появляются из-за воспламенения от сухой погоды. А этих пожаров достаточно большое количество в общем объеме пожаров. Таяние вечной мерзлоты и эмиссия метана и всего, что находится под мерзлотой. То есть это природные факторы, которые дают гигантские объемы эмиссии в атмосферу планеты.

Всё в наших руках

— А что может рядовой человек сделать, чтобы окружающую среду сберечь? Сборка раздельного мусора? Кроме того, что не поджигать, не бросать окурки.

— Раздельный сбор — это сегодня единственный выход из глобальной проблемы с мусором. Мусоросжигание — это технологии XX века, а не ХХI века. Ведущие страны отказываются от мусоросжигания.

Если мы разбираемся с мусором в больших городах, то в сельской местности эта проблема не решается системно, потому что отсутствует система раздельного сбора.

Сегодня сортировка и переработка вторичных материалов экономически целесообразна.

Она не быстро, но отбивается. Это экономический проект. Поэтому нужно наладить систему отсортировки повсеместно. Потому что мы от закапывания мусора (это вред почве и окружающей среде) уходим в максимальный возврат вторичных ресурсов в экономику. Если бы этим занялся каждый из 147 миллионов человек в России, то был бы грандиозный эффект:

для экологии,

экономики,

экономии ресурсов на производстве товаров народного потребления из вторсырья.

Вклад антропогенный в глобальном формате существенен. Это вопрос новой философии всех для людей на Земле.

Если ты потребляешь в год на тонну CO2 или на 100 кг CO2 — это разница. Философия рационального потребления сегодня заложена в головах миллионов людей по всему миру. Это единственный выход развития общества в направлении созидания и соединения с природой.