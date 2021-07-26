Наводнение потрясло Европу: что пошло не так

Более пятисот человек погибших и едва ли не столько же пропавших без вести. Ущерб на миллиарды евро. Тысячи разрушенных домов, физически и психологически травмированные жители Германии, Италии и Польши. Система прогнозирования наводнений четко сработала и синоптики заранее предупредили о повышении уровня рек, но что-то пошло не так.

наводнение, Германия

Метеорологические службы били тревогу

Европейская система оповещения о наводнениях (EFAS), которая является частью Службы управления чрезвычайными ситуациями программы "Коперник" (Copernicus Emergency Management Service), предоставляет информацию о наводнениях национальным и местным властям по всей Европе.

Прогнозы, сделанные в бассейне Рейна на территории Германии и Швейцарии накануне пятницы 9 июля и субботы 10 июля, с высокой вероятностью свидетельствовали, что во вторник 13 июля начнется наводнение. Последующие прогнозы также показали, что высокая вода затронет реку Маас в Бельгии. Прогнозы на последующие дни безо всяких сомнений указывали, что надвигается крупное наводнение.

Сотрудники EFAS разослали бюллетени с информацией для целей раннего предупреждения в национальные и региональные агентства, занимающиеся вопросами погоды, окружающей среды и защиты гражданского населения. Эти организации используют информацию EFAS наряду со своими собственными прогнозами.

Первый бюллетень EFAS попал к соответствующим национальным учреждениям уже 10 июля. В последующие дни после дальнейших обновлений — поскольку стали доступны более точные данные — официально были уведомлены о наводнении власти Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии и Люксембурга, а также Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии. В районы бассейнов Рейна и Мааса было отправлено около 25 индивидуальных предупреждений.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) независимо от EFAS также прогнозировала выпадение значительных осадков. Местные отделения, например, Министерство по окружающей среде земли Рейнланд-Пфальц, сообщали о грядущем природном катаклизме.

К предупреждениям не прислушались

Приходится с грустью констатировать, что предназначенная для спасения жизней система в целом не сработала должным образом. Отдельные части системы работали именно так, как они были спроектированы: прогнозы отличались точностью и предупреждения достигали адресатов. В некоторых районах власти вовремя эвакуировали жителей, успели создать временные защитные сооружения и перегнали автомобили на возвышенности. Но это происходило далеко не везде.

Региональные политики в Германии настаивают на том, что предупреждения о стихийном бедствии соответствовали действительности и метеослужбы отлично справились со своей работой. Это все равно, что утверждать, что плавание "Титаника" прошло успешно, потому что 99% его инженерных решений были безупречны. Отдельные аргументы могут быть верными, но если власть имущие не признают, что система в конечном итоге потерпела неудачу, они рискуют не усвоить уроки и в будущем подвергнуть опасности жизни своих сограждан.

Какая польза от точного прогноза, если принимающие решение в упор не видят опасности? Эффективные предупреждения о наводнениях требуют, чтобы люди могли оценить вероятность вероятного ущерба, увидеть пути решения проблем для того, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Поскольку изменение климата увеличивает риски, связанные с аномальной жарой, пожарами и наводнениями, видимо, необходимо не только сократить выбросы, но и подготовиться к проблемам, которые уже имеются. Даже при наличии достаточных мер по снижению выбросов углекислого газа, которые предпримут правительства ряда государств, человечеству никак не избежать последствий неспокойной окружающей среды.

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