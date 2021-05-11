Филиппинцы гордятся, что убили Магеллана

Недавно на Филиппинах отмечали 500-летний юбилей важного события, которое до недавнего времени в школьных учебниках многих стран трактовалось как этап Великих географических открытий. Теперь его зачислили к преступлениям европейских колонизаторов в акватории Тихого океана.

Магеллан для филиппинцев кровопийца, а не путешественник

27 апреля 1521 года португальскому исследователю Фернану де Магальяйншу (Fernão de Magalhães), более известному под именем Фернан Магеллан, не было дано завершить первое кругосветное плавание, которое закончилось 6 сентября 1522 года под командованием баска Хуана Себастьяна Элькано (Juan Sebastian Elkano). Для филиппинцев дата гибели Магеллана символична, ведь тогда был дан отпор чужеземным захватчикам.

Отправляясь в далекое путешествие, никто не подозревал, что плавание будет кругосветным. Из 293 человек, отплывших на пяти судах под предводительством Магеллана, в Севилью вернулись семнадцать на корабле "Виктория". Для большинства образованных землян это стало первым кругосветным путешествием, подтвердившим гипотезу о том, что земля круглая. Для некоторых современных филиппинцев предприятие Магеллана — угроза суверенитету их острова.

Жители Филиппин решили пойти по пути протестов, подобных тем, которые на протяжении десятилетий регулярно демонстрируют представители коренных народов Северной и Южной Америки, гневно относящиеся к празднованию дня Колумба и открытия Нового Света.

5 ноября 1582 года недалеко от нынешнего города Тобольск казак Ермак Тимофеевич разбил воинство хана Кучума. В нынешнем Тобольске некие активисты выступили против увековечивания памяти сибирского первопроходца. В отличие от индейцев и автохтонного населения островов Океании и акватории Тихого океана, так называемые сибирские татары не являются аборигенами этой обширной территории. Более того, эти завоеватели лишь чуток опередили казаков Ермака Тимофеевича, а потом начали мериться силами с более серьезным православным государственным образованием, нежели языческая орда.

Не в пример всем им австралийские аборигены (как мы помним, съевшие Кука) в апреле прошлого года с помпой отметили 250-летие прибытия Джеймса Кука в Австралию и Новую Зеландию. Кстати, поедали выдающегося англичанина с величайшей благодарностью: его плоть наполняла дикарей силой. Это событие было встречено:

выставками;

историческими реконструкциями;

многочисленными публикациями.

Какая муха укусила Магеллана

В свое время советская историография критически оценивала плоды Великих географических открытий, ссылаясь на классиков марксизма: "золото — вот чего первым делом требовал белый, как только он ступал на вновь открытый берег". В погоне за пряностями и драгоценностями делались замечательные открытия. Другой стороной медали были зверства и жестокости. За короткий период от плавания Колумба до гибели Магеллана конкистадоры уничтожили индейцев Антильских островов и принялись завозить туда африканских рабов. Аборигенов крестили, а принятие католичества автоматически превращало их в рабов испанской короны.

Испанский король Карл V из династии Габсбургов пожаловал Магеллану титул adelantado (первопроходца) — по сути наместника всех "земель и островов", которые будут открыты, с правом передачи должности своим сыновьям и законным наследникам. По договору ему разрешалось получать двадцатую часть всех доходов с новооткрытых земель. Пролить свет на гибель Магеллана в основном помогают дневники итальянского мореплавателя Антонио Пигафетты (Antonio Pigafetta), которые порой не всегда совпадают с дневниками других участников экспедиции.

Австралийские аборигены

14 апреля 1521 года раджа острова Себу Хумабон со своей свитой, раджа острова Камигин, мавританский купец и около пятисот туземцев и столько же женщин приняли крещение. Этому способствовало обещание Магеллана вылечить тяжело болевшего брата раджи. В качестве благодарности за исцеление Хумабон обещал креститься и уничтожить местных идолов. На соседнем острове Мактан не хотели признавать верховенства раджи Себу. Магеллан вознамерился покарать врагов нового вассала Испании, заодно вселить страх перед европейцами.

По свидетельствам очевидца: "Фернандо Магеллан добивался того, чтобы и другие властители, соседи этого, покорились этому властителю, ставшему христианином, они же отказывались подчиниться ему. Ввиду этого Фернандо Магеллан выступил однажды ночью на своих шлюпках и предал огню поселения тех, кто отказывался подчиниться. Спустя 10-12 дней после этого он приказал поселению, находившемуся на расстоянии полулиги от сожженного им поселения и называвшемуся Матан, также расположенному на острове, прислать ему трех коз, трех свиней, три меры риса и три меры проса. В ответ они заявили, что вместо потребованных им трех штук каждого предмета они готовы дать ему две, если он согласен на это, они тотчас же исполнят все, если же нет, то как ему будет угодно, они же больше ничего не дадут. Ввиду того, что они отказывались дать ему то, что он требовал от них, Фернандо Магеллан дал распоряжение укомплектовать три лодки экипажем в 50-60 человек и выступил против этого селения 28 апреля утром. Их встретило множество людей, около трех-четырех тысяч человек, которые бились с таким упорством, что Фернандо Магеллан и шесть человек, бывших с ним, были убиты в 1521 г."

Празднование победы на Мактане

Правительственные мероприятия, организованные Национальным комитетом Филиппин, состояли из военного парада и шоу беспилотных летательных аппаратов, а также открытия нового святилища Лапу-Лапу и героям Мактана. Комитет спонсировал художественный конкурс, связанный с победой на Мактане, в четырех номинациях:

суверенитет; великодушие; единство; наследие.

В категории "суверенитет" победила картина Матиуса Б. Гарсии "Никогда не быть покоренным" (Matthius B. Garcia. "Hindi Pasisiil"). Крепко сбитая фигура вождя Лапу-Лапу покрыта висаянскими (по названию небольшого моря в Филиппинском архипелаге) татуировками. На его голове ярко-красная бандана, на шее толстые золотые цепи воина и правителя. В его руке кампилан — длинный меч. Именно этим традиционным оружием был убит Магеллан.

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