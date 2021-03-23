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Автор Игорь Буккер

"Пещера ужаса" донесла послания пророков

Наука

Впервые за 60 лет найдены два десятка фрагментов ветхозаветных свитков так называемой "Книги двенадцати малых пророков". Тексты написаны на греческом языке, но имя Бога — на иврите. Это самая старая из аналогичных находок.

"Пещера ужаса" донесла послания пророков

Сенсация в библеистике

"Обнаруженные фрагменты библейского свитка — настоящая сенсация", — сказал в беседе с корреспондентом немецкого журнала Focus-online специалист по Ветхому Завету и библейской археологии из Майнцского университета, профессор Вольфганг Цвикель (Wolfgang Zwickel).

Документ, датируемый примерно 132 годом нашей эры, обнаружен израильскими учеными внутри труднодоступной "Пещеры ужаса", недалеко от библейского города (с 1971 года израильский национальный парк Эйн-Геди, что в переводе с иврита означает "источник козленка").

Место находки

Некоторые средства массовой информации поспешили окрестить находку новыми свитками Мертвого моря. Отсылая тем самым к обнаруженным в 1947–1956 годах в местности Вади-Кумран, близ северо-западного побережья Мертвого моря, манускриптам ессейской общины (II век до н. э. — I век н. э.).

Однако "Пещера ужаса" не расположена рядом с Кумраном, поэтому Управление древностей Израиля более точно определяет находку в качестве нового "библейского свитка".

Такого жуткого названия пещера в Иудейской пустыне удостоилась из-за своего опасного положения и обнаружения здесь в 1960-х годах более 40 человеческих скелетов. Останки принадлежали умершим от голода во время восстания Бар-Кохбы против владычества Рима, которое произошло между 132 и 135 годом нашей эры. Через три года восстание было подавлено. Некоторые античные авторы утверждали, что более 500 тысяч евреев были умерщвлены, еще больше депортировали.

Археологические находки

По мнению специалистов, находка представляет собой отрывок из "Книги двенадцати малых пророков" Захарии и Наума. Текст переведен на греческий язык. Причина этого, по словам Цвикеля, заключается в том, что греческий язык был в то время языком интернационального общения в районе Средиземноморья, а иврит использовался только учеными-книжниками.

Исследователям уже удалось установить, что отрывки из книги пророка Наума несколько отличаются от других сохранившихся версий этого текста.

"Переводы — это всегда еще и интерпретации", — полагает библеист.

Помимо книги пророков, во время раскопок археологи обнаружили:

  • истлевшую одежду;
  • монеты;
  • наконечники стрел;
  • гребни для вычесывания вшей.

В близлежащей пещере также была найдена корзина с крышкой из плетеного тростника, возраст которой оценивается в 10 500 лет.

Здесь же находился скелет ребенка, погребенный приблизительно 6 тысяч лет назад. Труп был завернут в ткань и естественным образом мумифицировался. Сохранились отдельные лоскуты кожи, сухожилия и часть волосяного покрова.

Пещеры должны охраняться

Как бы то ни было, пещеры вокруг Мертвого моря — настоящее Эльдорадо для археологов и ученых. Но не только они ищут в пещерах древние артефакты. По данным Управления древностей Израиля, после того, как были найдены знаменитые кумранские рукописи, грабители проникли в пещеры и уничтожили многочисленные исторические памятники.

В 2017 году началось новое обследование пещер площадью 80 квадратных километров. По словам Исраэля Хассона (Israel Hasson), директора Управления древностей, цель этой миссии — спасти важные объекты от разграбления. Обнаруженные фрагменты являются "тревожным звонком для государства", которое должно поспешить предоставить ресурсы для продолжения раскопок.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы пророки археология кумранские рукописи
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