Подлинность папируса со стихами Сафо поставлена под сомнение

Музей Библии в Вашингтоне недавно объявил, что вернул в Египет 5 000 фрагментов древнего папируса, в том числе отрывки со стихами древнегреческой поэтессы Сафо. Однако радоваться рано, поскольку есть сомнения в подлинности раритета.

Приобретенные музеем в 2012 году, спустя два года они угодили в фокус общественного внимания, после того, как издание Daily Beast сообщило 28 января 2014 года, что специалист по изучению папирусов Дирк Оббинк (Dirk Obbink) из Оксфордского университета обнаружил два неизвестных стихотворения Сафо.

Гениальная поэтесса

Сафо, или Сапфо, родившаяся на острове Лесбос, прославилась еще в древности элегантностью своих стихов. Но с 19 столетия ее имя стали ассоциировать с женской однополой любовью, и название ее родного острова привело к появлению слова "лесбиянка".

Из поэзии Сафо до нас дошли отдельные фрагменты, поэтому открытие неизвестных прежде строчек так обрадовало ученых. Кроме того, в папирусе Оббинка сохранились последние пять строф одного стихотворения и часть следующего, что делало его одним из самых длинных целых стихотворений Сафо.

Новости об открытии попали в заголовки мировых СМИ, но на удивление серьезных вопросов о происхождении, приобретении и истории владения папирусом так и не последовало. Происхождение любого артефакта крайне важно для установления подлинности и правового статуса памятника древности.

Однако возникли сомнения, что информация о происхождении папируса Сафо, опубликованная Оббинком, была сфабрикована его предыдущим владельцем, который стремился извлечь выгоду при передаче аукционному дому Christie's.

Закон суров, но это закон

За редким исключением папирусы происходят из Египта. В 1983 году египетское правительство приняло закон, запрещающий внутреннюю торговлю древностями, окончательно установив, что археологическое наследие страны является государственной собственностью.

В целях борьбы с разворовыванием и незаконной торговлей предметами древности в этических принципах ряда научных ассоциаций содержится ссылка на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года о культурных ценностях, в которой осуждается изучение недавно обнаруженных древностей. Согласно этим правилам, ученые не должны подтверждать подлинность или публиковать сведения об объектах, которые покинули страну своего происхождения нелегально или до появления Конвенции 1970 года.

Почти детективная история

Историк и телеведущая Беттани Хьюз (Bettany Hughes) сообщила на страницах лондонской газеты "Санди Таймс", что Оббинк извлек папирус из картонного саркофага, похожего на папье-маше, где лежала мумия. Сам Оббинк подтвердил его происхождение из саркофага в статье, опубликованной в Times Literary Supplement. Хьюз заявила, что "происхождение папируса неизвестно" и что "изначально он, по-видимому, принадлежал высокопоставленному немецкому офицеру". Оббинк лишь возразил, что его происхождение было задокументировано и законно.

Египтологи усомнились в правдивости истории о саркофаге из картона, потому что практика переработки папирусов для производства саркофагов прекратилась задолго до того, как папирус был скопирован.

Год спустя — на научной конференции 9 января 2015 года — Оббинк несколько иначе рассказал о происхождении папируса. По его словам, папирус был извлечен из неокрашенного фрагмента картонного саркофага, купленного на аукционе Christie's в 2011 году. При этом он не уточнил, когда произошла реставрация папируса.

Брошюра аукционного дома Christie's

Позднее Christie's выпустил 26-страничную брошюру, рекламирующую новый папирус Сафо для частной продажи. Брошюра распространялась исключительно среди клиентов аукционного дома и была неизвестна среди ученых. В брошюре были фотографии под заголовком "Восстановление папируса Сафо".

Когда исследователь Майкл Сампсон (C. Michael Sampson) спросил о брошюре, Christie's ответил: "Мы не можем обсуждать частные продажи без разрешения". Тогда Сампсон запустил компьютерную программу, которая проверила брошюру и ее файлы JPG и смогла извлечь связанные с ними метаданные.

Исследователь пришел к выводу, что представленные в брошюре Christie's снимки были постановочными, так как на них нет изображения извлечений из папируса Сафо. Скорее в фотографиях задокументирована история о картонном саркофаге, упомянутом Хьюз и Оббинком. На одном из снимков виден саркофаг мумии, который принадлежал высокопоставленному немецкому офицеру.

Майкл Сампсон также пришел к выводу, что анонимный владелец папируса имел доступ к неопубликованным исследованиям Оббинка и обязался предложить папирус для частной продажи почти сразу после того, как Оббинк представил подкорректированную историю на научной конференции 9 января 2015 года.

В разделе "Происхождение" брошюры цитировалась не январская презентация Оббинка, а научная статья, которая не была опубликована до 15 июня, почти через четыре месяца после создания брошюры.

В ответ на статью в The Guardian, в которой рассказывалось об этом исследовании, Christie's ответил: "… никогда сознательно не предлагали никакие произведения искусства без юридической чистоты правового титула, неправильно каталогизированных или аутентифицированных. Мы очень серьезно относимся к своему имени и репутации и предпримем все необходимые шаги для решения любой ситуации ненадлежащего использования".

Научная этика и раритеты

Ученые настороженно относятся к рынку древностей, потому что академические оценки повышают коммерческую ценность объектов, что может стимулировать грабеж и незаконную торговлю раритетами. По этой причине ученые должны тщательно изучать новые находки, прежде чем публиковать исследования.

В апреле прошлого года студенческая газета Оксфорда сообщила, что Оббинк был арестован 2 марта 2020 года по обвинению в "якобы краже древнего папируса из библиотеки классиков Саклера в Оксфорде". Оббинк отрицает эти обвинения.

В недавнем заявлении Музея Библии относительно папируса Сафо 2014 года признается "недостаточная достоверная информация о происхождении" папирусов, в том числе фрагментов Сафо. Статус обнаруженного Оббинком папируса Сафо остается неопределенным. Нынешний владелец папируса анонимен, и его местонахождение неизвестно.