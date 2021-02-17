Александр Синенков: в Великую Отечественную войну информация о погоде была секретной

Почему в Великую Отечественную войну информация о погоде была строго засекреченной, существует ли на самом деле климатическое оружие и как цемент помогает бороться с облаками, рассказал журналисту "Правды.ру” Игорю Буккеру ведущий специалист Центра погоды "Фобос” Александр Синенков.

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Секретная служба

— Как сильно влияют предсказания синоптиков? Дело в том, что в 1930-е годы очень сильна была немецкая служба метеонаблюдений, но известные специалисты не сумели предсказать, что в 41-м году такая окажется зима. То есть там, конечно, просчеты Гитлера, командования, обмундирование, но они нарвались на такую зиму, которой не было.

— Мне трудно об этом судить. Предсказание погоды в военных условиях сильно отличается от предсказаний погоды в мирных условиях. Если сейчас, благодаря функционированию Всемирной метеорологической организации, происходит обмен всеми данными, то тогда наблюдения за погодой были только по эту сторону линии фронта.

Более того, информация о погоде была строго засекреченной, передавалась только в зашифрованном виде, потому что с учетом этой информации планировались боевые действия.

Мне посчастливилось беседовать с человеком, который работал в Великую Отечественную войну синоптиком, и он говорил, что кроме того, что проводились наблюдения, были специалисты, которые двигались вместе с войсковыми частями, наблюдали за погодой. Кроме того, была специальная служба, которая следила за передачей немецкого радио. Например, транслируются какие-то мероприятия, и диктор иногда упоминал, что на небе светит солнце, погода хорошая. Все это мгновенно учитывалось синоптиками.

Кроме того, есть специальные методы, которые позволяют определять положение барических центров по направлению ветра и, соответственно, характер погоды. В те времена это очень важный элемент боевых действий. Ленинградский гидрометеорологический институт, который я окончил, сейчас называется Российский гидрометеорологический университет, был создан в 1944 году.

Согласитесь, что создание в военное время гидрометеорологического института — это о многом говорит. Он сначала был создан в Москве, а после войны его перевели в Ленинград.

Сначала это был Московский гидрометеорологический институт. Он готовил для Красной Армии метеорологов. И первая метеорологическая служба была в 1915 году в царской России создана именно в военном ведомстве.

Климатическое оружие

— Климатическое оружие — это научная фантастика или реальность?

— Я думаю, что определенные моменты воздействия на атмосферу существуют. Есть область метеорологии, называется "активное воздействие на атмосферные процессы". В качестве примера могу привести, когда разрушаются облака с градом. Там, где есть виноградарство, град наносит сильный ущерб. Это делалось с помощью зенитных орудий в 70-х годах. Сейчас это большей частью ракеты, и это по всему земному шару используется для защиты конкретных территорий.

Рассеивание облаков уже стало задачей совершенно обычной, когда с самолета рассеиваются определенные вещества. Чаще всего это обыкновенный цемент, мелкие частички выступают как ядра конденсации пара, и мелкие частицы воды собираются, и выпадает дождь на каждой частичке цемента.

Загрязнения окружающей среды здесь нет, но облака рассеиваются, я видел сам: где прошел самолет, за ним полоса безоблачная.

— Пока не выявлены негативные последствия применения цемента?

— Их влияние столь ничтожно, что пока никаких по этому поводу сообщений не было. Единственный отрицательный момент: цемент специальный, очень мелкий, и разбрасывается из автоматических систем. Он упакован в 2-килограммовые бумажные мешки. И был случай в Калужской области, когда мешок не разорвался и пробил крышу дома в деревне. Никто не пострадал. Этому жителю выплатили компенсацию ущерба, и стороны мирно разошлись.

— Бытует мнение: если над одним участком, допустим, для парада облака разгоняют, то эти облака сгружаются по периметру. Это верно?

— Нет, не верно. Облака всегда образуются вследствие вертикальных движений воздуха. Воздух поднимается вверх, температура внутри этого изолированного объема начинает понижаться. Если там есть ядра конденсации, то влажность достигает 100 %, еще выше охлаждается лишняя влага, она образуется на ядрах конденсации, образуются капельки или дождя, или снега.

Они начинают падать. Если вертикальные токи большие, 12-15 метров в секунду, то падение замедляется, капельки еще больше растут, возникает ливневый дождь, иногда град, потому что при нулевой температуре он замерзает и выпадает.

Осадки — это индикаторы вертикального движения воздуха. Если вы посмотрите летом на кучевое облако, то там видны эти клубы. Это частицы, которые имеют подъемную силу, и облако растет. Поднимается объем, и под облаком идет дождь.

Поэтому рассеивания облаков — это засевание их ядрами конденсации. В конце концов вся влага поглощается этим веществом, выпадает. Она может не долететь, если влаги не так много. Это не значит, что где-то возникнет это облако снова. Это процессы совершенно независимые.