Метеоролог: разнобой в прогнозах погоды вполне естественен

Почему на разных сайтах публикуют разные прогнозы погоды на одни и те же даты, в чем уникальность зимы 2019/2020 годов и с чем связано это явление, рассказал журналисту "Правды.ру” Игорю Буккеру ведущий специалист Центра погоды "Фобос” Александр Синенков.

Читайте начало интервью: Метеоролог: погода не может быть нормальной

Такие разные прогнозы

— Александр, почему на разных сайтах публикуют разные данные о погоде? Разве они берут информацию не из одного источника?

— Прежде всего я хотел бы сказать, что тематическое моделирование появилось не так давно. Зародились первые опыты прогнозов еще в 40-х годах, с изобретением вычислительных машин уже появились модели атмосферы, однако каждая из этих моделей учитывает далеко не все параметры. Именно по этой причине и получаются ошибки. Число моделей существенно, такие модели разрабатываются в национальной службе погоды США, есть общеевропейский центр погоды, который имеет свое моделирование. Глобальное и региональное моделирование осуществляется национальными службами погоды европейскими, в том числе Россия входит в этот консорциум. В России есть локальные модели, которые разрабатываются в местных региональных метеоцентрах. Кроме того, существует огромное количество любителей-метеорологов, которые разрабатывают такие модели.

Разные СМИ используют результаты разных моделей. Где-то результаты выкладываются в свободный доступ, где-то за них надо платить. Поэтому такое разнобой вполне естественен.

Если же говорить о роли синоптиков, то раньше синоптик за счет опыта, знаний смотрел на карту фактическую, на которой нанесены результаты наблюдений, и делал выводы о предстоящем прогнозе погоды. А сейчас синоптики занимаются интерпретацией различных расчетов, зная положительные и отрицательные моменты в каждой из этих моделей, и таким образом формируется прогноз. Но опыт работы с картами погоды не бывает лишним до сих пор. Само слово "синоптика" происходит от двух латинских слов "син" и "оптика": "оптика" — видеть, а "син" — это общий вид. То есть когда информация о погоде нанесена на большую географическую карту, а именно таким образом был выполнен первый синоптический прогноз, тогда и возникла "синоптическая метеорология".

Уникальная зима

— Мы как-то беседовали с вашим коллегой Романом Вильфандом, директором Гидрометцентра России, и он отметил, что прошлый год был уникальным в том плане, что от Калининграда до Владивостока погода практически не менялась. Вы подтверждаете, что такое происходило на территории всей страны?

— Да, действительно, развивается очень давно синоптическая метеорология. Первая служба появилась в 1915 году в России, а в мире еще раньше. И ученых в этой области много.

Существует такая классификация атмосферных процессов: есть естественный синоптический период, который продолжается 4-5 дней, и характер погоды в этот период не меняется и, самое главное, направленность атмосферных процессов движения воздушных масс. Сейчас как раз у нас северный процесс, когда с Севера идет холодный воздух, морозы и так далее. Если идет процесс с Запада, когда западно-восточный перенос воздушных масс, то к нам приходит воздух, который сформировался над Атлантическим океаном. Там температура в зимние месяцы + 7, + 8 градусов. Пока этот воздух идет над Европейским континентом, он сильно не охлаждается. И вот этот теплый воздух попадает на Европейскую часть России. Затем, смещаясь дальше на Восток, он уже охлаждается, в силу того, что поверхность земли здесь значительно холоднее, чем в Европе. Далее, в Сибири, поверхность земли холодная, и воздух смешивается с тем холодным воздухом, температура повышается, но, естественно, до оттепели дело не доходит. Особенность в том, что чередование этих процессов даже какие-то закономерности имеет, то есть если был южный процесс, то потом будет северный процесс, и наоборот. Или в одной части континента процесс южный, а в другой он обязательно должен быть северным.

Так вот, особенность прошлой зимы заключается в том, что на протяжении трех месяцев процесс был западно-восточный. То есть всю зиму к нам поступал теплый воздух из Атлантики, поэтому температура была средняя за зиму положительная.

Движения вдоль широты воздушных масс практически не было в прошлую зиму. В этом году мы имеем уже чередование всех процессов:

южных,

северных.

И вот такого изменения, движения вдоль широты воздушных масс, практически не было в прошлую зиму, в 2019/2020 годах, когда средняя температура за зиму была +0,2 градуса. Ради сравнения скажу, что перед этим была зима 2018/2019 годов, когда средняя температура за зиму была -6,7 градусов, то есть это уже существенное отличие.