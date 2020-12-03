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Автор Игорь Буккер

Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина

Наука » Полезно знать

Ровно десять лет назад из глыбы илистого песчаника был извлечен "прекрасно сохранившийся" фрагмент черепа неизвестной птицы. Поскольку до 2017 года никто не делал компьютерную томографию этой окаменелости, то палеонтологи вовсе не подозревали, с каким необычным пернатым им придется иметь дело. Новейшее исследование демонстрирует, какими причудливыми могут быть создания природы.

Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина

Уникальная птичка мелового периода

В конце самого длительного периода мезозойской эры, называемого меловым, когда Африка приняла свои нынешние очертания, а Индия еще не прилепилась к азиатскому континенту, на северо-западе Мадагаскара порхала птичка, размером не больше современной вороны.

Шестьдесят восемь миллионов лет назад среди динозавров такой размерчик был крохотным. Другой отличительной особенностью этой птахи была ее голова, похожая на велоцираптора, но с клювом, напоминающим клюв известного нам тукана.

"Птицы мезозоя, впрочем как и любой другой эпохи, не обладают похожей внешностью", — уверенно говорит один из соавторов исследования, профессор анатомии Университета Огайо Патрик О'Коннор (Patrick O'Connor).

Длина черепа 8,5 сантиметра настолько мала, что голова вполне может разместиться на ладони. По словам доцента кафедры анатомии Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и соавтора исследования Алана Тёрнера (Alan Turner), подобный "клюв, никогда ранее не был замечен в период мезозоя", потому что у современных птиц скелет под клювом в основном состоит из одной кости.

"Вы можете держать это за своего рода свод правил, которым следуют все живущие птицы, — от тонкоклювых колибри до толстоклювых китоглавов (или королевской цапли. — Ред.)", — подчеркивает со своей стороны Тёрнер.

Уродливая птица "клюнула" теорию эволюции

Этой птице, как сообщается в журнале Nature (на страницах которого было представлено новое исследование), дали название Falcatakely forsterae. Это сочетание латинских слов и слов малагасийского языка призвано одновременно описать небольшие размеры зловещего существа и клюв, больше похожий на косу.

У большинства птиц мезозойского периода, включая археоптерикса, передняя часть головы скорее напоминает об их предках-динозавров, у которых кость под клювом и крупная верхняя челюсть.

Как говорит Тёрнер, "у Falcatakely передняя часть головы состоит из тех же костей, соединенных таким же способом, как и у велоцираптора. Следует отметить тот факт, что с этим наследственным расположением костей Falcatakely развил форму клюва, сильно напоминающую современных птиц с высокими, длинными верхними клювами".

Длинный верхний клюв Falcatakely forsterae на добрый десяток миллионов лет опередил нынешних птиц, в частности туканов и птиц-носорогов (Bucerotidae). Ход мыслей ученого сообщества следующий: такой туканоподобный клюв — наглядный пример конвергентной эволюции, когда явное сходство разных организмов развивается независимо в отдельных группах. Поскольку Дарвин полагал, что все организмы — родственники, произошедшие от одной клетки, самозародившейся в лужице, а этот маленький уродец не является эволюционным родственником, он в очередной раз опровергнул завиральные идеи теории эволюции.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы клюв птицы мезозой мадагаскар чарльз дарвин велоцираптор/ меловой период теория эволюции
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