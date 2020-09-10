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Автор Михаил Закурдаев

Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален

Сделать второй шаг в покорении пространств Луны намерены в Соединенных Штатах. НАСА и Министерство энергетики страны объявили о сборе предложений по строительству ядерного реактора на спутнике Земли.

Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален

Реактор призван обеспечить жизнедеятельность на будущих лунных базах, работу специальных модулей с оборудованием и персоналом. В частности, это будет важно во время двухнедельной лунной ночи, когда нельзя будет использовать солнечные батареи.

"Ближайший сотрудник Курчатова Игорь Головин в свое время пришел к выводу, что термоядерная реакция дейтерий + гелий-3 является очень плодотворной. Дейтерий — это изотоп водорода. А гелий-3 — это изотоп гелия, — комментирует завотделом исследований Луны и планет ГАИ им. Штернберга Владислав Шевченко. — Во-первых, эта реакция имела по расчетам, по теоретическим оценкам очень высокий энергетический выход. Мало топлива, а большой выход энергии. Во-вторых, это абсолютная безопасность, потому что выходом были водород и гелий, которые присутствуют в нашей атмосфере и которыми мы дышим".

Однако проблема в том, что гелия-3 в чистом виде на Земле нет, а в лаборатории его удается произвести очень небольшое количество. Зато это вещество присутствует на Луне, причем именно в чистом виде.

"Если их запустить в одну термоядерную реакцию, то этих запасов хватило бы на 5 тысяч лет развития земной цивилизации, — подчеркивает Шевченко. — С Луны уже получать энергию и передавать по лазерному лучу на Землю, минуя всякие технологические трудности, сложности устройств на Земле этих установок. Использовать в наших земных интересах. Ведь речь сейчас идет о том, чтобы транспортные системы, которые сейчас работают в основном на жидком ракетном топливе, перевести к ядерным или к термоядерным двигателям для космических ракет".

Затягивать проект американцы, отметим, вовсе не намерены. Уже к 2021 году должна быть выбрана организация, которая займется разработкой проекта. Сходную модель намерены применить при колонизации Марса.

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Темы сша луна ядерная энергия владислав шевченко колонизация космоса
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