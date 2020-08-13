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Автор Евгений Стриж

Google собирается платить за "качественные" новости

Наука » Технологии » Интернет

Представители компании Google сообщают: компания будет оплачивать высококачественные новости. Деньги пойдут новостным агентствам, и для начала "эксперимент" запустят в трех странах: Австралии, Бразилии и Германии примерно в конце 2020 года. Причиной инициативы стали претензии властей ряда стран: по их мнению, Google использует новостной контент, но авторам не платит.

Мнение властей: Google должен платить

Правительство Австралии сообщило, что Google и Facebook вскоре будут законодательно обязаны оплачивать новости, которые появляются в их системах, а Франция уже выпустила документ, обязующий IT-гиганта платить.

Ситуация — результат давнего спора о том, должны ли IT-гиганты оплачивать новости, если они попадают в их социальные сети или системы поиска. Google характеризует свой новый шаг для решения проблемы как "программу лицензирования", в рамках которой оплачиваться будут только "высококачественные новости".

Проблема возникла из-за того, что на многих новостных сайтах нужно покупать подписку для получения полного доступа ко всем репортажам и новостям, тогда как IT-гиганты часто предоставляют "закрытые" материалы бесплатно.

"Там, где это возможно, Google также предложит пользователям возможность прочесть платные материалы бесплатно, но с переходом на сайт, их опубликовавший. Это позволит существенно увеличить аудиторию и предоставить пользователям контент, который иначе они бы не увидели", — отметили в Google.

Мнение Google: издателям выгодны переходы на их сайты

Отношения Google с новостной индустрией всегда были напряженными: например, издатели из Axel Springer уже давно обвиняют поискового гиганта в том, что он извлекает выгоду из журналистики, не будучи готовым заплатить за нее.

Самым большим вопросом остается работа анонсированного компанией "бесплатного просмотра платных новостей". Если читатели узнают, что Google заплатит за них, желание платить самим у них может пропасть, так что IT-специалисты склоняются к чему-то вроде системы микроплажетей, которые позволили бы выкупать отдельные статьи без оплаты подписки.

В рамках эксперимента Google оплатит материалы немецкой Spiegel, австралийских InQueensland и InDaily, а также бразильской Diarios Associados. По данным представителей компании, "…ведутся переговоры и с другими издателями".

Также в Google подчеркнули: несмотря на критику и вмешательство правительств, компания генерирует огромный массив трафика. Например, поисковые запросы обеспечивают примерно 24 млрд. просмотров новостей в месяц, "…давая издателям возможность предлагать рекламу или подписки и увеличивать аудиторию".

Фото: twitter.com

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