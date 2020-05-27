Роботы-псы обеспечат социальное дистанцирование при карантине

Известный, как "робот, которого все пинают", собакообразный "Spot" от компании "Boston Dynamics" теперь поможет патрулировать общественные пространства. Согласно сообщению, опубликованному в газете "South China Morning Post", с 8 мая роботы серии "Spot" патрулируют парк "Бишан-Анг Мо Кио" в Сингапуре, действуя как смотрители во время пандемии COVID-19 (коронавирус).

Meet the robot dog promoting safe distancing in Singapore's parks

Как именно используют роботов-псов

Правительство Сингапура уже выпустило пресс-релиз, согласно которому роботы "Spot" помогут "…при патрулировании парков, садов, заповедников. При этом оператор, естественно, будет на безопасном удалении". Например, роботы серии будут ходить по паркам и по команде оператора воспроизводить сообщения, напоминающие всем посетителям о мерах безопасности. Пока идея только внедряется, так что за работой "Spot" будут следить и "классические" смотрители.

"Мы стараемся свести к минимуму физический контакт между гостями и персоналом. Это поможет снизить риск заражения", — отмечают сингапурские специалисты. Если испытания окажутся успешными, правительство Сингапура готово рассмотреть вопрос о внедрении новинок и после пандемии.

А пока роботы будут применяться только в часы пик — обычно это утренние и вечерние наплывы посетителей.

Пандемия как прикрытие: за людьми хотят следить?

Инструменты автоматического наблюдения стали очень востребованы из-за коронавируса: везде, где их можно применить, начались активные доработки уже существующих и разработки новых методик.

В частности, испанские власти начали использовать беспилотники еще в марте, чтобы транслировать населению сообщения о необходимости самоизоляции.

В американском Нью-Джерси местное отделение полиции также использовало беспилотники, чтобы разгонять группы людей, пугая их штрафами в 1000 долларов.

А упомянутый Сингапур развернул 30 дронов для наблюдения за показателями посещаемости парков — и наземные роботы "Spot" также станут частью этой системы.

Интересно, что на роботов Сингапур ставит не просто камеры, а целый комплекс, связанный со специальным программным обеспечением, которое разработано Правительственным технологическим агентством. При этом власти заверяют: распознавание лиц и сбор персональных данных в роботах не предусмотрены, единственная их задача — считать количество посетителей и полученные цифры выводить в удобные графики посещаемости, чтобы смотрители могли более координированно совершать патрулирование.

Останутся ли все эти технологии после спада заболеваемости и возвращению к нормальному ритму жизни — можно только гадать. Но для любой страны коронавирус — хороший повод опробовать на населении новые системы контроля.