Электронное бессмертие: воскрешение родственников и друзей

Развитие технологий достигло таких высот, что даже эксперты не могут отличить, разговаривают ли они с человеком или с роботом. Дело осталось за малым — создать программу электронного воскрешения, которая позволит вернуть к жизни умерших родственников и друзей.

Увы, многие не понаслышке знают, как тяжело переживать смерть близких: родителей, любимых жен, мужей, детей, друзей. По этой причине люди всегда мечтали о бессмертии. Возможно, вскоре эта мечта и осуществится, и люди смогут продолжать жить в электронном облике. Лет 20 назад осуществление этой идеи упиралось в развитие электроники, программирование (искусственный интеллект), и создание человекоподобных роботов. За последние десятилетия многое изменилось. Люди создали много программ, необходимых для искусственного интеллекта, например, распознавание зрительных образов, звуков, речи, производство искусственной речи, оживление фотографий лица эмоциями и т. п. Меньший успех достигнут в создании качественного человеческого тела.

В развитых промышленных странах простой человеческий труд стоит дорого, и его стараются заменить интеллектуальными роботами. Это относится к автоответчикам, консультантам, секретарям и даже иногда к дикторам радио и телевидения. Такие боты (сокращение от слова робот) или программы-собеседники побеждают даже в соревнованиях, когда эксперты не могут определить: беседовали ли они с реальным человеком или роботом.

Идеальная программа-собеседник обычно должна пройти тест Тьюринга. Проводятся ежегодные конкурсы программ-собеседников (в основном англоязычных). Один из самых известных — конкурс-премия Лебнера. Беседа может проводиться по скайпу, и фотография воспроизводит эмоции человека: улыбка, приветливость, радость, недовольство и т. п. Вследствие легкости копирования и массовой потребности стоят такие программы недорого. Сложнее с дорогостоящим механическим телом.

Созданы и широко используются промышленные роботы, выполняющие отдельные простые или опасные для человека операции. Но создать двуногое существо, близкое по своим физическим способностям к биологическому человеческому телу, очень сложно, и пока созданы только единичные экземпляры, воспроизводящие отдельные человеческие функции (ходьбу, прыжки, подъем тяжестей, вождение автомобилей), некоторые делают даже хирургические операции. Все они очень дороги, и любой человек сразу видит, что это робот.

Для ускорения решения проблемы электронного бессмертия я предлагаю разделить эту задачу на две: существование в активном виртуальном виде и в подвижном человекоподобном теле, способном реально (материально) менять окружающий мир. Это взаимозависимые части Проекта Бессмертия, резко отличающиеся по сложности и стоимости.

Вряд ли вы найдете много людей, жертвующих сотни тысяч долларов на создание ненужного им робота, но многие пожертвуют тысячу долларов на создание виртуального образа близкого им человека, как бы продолжающего жить в электронном мире, с душой которого можно связаться и поговорить по скайпу. Тем более, что это может быть оговорено в завещании. Да и сам завещатель может еще при жизни создать желательный ему образ и ответить на многие вопросы будущих потомков. Его образ может быть запрограммирован так, что он сможет изучать науку, зарабатывать деньги (например, игрой на бирже) и помогать живым родственникам и друзьям. Иногда звонить и заводить знакомства.

Все эти программы существуют в настоящее время и могут использоваться хоть сейчас. Например:

1) Электронное фото с подвижным (эмоциональным) лицом (моргающие глаза, улыбка, кивание головы, выражение обиды, удивления и т. п.).

2) Узнавание и распознавание образов (например, родственников, друзей, предыдущих собеседников, бывших коллег по учебе, работе и т. п.). В настоящее время большинство компьютеров и смартфонов имеют фотоглаз и позволяют боту не только слышать, но и видеть собеседника.

3) Возможность вести разумную беседу.

4) Оценка и проверка получаемой информации.

5) Эмоциональное реагирование на содержание.

6) Проявление дружбы, любви, доброжелательности, неудовольствия.

7) Отношение к данному человеку или событию.

8) Консультативная помощь. Возможности заработка и оказание экономической или консультативной помощи своим создателям.

Многие эти программки очень просты и позволяют относиться к боту как к честному, добросовестному человеку. Программы жульничества, обмана, недобросовестности, дезинформации должны быть запрещены.

Заметим, что родственники обычно беседуют на простые бытовые темы, поэтому многие программы и сведения могут располагаться в чипе как личная информация бота о нем и его родных. Что касается его профессиональной деятельности, то бот может подключаться к сложным интеллектуальным программам и закрытым данным своей компании и руководить ею даже более успешно.

В настоящее время существует большое число специализированных компьютерных программ, таких как Виртуальные собеседники, Виртуальные цифровые помощники, программы-переводчики и т. д. Очевидно, что для ботов необходимо создать два типа программ. Простая — только для родственников данного бота. И сложная — для знаменитых, широко известных людей, с которыми будут хотеть побеседовать тысячи людей. Эти две категории программ могут быть типовые, но сложность, стоимость и базы данных у них будут резко различны по объему из-за разного количества вопросов и ответов.

Сразу же возникает вопрос: позволительно ли дать интеллектуально развиваться боту? Должны ли оставаться неизменными его взгляды и отношение к прошлым событиям с ростом технологии искусственного интеллекта? В жизни взгляды и отношения людей к прошлым событиям и даже к собственным действиям могут меняться в связи с новой, ставшей им известной информацией. Если рассматривать бота как начальную ступень к продолжению его жизни (к активному бессмертию), то ответ может быть только один — бот должен иметь доступ к любой информации (хотя бы в независимом интернете!) и развивать свой интеллект. Его развитие, изменение взглядов будет происходить намного быстрее, чем у обычных биологических людей хотя бы в силу того, что бот в доли секунды способен получать большие объемы информации. Это может не понравиться его родным и друзьям. Но это не должно их отталкивать, наоборот, побудить их проверить объективность и правильность тех знаний, на которых обоснованы их собственные убеждения.

Но тут возникает вопрос, а как быть с детьми, которые умерли в младенчестве, причинив своей преждевременной смертью огромную боль родителям? Я думаю, что дети могут в ускоренном темпе пройти стадии детства и взросления за несколько лет или месяцев после смерти, чтобы родители приняли участие в их воспитании, создании нового облика и привыкли к постепенному изменению их внешнего вида и выходу в самостоятельную жизнь. Это в свою очередь уменьшит материальные расходы родителей на кормление, воспитание, образование детей, позволит больше уделять времени собственным развлечениям, личной жизни и отдыху. Также появится шанс избежать ошибок в воспитании, когда в результате постороннего влияния вырастают бездельники, жулики, негодяи и даже убийцы.

Читатель вправе спросить: а что будет с положительными качествами людей, например, с любовью родителей и детей друг к другу? Или с любовью парня и девушки? Давайте сначала разберемся с понятием любовь. Все люди испытывали это чувство и примерно или интуитивно знают, что это такое. Прежде всего имеются разные ее виды. Любовь родителей к своему ребенку заложена в биологическую природу человека (или развитого животного). Посмотрите, как разъяряется мать, если ее ребенка обижают. Дети бегут к матери, когда испугались и нуждаются в защите. У биологически развитых существ это просто инстинкт, способ выживания, выработанный эволюцией.

У электронных существ это чувство (к родным, любимым или друзьям) надо создавать (вырабатывать) специальной программой, и оно должно быть зависимым от количества безвозмездных услуг, которые Е-существо получило от данного человека, от оценки его честности и порядочности. Хотя математически сделать такую оценку просто (например, как сумму балов), саму оценку баллов сделать сложно. Видимо, следует ограничить установку чувства только любовью родителей к детям и наоборот (к семье). А в отношении друзей, выдающихся и достойных людей можно ограничиться благодарностью. Хотя есть опасность, что диктаторы могут использовать это чувство для укрепления своей диктатуры. Люди воспринимают других как разумных существ, если видят, что те эмоционально реагируют на их высказывания. Большой вклад в развитие теории эмоции роботов внес русский ученый, профессор Пермского университета Олег Геннадиевич Пенский и группа его учеников.

Е-существо должно постоянно проверять сообщаемые ему собеседником факты и информацию и давать оценку честности и добропорядочности. Оно должно озвучивать собеседнику эту оценку. Это может обуздать лгунов и жуликов. Да и простые люди будут более обосновано, опираясь на достоверные факты, вести свои беседы и споры. Оценка фактов и цифр может быть сделана заранее признанными независимыми международными экспертами со ссылками на документы и может храниться в специальном доступном международном хранилище. Это обуздает диктаторов и представителей недемократических государств от наглой лжи, фейков, искажения и сокрытия фактов. Люди убедятся, что верить можно только Е-существам, будут спрашивать их, какую оценку они дают политическим деятелям, государствам, пропаганде диктатур.

Любое разумное существо имеет цель. Она определена природой. Это борьба за свое существование и удовольствия. Для живых существ — это борьба за выживание вида. Для индивидуума — это борьба за свою жизнь и удовольствия. Еще Дарвин открыл "Закон борьбы за существование", который состоит из борьбы между видами и борьбы внутри каждого вида между индивидами. Эта борьба неизбежна. На ее основе возникло человечество и покорило весь животный и растительный мир. В настоящее время на базе этой борьбы основан весь технический прогресс и идет развитие разума, и победителем в ней будут те, кто отбросит всю болтовню о либерализме, некой духовности и займется техническим прогрессом, внедрением передовых технологий, развитием науки и тем самым военной техники (мощности).

Человеку нужны пища, жилище, удовольствия. Когда он все это имеет, большинство начинает хотеть славы, власти, денег, женщин, всеобщего поклонения и т. п. Е-боту все это не нужно. Цель его жизни и деятельности будет задавать ему его создатель — человек, и эта цель должна быть одна — технический и научный прогресс, покорение существующей Вселенной. Для Е-существа обеспечение высокого уровня жизни биологического человечества — это мелкая побочная задача, знак благодарности за создание искусственного разума. При неограниченных ресурсах и благоприятных условиях биологические существа начинают размножаться неограниченно. Человек за жизнь потребляет поезд продуктов, требует современное жилье, оборудованное отоплением, электричеством, водопроводом, канализацией, приятной окружающей средой. Он вряд ли согласится расти в замкнутом маленьком пространстве с другими, тесно прижавшись друг к другу, как он выращивает кур себе на пищу в промышленных странах.

Е-боты экономнее в миллионы раз, поскольку электронный чип занимает объем в доли кубического сантиметра и требует для своего активного виртуального существования мизерное количество электроэнергии. Е-боты могут работать с огромной скоростью и располагается в космосе и на дне океана. Поэтому размножение биологических людей рано или поздно придется ограничить как это сделали временно китайцы, чтобы вырваться из нищеты и совершить экономический рывок.

Поскольку Е-бот — это ваш близкий родственник или вы сами, и он есть начальная ступень вашего бессмертия в виде Е-существа, вы будете заинтересованы в создании Кодекса прав ботов.

Первое — это прежде всего право на жизнь. Уничтожение бота должно рассматриваться как убийство человека. Преимущество бота будет в том, что его копия может храниться отдельно в независимом надежном месте и соответствующие органы могут его восстановить.

Второе — это защита мозга (чипа) бота и начальной информации от внешнего вмешательства. Это можно осуществить технически. Существуют чипы, которые допускают только одноразовую запись и которые нельзя переписать.

Третье — это право на независимую информацию. Это, в частности, право на доступ к Интернету, право выслушивать обе конфликтующие стороны. Право на независимый суд. И вообще, бот должен иметь законодательный документ, что-то похожее на "Права человека" ООН.

Есть опасения, что диктаторы и негодяи могут размножить себя или своих сторонников в большом количестве и создать сообщество поддонков и рабов. Это легко избежать, если регистрировать только реально живших или живущих людей. Кроме того, знания и кругозор ботов колоссально расширятся, они могут пересмотреть свои старые взгляды, и многие могут стать противниками диктатуры и врагами своих вождей. Да и электронные диктаторы могут осознать преступность своих режимов и раскаяться в своих преступлениях.