В Британии изучают останки королевских особ

Британские ученые изучают останки 18 англосаксонских королей и королев, чтобы попытаться установить их личности. Наиболее значимая среди них — королева Эмма Нормандская. Она была женой двух королей и матерью двух других, а также одной из самых значительных фигур в истории средневековой Англии.



Великобритания: Лондонский музей естествознания. Телеканал ТВТУР. 20.05.2019 09:39

На протяжении столетий около 1300 останков членов королевских семейств хранились в украшенных резьбой деревянных ларцах в Винчестерском соборе (Winchester Cathedral). Как сообщает британское издание Independent, до сих пор историки считали, что эти кости принадлежали только 11 лицам — шести англосаксонским королям, англосаксонской королеве, англосаксонскому королю, англо-датскому королю и двум англосаксонским епископам.

Согласно результатам нового исследования, проведенного остеологами Бристольского университета доктором Хайди Доусон-Хоббис (Heidi Dawson-Hobbis) и профессором Кейт Робсон Браун (Kate Robson Brown) от имени и по поручению декана и главы Винчестерского собора, они являются частичными останками по меньшей мере 23 человек. Вероятнее всего, что они представляют собой останки многих других выдающихся англосаксов, в том числе до полдюжины англосаксонских королей более раннего периода.

Ученым удалось определить не только пол, но и выяснить, сколько лет исполнилось каждому человеку на момент его смерти. В дальнейших планах провести тестирование ДНК, чтобы выявить специфические семейные отношения между людьми, а дополнительные тесты на радиоуглеродное датирование и изотопный анализ позволят определить, где приблизительно вырос каждый из них. Исследование ознакомит историков с тем, что ели представители англосаксонской элиты, от каких болезней они страдали и какими физическими нагрузками, вроде стрельбы из лука и верховой езды, они занимались. В настоящее время специалисты из Бристольского университета занимаются восстановлением скелетов.

Частично был собран скелет дочери герцога нормандского Ричарда Бесстрашного, Эммы Нормандской (Emma de Normandie), прозванной "жемчужиной Нормандии". В 1002 году она вышла замуж за короля англосаксов Этельреда II Нерешительного (Ethelred the Unready), для которого этот брак преследовал политические цели: улучшение отношений с соседней Нормандией, из портов которой викинги совершали набеги на Англию. От него она имела двух сыновей — будущего короля Эдуарда Исповедника (Edward the Confessor) и Альфреда Этелинга (Alfred Atheling).

После смерти супруга Эмма вышла за датского завоевателя Англии Кнута Великого, или Кнуда Могучего. От него у нее был сын — король Дании и Англии Хардекнуд. После смерти второго мужа Эмма приняла активное участие в междоусобице, разгоревшейся в конце 1030-х годов между сторонниками Хардекнута и старшим сыном Кнута от его первого брака Харальдом. Хардекнут (вместе с Эммой) просидел на троне всего два года, и после его внезапной кончины на английский престол вернулась другая линия потомков Эммы — Эдуарда Исповедника, выросшего в эмиграции в Нормандии.

Сохранился написанный по латыни "Панегирик королеве Эмме" ("Encomium Emmae Reginae"). Как свидетельствует современный отечественный историк М. М. Горелов, это произведение представлено в том виде, в каком хотели его видеть датские правители Англии — заказчики этого труда.

"Панегирик" отражает историческую память современников, — пишет Горелов, — но память именно датской правящей элиты, в которую Эмма Нормандская влилась через брак с Кнутом Великим. Что же касается отношения собственно англосаксов к описываемым в "Панегирике" сюжетам — оно практически никак не отражено на его страницах. Английский народ, да и знать, по сути, выступают статистами в борьбе иноземных династий, персонифицированной в личностях героев "Панегирика" и носящей едва ли не эпический размах. Трудно не согласиться с мнением британских историков о том, что анонимный автор "Панегирика" представляет собой характерный пример наемного писателя, чей талант красноречия призван в полной мере восхвалять своих нанимателей".

Супружеские союзы Эммы Нормандской служили основанием для притязаний нормандских герцогов на Англию. В 1066 году ее внучатый племянник Вильгельм I Завоеватель утвердил свое господство над этим островом. Умерла Эмма Нормандская в 1052 году и была похоронена в соборе Винчестера.

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