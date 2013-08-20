Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Синтия - искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который состоит из особых цепочек "водяных знаков" и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК.

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того, чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимание, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

"Дешево и сердито" — очевидно, этим принципом руководствовались в ТНК "Бритиш Петролеум", когда решили ликвидировать последствия аварии 2010 года в Мексиканском заливе. Гигантское нефтяное пятно должны были уничтожить искусственно выведенные в США бактерии "Синтия". Ни тебе дорогостоящих работ по локализации нефти, ни затрат на химреагенты…

20 апреля 2010 года на полупогружной нефтяной платформе сверхглубокого бурения южнокорейского производства, принадлежащей компании Бритиш Петролеум, произошел взрыв, приведший к многомесячному выбросу нефти в воды Мексиканского залива.

С апреля по сентябрь 2010 года вытекло, как минимум, пять миллионов баррелей нефти. Углеводородное пятно заняло площадь свыше 100 000 квадратных километров, уничтожая все живое в своих границах. Более того, такое количество вязкой субстанции изменило циркуляцию океанских разнотемпературных вод, что привело к затуханию теплого течения Гольфстрим и крайне неприятным климатическим изменениям в Европе .

В катастрофическом финансовом положении оказалась и Бритиш Петролеум: помимо прямых убытков, необходимо было компенсировать ущерб от экологической катастрофы, а также экономические потери рыболовецкой отрасли и туризма. К началу 2013 года выплаты Би-Пи по этим основаниям достигли 27 миллиардов долларов.

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Громадные финансовые потери, видимо, сыграли не последнюю роль в том, что ликвидировать разлившуюся нефть решили нетрадиционно, используя искусственно выведенную бактерию "Синтия".

Как и зачем вывели бактерию Синтия?

Этот микроорганизм (Mycoplasma laboratorium) был выведен в американском институте Дж. Крэйга Вентера, первопроходца генной инженерии на протяжении первого десятилетия XXI века.

Двадцать ученых во главе с Нобелевским лауреатом Хемильтоном Смитом сумели, жонглируя хромосомами паразитической бактерии Mycoplasma genitalium, вывести так называемый "минимальный бактериальный геном", получивший название бактерия Синтия — искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который состоит из особых цепочек "водяных знаков" и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК. Среди особенностей Синтии — способность перерабатывать сырую нефть быстро и эффективно, при этом активно размножаясь.

В 2011 году Синтию запустили в Мексиканский залив и дело пошло: нефтяные пятна, действительно, стали худеть на глазах, площадь загрязнения стала быстро уменьшаться.

Как бактерия Синтия переключилась на живые организмы

Однако уже совсем скоро бактерия отказалась от органики в виде нефти и переключилась на живые организмы. Последовали массовые гибели

птиц в Арканзасе (более 5000),

рыбы у побережья Северной Луизианы (свыше 100 000),

128 работников Би-Пи, занятых на ликвидации катастрофы, заболели,

при этом от них потребовали не обращаться в общественные больницы, чтобы избежать утечки информации…

Дальше — больше. Люди, искупавшиеся в Мексиканском заливе, покрывались язвами и спустя считанные дни умирали в мучениях: язвы образовывались и во внутренних органах, вызывая внутренние кровотечения и гарантированную смерть.

Американские СМИ писали о смерти от неизвестного вируса. Власти США информацию о масштабах этого бедствия скрывают, но представление может дать исследование Университета федерального округа Колумбия, согласно которому около 40 процентов жителей территорий, примыкающих к Мексиканскому заливу, приобрели острые заболевания дыхательных путей и кожи, а каждый четвертый планирует сменить место жительства.

Неизвестная болезнь поражает и обитателей Арктики: массовая гибель тюленей сопровождается

поражением кожи

и внутренних органов животных.

Специалисты-ветеринары из Чукотского АО отмечают, что у погибших тюленей не обнаружили никаких признаков ни инфекционных заболеваний, ни радиационных поражений, намечено провести более глубокие исследования. Зафиксирована массовая гибель тюленей и на Аляске, недалеко от города Барроу. Признаки сходные…

Между тем, искусственная бактерия Синтия обладает способностью быстро размножаться, самовоспроизводясь и функционируя в клетках, в которые они внедряются. Синтию невозможно уничтожить антибиотиками, и она может распространяться с дождем, вызывая

сыпь

и аллергию.

Судя по этим свойствам, организм, в который попадает Синтия, обречен.

Последние исследования показали, что бактерии уже достигли Гольфстрима, который омывает Европу. Какие могут быть последствия, если подтвердятся данные о смертоносности бациллы, можно только догадываться. Счет пойдет отнюдь не на тюленей…

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Вывод простой — ради копеечной, сравнительно с масштабами возможной планетарной катастрофы, экономии, транснациональный гигант Би-Пи и новоявленные "докторы Моро", вполне вероятно, выпустили джинна из бутылки: природа не создала ничего подобного искусственной бактерии, соответственно, нет и компенсирующего противоядия против нее. Удастся ли его создать в кратчайшие сроки, чтобы иметь гарантию от возможной пандемии? В этом уверенности нет.

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