Дело "Гермес": что за кадры с передачей наличных показали по "Рен-ТВ"?

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Финансирование крупных благотворительных проектов находится под угрозой из-за действий следствия МВД.

Фото: Рен-ТВ, скриншот

Завершение расследования (по крайней мере, формальное) уголовного дела, которое следствие связывает с компаниями "Гермес", "Лайф-из-Гуд" и потребительским кооперативом "Бест Вей", сопровождалось выпуском снабженных материалами от пресс-службы МВД передач и статей в ряде СМИ.

В частности, программа вышла на "Рен-ТВ". В ней Роман Василенко, санкт-петербургский предприниматель, с которым связывают "Лайф-из-Гуд", в машине передает наличные деньги некоему гражданину, лицо которого на видео скрыто.

Мы обратились за комментарием к Роману Василенко. Он попросил выразить благодарность "Рен-ТВ" за освещение его благотворительной деятельности. По его словам, деньги были переданы одному из организаторов "Синерджи Глобал Форума-2019": Василенко заметил, что организовал и профинансировал участие в форуме 2019 года, проходившем в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", Арнольда Шварценеггера. Исполнительный директор Школы бизнеса "Синергия" Александр Рагиня выражал благодарность Роману Василенко как соорганизатору форума, без которого проект не смог бы состояться (0.23).

Роман Василенко напомнил, что был также генеральным партнером "Добровидения" — фестиваля народной музыки, организованного депутатом Государственной думы Олегом Ниловым. В 2021 году фестиваль прошел на "Сибур-Арене".

"У меня была также крымская благотворительная программа", — говорит он. Она включала поддержку создания ряда памятников и вклад в развитие города Керчи.

Роман Василенко считает важнейшей в своей благотворительной деятельности поддержку медицинского центра "Доктрина" в Санкт-Петербурге. Это детский медицинский центр, специализирующийся на лечении тяжелых детских неврологических и психических болезней: ДЦП, синдрома Дауна, расстройств аутистического спектра, СДВГ, задержки речевого и психического развития.

"Нужные и важные благотворительные программы были свернуты в силу того, что меня невзирая на презумпцию невиновности назначили виноватым по уголовному делу о создании финансовой пирамиды в инвестиционной компании "Гермес", в которой я никогда не был и не являюсь ни учредителем, ни генеральным директором", — Василенко, по его словам, работал с клиентами компании как коуч и консультант.

Это, замечает он, иностранная инвестиционная компания, которая, кстати, после проблемного периода, связанного с, возможно, заказным обрушением клиентских сервисов и платежной системы, осуществленным российским IT-специалистом, который создавал IT-ресурсы, вполне успешно работает.

Василенко подчеркивает, что благотворительные программы финансировались из его личных доходов от коучинга, финансового консалтинга, частных инвестиций, а также с помощью юрлиц, принадлежавших лично Роману Василенко.

Почти два года расследовалось уголовное дело, в котором Василенко проходит в качестве одного из обвиняемых, — оно вроде бы только завершено, хотя может быть продлено и характер обвинений постоянно меняется. "А теперь выясняется, — говорит он, — что ущерб в окончательной версии обвинений — 232 млн руб., которые будут еще оспариваться адвокатами".

Роман Василенко убежден, что благотворительные программы будут восстановлены, как только суд рассмотрит уголовное дело по существу и необоснованность обвинений станет очевидной и закрепленной судебными решениями.