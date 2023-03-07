5 улучшений дома, о которых вы впоследствии точно пожалеете

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прежде чем приступать к ремонту дома, стоит прислушаться к советам опытных риэлторов, которые не раз видели, как домовладельцы совершают ошибки при ремонте, о которых потом жалеют.

Вот несколько распространенных идей ремонта, которые могут оказаться не такими практичными, как кажется:

Большая гостиная. Хотя открытая, просторная комната может показаться отличной идеей, домовладельцы с небольшими гостиными имеют более ограниченные возможности для ремонта, что может упростить процесс. Тем не менее, перепланировка гостиной может стать отличным способом улучшить комфорт и функциональность вашего дома, если все сделано правильно. Роскошная гидромассажная ванна. Гидромассажная ванна на открытом воздухе может стать роскошным дополнением к ванной комнате, но она также может быть сложной в обслуживании и занимать много места. Кроме того, в штатах, подверженных засухам, таких как Калифорния, такие ванны могут использоваться нечасто, что делает их невыгодным вложением средств. Существуют другие, более удобные варианты переоборудования ванной комнаты. Переоборудование спальни в гардеробную. Хотя гардеробная может стать воплощением мечты для многих любителей моды, важно учитывать потерю площади. Удаление спальни для создания гардеробной может значительно снизить стоимость дома, делая его менее привлекательным для будущих покупателей. Нестандартная облицовка плиткой и деревянные конструкции. Хотя витиеватая плитка и деревянный пол в морском стиле могут выглядеть потрясающе в журналах по дизайну интерьера, важно помнить, что эти элементы не так легко заменить, как аксессуары. Что произойдет, если через несколько лет вам надоест дизайн или цвет? И наконец, бетонные столешницы. Хотя гранитные и кварцевые столешницы остаются популярным выбором, некоторые домовладельцы выбирают бетонные поверхности. Хотя они могут выглядеть стильно, они также пористые, и их необходимо регулярно заделывать. Кроме того, они склонны к растрескиванию и могут легко окрашиваться такими веществами, как оливковое масло и красное вино.

В конечном счете, решение о ремонте вашего дома остается за вами, но важно действовать осторожно и учитывать все факторы, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения.