Альберт Суниев: ТПУ – драйвер развития столицы

Невзирая на сложную геополитическую и экономическую обстановку власти Москвы не намерены снижать темпов реализации важных градостроительных проектов. Напротив, по словам главы столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева, нет никаких оснований вставать на паузу, работа продолжается и будет только ускоряться.

К примеру, транспортная инфраструктура столицы не только расширяется, но и с каждым годом становится удобнее для горожан. Больше станций метро, новые платформы МЦК и МЦД, соединяющие Москву с ближайшим Подмосковьем. Огромные пассажиропотоки перераспределяются и объединяются в транспортно-пересадочных узлах, которые призваны в перспективе сформировать целостный транспортный каркас мегаполиса.

Одним из операторов программы создания транспортно-пересадочных узлов в Москве выступает холдинг "Мосинжпроект". Как рассказывает исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев (Albert Suniev), в портфеле холдинга имеется 90 проектов транспортно-пересадочных узлов, из них 73 находятся в работе.

"Первоначальная задача ТПУ состоит в интеграции недостаточно развитых районов в общегородскую структуру. Несколько лет назад, на старте программы, каждая конечная станция метро рассматривалась с точки зрения не только транспортной инфраструктуры, но и в целом развития и обустройства района", — подчеркивает Альберт Суниев.

ТПУ способны не просто "приблизить" обжитой центр, при грамотном подходе на прилегающих к ТПУ территориях формируется комфортная, экономически-развитая городская среда: жилые кварталы, новые школы, поликлиники, детские сады, зоны отдыха и спорта, торгово-развлекательные центры. Новые возможности преобразованных территорий становятся привлекательными для инвесторов. И это очень важное следствие возводимых и уже возведенных ТПУ.

В качестве примера уникального транспортного хаба, оживившего северный округ Москвы, Альберт Суниев приводит ТПУ "Ховрино".

"Много лет район Ховрино оставался "спальным" со слабо развитой транспортной и социально-экономической инфраструктурой. Сегодня на базе этого транспортного хаба созданы новые "ворота" Москвы для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, прибывающих в город по трассе Москва — Санкт-Петербург и по Октябрьской железной дороге", — рассказывает Альберт Суниев.

В состав ТПУ вошло новое здание автовокзала "Северные ворота" с залом ожидания, кафе и торговыми площадями. На территории вокзала обустроена отстойно-разворотная площадка для автобусов междугороднего и международного сообщения, созданы плоскостные парковки, построены два надземных пешеходных перехода через железнодорожные пути.

По мнению эксперта, именно создание коммерческой инфраструктуры в составе ТПУ становится особенно интересным для девелоперской инвестиционной политики.