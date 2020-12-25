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Автор Ирина Гусакова

Пять достоинств жилищного кооператива для пожилых людей

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Жилищный кооператив предоставляет уникальные возможности приобретения жилья для пожилых людей (рассматривается опыт ЖК "Бест Вей").

Пять достоинств жилищного кооператива для пожилых людей

1. Кооператив не имеет верхней возрастной границы для вступления

Пайщиками кооператива могут стать люди любого возраста, даже самого пожилого: право вступить в ЖК для них никак не ограничено. Кооператив не вводит таких ограничений, так как не предоставляет кредитов. С помощью жилищного кооператива происходит покупка в рассрочку, средства предоставляются на беспроцентной основе на 10 лет.

При этом квартира по соображениям финансовой безопасности приобретается исключительно на вторичном рынке, и приобретается в интересах пайщика, но в собственность кооператива. Объект недвижимости переходит в собственность пайщика, когда он в полном объеме возвращает паевые средства кооперативу.

В случае если пайщик оказывается не способен возвращать паевые средства и его способность не может восстановиться в течение краткого периода, на который может быть предоставлена отсрочка платежей, он выходит из кооператива, и при этом ему возвращаются в полном объеме внесенные им паевые средства. Не возвращаются только небольшие членские взносы в кооператив.

2. Покупка квартиры с помощью кооператива доступна даже для людей сугубо с пенсионным источником доходов

Первоначальный паевой взнос может накапливаться на счете в кооперативе. Паевые средства предоставляются кооперативом безвозмездно. Переплата за квартиру окажется минимальной.

Она связана с членскими взносами, оплатой юридической проверки, независимой оценки квартиры, оплатой налогов и государственных пошлин. Таким образом, пайщик получит по минимальной цене возможность приобрести квартиру, чтобы жить в комфортных условиях.

3. Пай в кооперативе наследуется

Даже очень пожилые люди могут вступить в кооператив, не боясь, что внесенные ими средства пропадут.

Наследники, вступив в права пайщиков кооператива, могут либо продолжить возвращать предоставленные кооперативом паевые средства, либо отказаться от квартиры и получить назад все внесенные паевые средства.

4. Квартира может быть приобретена пожилым пайщиком для сына или дочери

В этом случае по заявлению пайщика в квартире, приобретенной в интересах пайщика, кооператив дает разрешение на прописку лица, указанного пайщиком.

5. После перехода квартиры в собственность пайщика-пенсионера она может стать источником его дополнительного дохода

Учитывая, что пай за небольшую квартиру может быть погашен достаточно быстро при минимальной финансовой помощи близких — существенно быстрее, чем за 10 лет, этот мотив приобретения квартиры с помощью кооператива используют многие пенсионеры.

Никаких комиссий за досрочное погашение пая в кооперативе нет. После погашения квартира переходит в собственность пайщика, и он получает право сдавать ее в аренду.

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Темы пенсионер жк бест вей жилищный кооператив покупка недвижимости
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