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Автор Ирина Гусакова

ГК "Галс": подписан договор на разработку проекта Академии спорта "Динамо"

Как сообщает ГК "Галс", с компанией "Магнум" был заключен договор на разработку для Академии спорта "Динамо" проектной документации, которая необходима для определения архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений. Работы должны быть закончены в марте 2021 года. Современный спортивно-тренировочный комплекс появится на территории стадиона "Динамо", что на Ленинградском проспекте, в рамках реконструкции. Под строительство объекта площадью свыше 30,5 тыс. кв. м. выделено более 4 га.

ГК "Галс": подписан договор на разработку проекта Академии спорта "Динамо"

Как отмечает Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент", член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы", основная идея проекта — создание современного спортивного объекта, который будет соответствовать всем требованиям и станет настоящим украшением района.

"Мы с радостью работаем над созданием столь важного социального объекта, как Академия спорта "Динамо". Для нашей компании это уже второй масштабный спортивный проект. Уверены, что новый многофункциональный комплекс положительно повлияет на развитие локации и инфраструктуры района, а главное — станет настоящим местом притяжения жителей Москвы", — отмечает Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс".

В новом сооружении можно будет проводить как тренировки, так и отчетные соревнования. В спортивных зонах предусмотрены:

  • футбольный манеж с игровым полем (40×70 метров);
  • ледовая арена с трибунами (на 100 зрителей);
  • гимнастический зал с временными трибунами (на 400 зрителей);
  • универсальный спортзал с трибунами (на 1000 зрителей), он может при необходимости трансформироваться на три зоны для тренировок.

На втором этаже будут располагаться административные помещения и кафе с террасой, а также зал единоборств. В каждой зоне предусмотрены собственные блоки раздевальных комнат.

Академия спорта "Динамо" стала вторым подобным проектом для ГК "Галс", в котором компания выступает в качестве fee-девелопера. Первым достижением компании стал МФК "Матч Поинт", введенный в эксплуатацию в 2019 году, "изюминкой" которого является спортивная волейбольная арена на 3500 зрителей. Объект теперь используется как тренировочная база для спортивного общества "Динамо". Арена-трансформер может при необходимости стать площадкой для проведения баскетбольных матчей.

Также компания может гордиться такими знаковыми объектами, как ТРК "Центральный Детский Магазин на Лубянке", бизнес-центры SkyLight, и "Искра", элитные ЖК "Театральный Дом" и "Сады Пекина".

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Темы стадион динамо галс-девелопмент
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