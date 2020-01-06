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Автор Татьяна Питерякова

Суд разберется: знаменитости, которым пришлось делить жилье

Недвижимость

Квартирный вопрос давно стоит стеной между хорошими отношениями близких людей. А что уж говорить о влюбленных, которым приходится делить совместно нажитые метры. Какие российские знаменитости не избежали судебных тяжб при дележке недвижимого имущества.

Армен Джигарханян и Виталина

Брак Армена с Виталиной Цымбалюк-Романовской не продержался и двух лет. А вот его расторжение в 2017 году стало куда громче самих отношений. Сначала актер обвинил супругу в воровстве, после чего та ушла из театра Джигарханяна, в котором занимала должность гендиректора.

После этого актер подал заявление на расторжение брака — решил судиться. Он хотел заполучить квартиру, оформленную на супругу. Однако вскоре ситуация изменилась, и бывшие влюбленные сменили гнев на милость — с головой окунулись в новые отношения и забыли про тяжбы.

Рудковская и Батурин

Вспоминая о разводе с Виктором Батуриным, Яна до сих пор, бывает, всплакнет. А все из-за того, что этот процесс в 2013 году было очень непростым.

Виктор затеял не только имущественный спор, но еще и пытался лишить жену родительских прав. В итоге супруги прошли 221 суд. Пришлось разделять ни один квадратный метр, причем не только жилой. Среди прочих была студия красоты, расположенная в Сочи. Конец этим тяжбам пришел из-за приговора Виктора, которого посадили в тюрьму за мошенничество.

Харламов и Лещенко

Развод Гарика и Юлии занял несколько месяцев. А познакомились экс-супруги, когда "Камеди Клаб" только начинал работу. Вскоре девушка обвинила Гарика в неверности и решила развестись.

Был открыт имущественный спор из-за квартиры. В итоге Гарик выплатил Юлии 5 млн рублей.

Бузова и Тарасов

Дело Ольги и Дмитрия в суд все же не попало. Они расстались в 2016 году, вместе прожив 5 лет. Правда, перед свадьбой Тарасов настоял на брачном договоре, из-за чего в момент расставания у Ольги не осталось ничего.

Дмитрий не оставил даже машину, подаренную супруге. А о доме и вовсе говорить не стоит — его Тарасов сразу выставил на продажу. После развода Ольге пришлось долгое время снимать жилье в Москве. Судиться с супругом она не стала, хотя, как сама говорит, вполне бы могла. Но потом она все же купила себе роскошные апартаменты в элитном комплексе. Квартира обошлась звезде в 120 млн рублей.

Во время развода некоторые люди стараются сделать побольнее своим бывшим супругам — таким образом нередко получается выражать боль и горечь от разрыва. Возможно, что в этом и кроется смысл всех судебных тяжб. А в то, что они случаются исключительно из корысти, все же верить не хочется.

Фото: wday.ru

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