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Автор Марина Пархоменко

О чем стоит знать, приобретая квартиру в ипотеку

Недвижимость

Почти все ведущие банки России уже снизили ставки по ипотеке либо понизят их со дня на день. В скором времени прогнозируется понижение средних ставок по ипотеке до уровня менее 9%. Эта тенденция способна повысить востребованность кредитов на жилые объекты. Планируя оформить ипотеку в банке, необходимо обратить внимание на определенные нюансы. Об этом и о том, почему можно получить отказ в кредите, рассказывают банковские специалисты.

Главные акценты при выборе жилого объекта

Прежде всего, стоит учесть стоимость и место, где находится недвижимость. Если приобретать квартиру на начальной стадии строительства, то она будет стоить дешевле вторичного рынка жилья.

До недавнего времени люди сильно рисковали, вкладывая деньги в новострой, так как застройщики иногда прекращали строительство объекта и вкладывал полученные средства в иной проект. Но после того, как стала действовать система эскроу-счетов (спецсчета, на которых банки блокируют деньги заемщиков за оплату жилого объекта по договору долевого участия, адресованные застройщику), средства можно использовать только для реализации определенного проекта. Если здание не введут в эксплуатацию, деньги вернут вкладчику.

Отличие условий приобретения квартиры на первичном и вторичном рынке

Планируя купить жилой объект на первичном рынке, покупателю необходимо выяснить: имеются ли спецпредложения по субсидированию ставки или другие скидки.

При выборе вторичного жилья имеет большое значение надежность здания. Поэтому стоит выяснить: нет ли его в планах капитального ремонта и не числится ли оно аварийным. Необходимо учесть, что возможно возникновение проблем с получением ипотеки на комнату в коммунальной квартире, в доме гостиничного типа или жилья в "хрущевке".

Размер первого взноса и ежемесячных платежей по ипотеке

Обычно первый взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья. В таком случае заемщик сможет более оперативно выплатить кредит и при этом сэкономит деньги. Если первый взнос меньше 20%, то ставка соответственно будет более высокой.

Ежемесячный платеж должен равняться или быть немного меньше цены на аренду новой квартиры. В идеале такой платеж не должен превышать 40% от размера зарплаты. Отрывать ежемесячно от семьи большую сумму в течение долгих лет будет сложно любому заемщику.

Перед оформлением ипотеки важно знать, соответствует ли потенциальный заемщик условиям спецпрограмм. К примеру, это может быть "детская", военная или ипотека для молодой семьи — по этим кредитам ставки ниже среднерыночных.

Причины отказа банков в ипотеке

Самый распространенный повод для отрицательного ответа — сомнительная кредитная история. Банки учитывают количество просрочек платежей, их продолжительность, и если они составляют более трех месяцев, то, скорее всего, такой клиент не получит ипотеку.

Причиной для отказа также может стать высокая степень закредитованности. Еще один повод получить отрицательный ответ — предоставление ложных данных, к примеру, о размере заработной платы, рабочем месте, контактной информации. Следующая причина — маленький трудовой стаж. Продолжительная трудовая биография подтверждает надежность клиента.

Кроме того, поводом для отрицательного ответа может стать возраст, если клиенту еще нет 21 года или к сроку погашения кредита ему будет больше 65 лет. А еще бывают индивидуальные исключения даже для платежеспособных заемщиков.

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