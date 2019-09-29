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Автор Владан Джурич

Когда выгоднее покупать жилье?

Недвижимость print

К покупке жилья всегда нужно отнестись с большой ответственностью. Помимо юридической чистоты объекта недвижимости, нужно понимать динамику рынка, чтобы оценить выгоду приобретения жилья. Особенно динамичные цены в крупных городах, поскольку инфраструктура постоянно развивается, а проекты увеличиваются.

Конечно же перед выбором периода покупки, самым важным критерием остается юридическая чистота квартиры. При этом стоит обратить внимание на конечную цену объекта недвижимости. Если она слишком завышена, то высока возможность обмана.

Эксперты в области недвижимости составили несколько рекомендаций, который помогут выгодно приобрести жилье.

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Во-первых, рынок недвижимости активно растет весной и летом. Это означает, что цены на квартиры снижаются или занижены зимой. Таким образом, лучший период для приобретения жилья — это зима.

Во-вторых, зимой же легче и удобнее заниматься обустройством и ремонтом жилья. За счет спада продаж недвижимости зимой проще оформлять документы и обращаться к различным инстанциям.

При этом стабильность рынка недвижимости наблюдается в основном летом. Это означает, что в летнее время года имеется большое количество предложений, среди которых возможны и квартиры по более низкой цене.

Поздним летом больше преобладает спад рынка недвижимости, поскольку большинство россиян уезжают в отпуск. Отсюда логично предположить снижение предложения. При этом спрос может оставаться на высоком уровне.

Эксперты в области недвижимости также считают, что наиболее трудный период для приобретения недвижимости — лето, поскольку люди могут быть в отпуске. Не исключено и то, что работа инстанций, занимающихся документарными вопросами, может быть нестабильна.

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С наступлением осени рынок недвижимости снова начинает расти, показывая рост продаж и предложения. Цены на жилье также увеличиваются, причем — значительно. Тем не менее, спрос на квартиры вырастает в сентябре, октябре.

Пик спроса жилых домов наблюдается обычно весной. Дело в том, что мало клиентов готовы ездить осенью загород. В весеннее время года появляется наибольшее предложение с выгодными ценами. Ближе к лету, а точнее — к середине июня спрос на жилые дома снижается.

Помимо сезонности рынка стоит помнить о нюансах непризнания действительности сделки. Такие ситуации случаются с объектами недвижимости, разделенными между родственниками. Чтобы заранее избежать неприятных моментов, рекомендуется запрашивать у продавцов оригиналы документов — на них написано точное количество собственников и их доли.

Для изучения истории недвижимости также необходимо обращаться к Единому государственному реестру. Не лишним будет изучить домовые книги, где отображается характеристика жильцов. После того, как все будет изучено, можно принимать решение о подписании договора купли-продажи.

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Фото: kurkul. com

Темы недвижимость покупка жилья
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