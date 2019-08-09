Как защитить недвижимость от мошенничества с электронными подписями?

Мошеннические схемы в сделках с недвижимостью "процветают" независимо от новейших технологий защиты. В СМИ уже появляются новости о подделке электронных подписей сторон при совершении сделки купли-продажи. Эксперты собрали несколько фактов и нюансов, которые помогут избежать проблем с мошенничеством с электронных подписях.

Первое радикальное решение — ввести запрет на любые регистрационные действия. Для этого достаточно обратиться в Росреестр для требования ограничений. Услуга проводится через МФЦ или портал Госуслуг.

Проблема законности цифровых подписей связана с отдельной проверкой ее правильности каждым удостоверяющим центром. Стоит помнить, что для получения прав на электронную подпись требуется подтвердить личность получателя. Однако, в каждом органе используются свои методы по удостоверению личности.

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Таким образом, электронную подпись может получить совсем другое лицо. При этом Росреестр на не несет никакой ответственности, поскольку в его обязанности входит проверка самой цифровой подписи на подлинность.

Чтобы избежать подобных ситуаций, требуется внимательнее относиться к предоставлению своих данных третьим лицам. Так, например, при совершении любой сделки, другая сторона может украсть данные.

Эксперты также утверждают, что запрет на проведение сделок без личного присутствия также не сможет помочь защитить человека, поскольку электронная подпись уже автоматически подтверждает присутствие лица. Тогда получается нужно ввести другой документ, запрещающий использовать цифровые подписи.

Позже в законе была внесена поправка. Лицо может совершать сделки на основе цифровой подписи, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности заключения такой сделки.

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Специалисты в области сделок с недвижимостью говорят, что доступы цифровой подписи связаны только из-за невнимательности людей. Чаще всего мошенники получают данные человека через доверенность. В документе на передачу прав от другого лица мошенники вписывают не только данные недвижимости, но и переход цифровой подписи.

Единственный доступный вариант решения проблемы — обратиться в Росреестр для наложения запрета на осуществления сделок без личности присутствия.

Если мошенник с доверенностью обратиться за получением выписки из ЕГРН, то на документе будет стоять отметка об обременении. В таком случае сделка будет недействительна даже при использовании электронной подписи и доверенности.

После того, как мошенник получает отказ от государственного органа, Росреестр возвращает все приложенные документы в течение пяти рабочих дней с мотивированным отказом. Наложение ограничений на недвижимость также защищает владельца от использования жилья в качестве залога по кредиту.

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Фото: anapa. media