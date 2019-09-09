Суд стал отбирать жилье за незаконные перепланировки

Все больше исковых заявлений появляется в столице с требованием забрать квадратные метры по причине незаконной перепланировки. Особенное внимание уделяется перепланировкам жилой площади в нежилой формат помещения.

Более 20 лет назад большинство владельцев без получения специальных разрешений проводили перепланировки домов и квартир. При этом все помещения превращались в коммерческие заведения, как правило, на первых этажах.

Владельцев обязали вернуть первоначальную планировку. Если собственник жилья отказывался, то на него подавали в суд. При чем подать исковое заявление могли, как соседи, так и представители управляющей компании.

Эксперты привели в пример один удовлетворенный иск. Согласно данным дела, владелец провел незаконную перепланировку на первом этаже, переоборудовав помещение под отель. Был снесен дверной проем, изменен фасад и внутренняя отделка.

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Еще в одном деле была совершена незаконная перепланировка. Собственник квартиры добавил антресольный этаж, а потом хотел зарегистрировать изменения на законном уровне. Однако, он получил отказ, поскольку постройка занимала более 40% от всей площади квартиры.

Обоих владельцев попросили вернуть все в первичное состояние. Теперь на них подали в суд за незаконную перепланировку жилой площади. В судебной практике уже достаточно много разбирательств на тему планировочных работ, а отбирают квартиры лишь для того, чтобы пресечь незаконные действия граждан.

Позже закон о лишении прав собственности на квартиру стал использоваться в процедуре банкротства, если недвижимость признана предметом роскоши. Требования достаточно просты: цена квартиры должна превышать 30 млн. рублей, а на каждого должника приходится не более 30 кв. метров.

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При этом суд все равно может отказать в иске, поскольку признает квартиру не предметом роскоши. Такое возможно если размер долга составляет до 1 млн. рублей или 5% от цены недвижимости.

В дополнении к закону есть и условия, обязывающие кредитора купить квартиру должнику взамен на его имущества, использованное в качества средства погашения долга. При этом недвижимость должна быть полностью исправной, находиться в том же районе. Минимально допустимая квадратура на одного человека — от 10 квадратных метров, при условии, что общая площадь — от 20 кв. м.

Эксперты настоятельно рекомендуют искать замену вместе с кредитором. При этом важно учесть качество инфраструктуры и наличие транспортных сетей. Если имеются дополнительные условия для подбора имущества, то их необходимо письменно представить в суде.

В законодательстве также предусмотрены варианты приостановки иска на период до одного года. Для этого у должника должны быть веские основания для заморозки дела. После продажи имущества часть средств распределяется для погашения задолженности, а оставшееся — переходит должнику.

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Фото: profi-nk.ru