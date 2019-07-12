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Автор Мария Горбунова

Новострой или вторичка: где лучше купить квартиру

Недвижимость print

Перед человеком, который приобрести жилую недвижимость, встает вопрос, на каком фонде остановить свой выбор. Вторичное жилье - это когда на недвижимость уже оформлялось право собственности, будь собственником муниципальный, государственный орган или физическое лицо.


Купить, чтобы сдать: тенденции рынка недвижимости...

Первичка - вы станете первым владельцем. Старт продаж такого жилья зачастую начинается на стадии котлована, лишь после полной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию собственник может подать все документы и зарегистрировать объект. После этого можно получить документ о праве владения жильем, в этот момент жилье автоматически становится вторичным. 

Рассмотрим преимущества рынка вторичного и вновь строящегося жилья:

Плюсы вторичного рынка

- дом проверен временем с годами эксплуатации;

- сложившаяся инфраструктура: доступность магазинов, детских и медицинских учреждений;

- транспортная доступность. Как правило, в уже обжитых районах проложены маршруты транспорта, которые обеспечивают мобильность населения;

- построенные в советский период дома имеют повышенный коэффициент жесткости и возводились согласно строгим ГОСТам, потому по качеству превышают современные строения, особенно элитное жилье типа сталинок;

- широкий выбор вариантов. Рынок вторичного жилья в 6 раз превышает по объему первичный;

- если приобретаемая квартира рассматривается как объект вложения средств, ее сразу же после покупки можно сдавать в аренду и получать доход;

- нет необходимости ждать сдачи жилья, можно переехать сразу после покупки и получения ключей.

Минусы квартиры во вторичке

- стоимость уже готовой квартиры выше, чем аналогичной жилплощади в новом доме;

- старые дома требуют дополнительных финансовых вложений. Часто замены требуют системы коммуникаций в квартире, электропроводка, система отопления. Переделывать всегда сложнее, чем делать ремонт «с нуля»;

- состояние домов, особенно ранних годов постройки, оставляет желать лучшего - некоторые требуют ремонта в подъезде или на фасаде. Устаревшие общие системы коммуникаций часто дают сбой, не справляясь с нагрузкой. Постарайтесь узнать о подобных нюансах до покупки жилья;

- квартира имеет свою историю. Важно отследить, чтобы не было прописано скрытых жильцов, находящихся на момент покупки в местах лишения свободы или в армии. Что никто не претендует на жилплощадь после продажи.

- если это панельные пятиэтажные дома, слышимость превышает комфортные для проживания пределы.

Плюсы первичного жилья

- квартира чиста по энергетике. До вас в ней никто не жил. Она чиста юридически - предыдущих собственников не было;

- свежие системы коммуникаций и инженерные системы, которые часто находятся на гарантии фирмы-застройщика;

- большие площади, комфортные планировки и современные материалы строительства;

 - стоимость. На самых ранних этапах строительства цены на квадратный метр самые низкие, растут вместе с приближением к этапу сдачи. На момент ввода дома в эксплуатацию и появления инфраструктуры достигая максимума;

- соседи. Вначале весь дом живет в режиме ремонт. Шанс, что вы будете знакомы со своими новыми соседями в новостройке, выше, чем при переезде в старый жилой фонд, где «коллектив» уже сложился.

Минусы приобретения новой квартиры

- отсутствие гарантий, что дом будет сдан и введен в эксплуатацию. До сих пор ситуация на экономическом рынке такова, что в любой момент фирма-застройщик может обанкротиться и ждать ключей от своей квартиры придется очень долго. Даже у проверенных временем застройщиков сроки сдачи жилья могут сдвигаться;

- обязательный ремонт. 95% первичного рынка предлагают приобрести квартиры с черновой отделкой. Это предполагает увеличение сроков въезда и дополнительных инвестиций;

- невозможность прописаться сразу при покупке, только после получения документа о собственности;

- необходимость ждать обустройства территории, организации инфраструктуры и транспортной доступности, особенно если жилой комплекс находится за пределами населенного пункта.

Несмотря на множество предложений банка по приобретению нового жилья (застройщик часто сотрудничает с 1-2 банками и возможностью оформить сделку прямо в офисе продаж), более вероятным является одобрение сделки на вторичном рынке.

Какой объект выбрать - индивидуальный вопрос, требующий взвешенного подхода и оценки всей совокупности факторов.

Фото: ivd.ru

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Темы жилье рынок недвижимость строительство квартира купить квартира в москве
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Недвижимость
Новострой или вторичка: где лучше купить квартиру
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