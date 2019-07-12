Новострой или вторичка: где лучше купить квартиру

Перед человеком, который приобрести жилую недвижимость, встает вопрос, на каком фонде остановить свой выбор. Вторичное жилье - это когда на недвижимость уже оформлялось право собственности, будь собственником муниципальный, государственный орган или физическое лицо.
Первичка - вы станете первым владельцем. Старт продаж такого жилья зачастую начинается на стадии котлована, лишь после полной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию собственник может подать все документы и зарегистрировать объект. После этого можно получить документ о праве владения жильем, в этот момент жилье автоматически становится вторичным.
Рассмотрим преимущества рынка вторичного и вновь строящегося жилья:
Плюсы вторичного рынка
- дом проверен временем с годами эксплуатации;
- сложившаяся инфраструктура: доступность магазинов, детских и медицинских учреждений;
- транспортная доступность. Как правило, в уже обжитых районах проложены маршруты транспорта, которые обеспечивают мобильность населения;
- построенные в советский период дома имеют повышенный коэффициент жесткости и возводились согласно строгим ГОСТам, потому по качеству превышают современные строения, особенно элитное жилье типа сталинок;
- широкий выбор вариантов. Рынок вторичного жилья в 6 раз превышает по объему первичный;
- если приобретаемая квартира рассматривается как объект вложения средств, ее сразу же после покупки можно сдавать в аренду и получать доход;
- нет необходимости ждать сдачи жилья, можно переехать сразу после покупки и получения ключей.
Минусы квартиры во вторичке
- стоимость уже готовой квартиры выше, чем аналогичной жилплощади в новом доме;
- старые дома требуют дополнительных финансовых вложений. Часто замены требуют системы коммуникаций в квартире, электропроводка, система отопления. Переделывать всегда сложнее, чем делать ремонт «с нуля»;
- состояние домов, особенно ранних годов постройки, оставляет желать лучшего - некоторые требуют ремонта в подъезде или на фасаде. Устаревшие общие системы коммуникаций часто дают сбой, не справляясь с нагрузкой. Постарайтесь узнать о подобных нюансах до покупки жилья;
- квартира имеет свою историю. Важно отследить, чтобы не было прописано скрытых жильцов, находящихся на момент покупки в местах лишения свободы или в армии. Что никто не претендует на жилплощадь после продажи.
- если это панельные пятиэтажные дома, слышимость превышает комфортные для проживания пределы.
Плюсы первичного жилья
- квартира чиста по энергетике. До вас в ней никто не жил. Она чиста юридически - предыдущих собственников не было;
- свежие системы коммуникаций и инженерные системы, которые часто находятся на гарантии фирмы-застройщика;
- большие площади, комфортные планировки и современные материалы строительства;
- стоимость. На самых ранних этапах строительства цены на квадратный метр самые низкие, растут вместе с приближением к этапу сдачи. На момент ввода дома в эксплуатацию и появления инфраструктуры достигая максимума;
- соседи. Вначале весь дом живет в режиме ремонт. Шанс, что вы будете знакомы со своими новыми соседями в новостройке, выше, чем при переезде в старый жилой фонд, где «коллектив» уже сложился.
Минусы приобретения новой квартиры
- отсутствие гарантий, что дом будет сдан и введен в эксплуатацию. До сих пор ситуация на экономическом рынке такова, что в любой момент фирма-застройщик может обанкротиться и ждать ключей от своей квартиры придется очень долго. Даже у проверенных временем застройщиков сроки сдачи жилья могут сдвигаться;
- обязательный ремонт. 95% первичного рынка предлагают приобрести квартиры с черновой отделкой. Это предполагает увеличение сроков въезда и дополнительных инвестиций;
- невозможность прописаться сразу при покупке, только после получения документа о собственности;
- необходимость ждать обустройства территории, организации инфраструктуры и транспортной доступности, особенно если жилой комплекс находится за пределами населенного пункта.
Несмотря на множество предложений банка по приобретению нового жилья (застройщик часто сотрудничает с 1-2 банками и возможностью оформить сделку прямо в офисе продаж), более вероятным является одобрение сделки на вторичном рынке.
Какой объект выбрать - индивидуальный вопрос, требующий взвешенного подхода и оценки всей совокупности факторов.
Фото: ivd.ru
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