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Автор Полина Козлова

Важные советы на лето - снимаем временно дачу

Недвижимость print

Весна или лето - это то время, когда особенно хочется выезжать за город и наслаждаться п природой. Только вот куда выезжать, если своей дачи нет? Тут как раз можно задуматься о то, чтобы снять дачный участок вместе с домом на лето. Варианты есть самые различные, все зависит напрямую от ваших индивидуальных потребностей и финансовой возможности. Важно понимать, что варианты есть всегда, но, как правило, самые лучшие разбирают практически сразу.


Дача 360. Телеканал 360. 02.06.2019 12:20

Дешевые и средние по стоимости дачные участки с домами обычно начти несложно, поэтому можно приступить к поиску самостоятельно. Для этого достаточно спросить у вашего окружения, вдруг кто-то из друзей или родственников сдает дом, а также просто выложите пост на своей странице в социальных сетях. Довольно часто можно договориться со своим знакомым об аренде на словах, без заключения официального договора.

Еще один вариант поиска временной дачи на летнее время - это просмотр аренды дачи на сайтах с объявлениями. На интернет-платформах всегда можно найти предложения о сдачи в аренду как от собственника, так и от хорошего риелтора. И последний вариант - это не думать долго, а просто сразу обратиться в проверенное агентство недвижимости. В хороших агентствах работают профессионалы, которые быстро помогут подобрать необходимый вариант, который удовлетворит все ваши потребности. 10.

На что нужно обратить внимание,V при осмотре потенциального дома, который вы возможно снимите? Первое -/C 'Nжно обговорить правила пользования участком. Например, вы собираетесь устроить пикник, поэтому нужно уточнить сможете ли вы жарить шашлыки или посадить свои цветы в палисаднике, можно ли привезти с собой домашнее животное в дом или на улицу и многие другие моменты. Также важно поинтересоваться у хозяина, где находятся ближайшие магазины, аптека, больница и отделение полиции.

Когда вы обращаетесь к агентству недвижимости для поиска дачи в аренду, то нужно знать о документации, чтобы вас не обманули. Во-первых, это договор, в нем указывается срок аренды, стоимость аренды за один месяц, а также сумма залога. Чаще всего ситуация как со съемной квартирой - залог отдается за два месяца аренды вперед. Но все зависит от хозяина, некоторые идут навстречу и дают возможность отдавать залог частями. А теперь подумайте, что уже весна, а значит дачный сезон совсем будет в самом разгаре. Поэтому бегом на поиски своей дачи мечты на три месяца лета, вдруг это подтолкнет вас приобрести собственный дачный участок.

Фото: kp.ru

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