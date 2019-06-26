Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 1

Актриса Дженнифер Энистон сотрудничала с дизайнером Стивеном Шедли, чтобы превратить дом 1970-х годов Гарольда В. Левитта в уютное убежище.



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Дженнифер Энистон рассказывает о команде, с которой она работала над созданием своего прекрасного дома, а также делится тем, почему выбор пал именно на этот дом, и как она поняла, что именно его она должна выбрать. Хочешь узнать больше — тогда читай подробнее об этом ниже.

На склоне холма с видом на Беверли-Хиллз находится дом, который "вибрирует любовью, которая его создала", — говорит его владелец актриса Дженнифер Энистон.

"Я хочу верно донести свои мысли", — размышляет она. "Я так горжусь этим домом. И я хочу отметить людей, которые его создали: мастера, которые так много вложили в его создание". Не в последнюю очередь это дизайнер Стивен Шедли, который работал с ней над проектом почти два с половиной года. "Мне повезет, если я когда-нибудь снова сделаю что-нибудь с такой командой и чувством свободы", — восхищается дизайнер. "Это был проект, с которым не было проблем".

Дизайнер сотрудничал с Дайан Китон в двух ее домах в Южной Калифорнии и одном в Аризоне и с Вуди Алленом в разработке интерьера его квартиры в Нью-Йорке. Он и Энистон были близки к тому, чтобы работать вместе над двумя другими домами.

"Я слышал об этом месте, и когда я увидел его, мне понравилось. Я знал, что эта работа была в моем стиле", — объясняет он. Дом, который был спроектирован архитектором Гарольдом В. Левиттом в 1970 году, в то время находился на реконструкции и, как вспоминает Шедли, "выглядел достаточно грубо; по сути, мы разорвали дом на части и затем восстановили его".

Грубая форма был у дома или нет, однако с того момента, как Энистон увидела дом, она поняла, что это именно ее дом, хотя женщине, которая владела постройкой на тот момент, потребовалось семь месяцев, чтобы согласиться продать ее. "Я никогда не сомневалась, что однажды дом станет моим", — вспоминает актриса.

Почему она была так уверена, что покупка данного дома — это правильное для нее решение? Как говорит сама актриса, то, что заставило ее осознать правильность своего выбора — это были входные двери: большие, гордые, драматичные 14-футовые двери. "Я не могу сказать вам конкретно, какое у меня было чувство, когда я впервые прошла через двери, за исключением того, что я знала: я дома".

Фото: thearchitect.pro

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