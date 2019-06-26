Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Кира Чапковская

Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 1

Недвижимость print

Актриса Дженнифер Энистон сотрудничала с дизайнером Стивеном Шедли, чтобы превратить дом 1970-х годов Гарольда В. Левитта в уютное убежище.


Дженнифер Энистон намекнула на продолжение сериала «Друзья» / Новости от 07.06.2019 10:42

Дженнифер Энистон рассказывает о команде, с которой она работала над созданием своего прекрасного дома, а также делится тем, почему выбор пал именно на этот дом, и как она поняла, что именно его она должна выбрать. Хочешь узнать больше — тогда читай подробнее об этом ниже.

На склоне холма с видом на Беверли-Хиллз находится дом, который "вибрирует любовью, которая его создала", — говорит его владелец актриса Дженнифер Энистон.

"Я хочу верно донести свои мысли", — размышляет она. "Я так горжусь этим домом. И я хочу отметить людей, которые его создали: мастера, которые так много вложили в его создание". Не в последнюю очередь это дизайнер Стивен Шедли, который работал с ней над проектом почти два с половиной года. "Мне повезет, если я когда-нибудь снова сделаю что-нибудь с такой командой и чувством свободы", — восхищается дизайнер. "Это был проект, с которым не было проблем".

Дизайнер сотрудничал с Дайан Китон в двух ее домах в Южной Калифорнии и одном в Аризоне и с Вуди Алленом в разработке интерьера его квартиры в Нью-Йорке. Он и Энистон были близки к тому, чтобы работать вместе над двумя другими домами.

"Я слышал об этом месте, и когда я увидел его, мне понравилось. Я знал, что эта работа была в моем стиле", — объясняет он. Дом, который был спроектирован архитектором Гарольдом В. Левиттом в 1970 году, в то время находился на реконструкции и, как вспоминает Шедли, "выглядел достаточно грубо; по сути, мы разорвали дом на части и затем восстановили его".

Грубая форма был у дома или нет, однако с того момента, как Энистон увидела дом, она поняла, что это именно ее дом, хотя женщине, которая владела постройкой на тот момент, потребовалось семь месяцев, чтобы согласиться продать ее. "Я никогда не сомневалась, что однажды дом станет моим", — вспоминает актриса.

Почему она была так уверена, что покупка данного дома — это правильное для нее решение? Как говорит сама актриса, то, что заставило ее осознать правильность своего выбора — это были входные двери: большие, гордые, драматичные 14-футовые двери. "Я не могу сказать вам конкретно, какое у меня было чувство, когда я впервые прошла через двери, за исключением того, что я знала: я дома".

Фото: thearchitect.pro

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Россияне активно скупают недвижимость в Греции

Накопить на квартиру: мечта или реальность?

Как правильно снять квартиру

Как проверить качество отделки квартиры от застройщика

  

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дом жилье страна особняк продажа недвижимость квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 1
Недвижимость
Получение участка под родовое поместье
Цветы и растения
Орнитогалум, или звездочки в саду
Новости Все >
Миротворцы ЦВО обеспечили защиту стратегических объектов в Поволжье
Администрация Приморья официально переименована в правительство
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Конгресс США запретит Трампу без разрешения наносить удар по Ирану
NYT: компании США продолжают торговлю с Huawei, несмотря на санкции
300 экипажей танков Т-72 танкового соединения ЦВО отработают учебно-боевые задачи
Авиация ЦВО прикрыла поднятые в Сибири войска от условного противника
Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии за возможные ошибки
Поднятые по тревоге войска ЦВО совершают марши в назначенные районы на штатной технике
На ЕГЭ разрешат поиск информации в интернете
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Общество
Рождаемость в России с 2016 года упала на 15% - минтруд
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц Любовь Степушова Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа" Любовь Степушова
Комментарии
МВД рекомендует: Общайтесь с детьми
Кальюлайд: Эстонии при демократии и капитализме лучше, чем в СССР
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Венедиктов: приз за взлом системы электронного голосования в Москве вырос до 1,5 млн рублей
Социологи: привыкшие к цензуре в Сети китайцы теряют интерес к запрещенной информации
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Первая зарплата Зеленского на посту главы Украины составила $483
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
У России есть два года на политический эксперимент в Молдавии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ