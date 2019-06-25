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Автор Анастасия Воронина

В какое время выгоднее купить жилье?

Недвижимость print

Покупка жилья - это серьезное и очень ответственное занятие. Нужно оценить все имеющиеся варианты, выбрать самый подходящий, собрать и оформить все необходимые документы и совершить еще целую кучу действий. У людей, которые не связаны с рынком недвижимости и мало что знают об этом просто голова идет кругом от этого. Поэтому очень актуальны услуги специалистов в этой области. Зачастую консультации у них бывают очень полезны, особенно на этапе подготовки и подписания документов. Конечно, основным критерием, по которому выбирается жилье, является цена. Встретив подозрительно низкую цену на квартиру, не спешите радоваться. Помните, что на рынке недвижимости всегда много мошенников. На цену жилья очень сильно влияет сезон, в который вы решили его купить.


Купить, чтобы сдать: тенденции рынка недвижимости...

Мы собрали для вас рекомендации, которые помогут определиться со временем покупки жилья, и, как показывает практика, немного сэкономить.

  • Обычно зимой происходит спад продаж жилья. Соответственно цены могут немного понижаться. Также в январе, феврале происходит вступление новых законов, которые желательно хотя бы пробегать глазами. Они могут касаться оформления недвижимости в собственности и т.п. Зимой лучше всего проводить ремонт и заняться оформлением всех необходимых документов, потому что очереди во всех государственных организациях будут меньше, чем в другое время.
  • Летом рынок недвижимости обычно стабилен. В некоторых случаях цены могут немного уменьшаться. Летом наблюдается снижение активности, так как большое количество людей отправляется на отдых. Подобрать подходящий вариант жилья в это время достаточно сложно.
  • Осенью после летнего затишья рынок недвижимости резко оживляется. Спрос на жилье довольно сильно растет. Это, естественно, приводит к росту цен. Для тех, кто хочет продать квартиру это время подходит просто идеально. Чаще всего осенью внимание обращают на жилье в черте города, ведь за город в осеннюю дождливую погоду выезжать хочется далеко не всем.
  • А вот весной как раз популярны загородные варианты. Так что, если хотите продать дачу или загородный дом, то делайте это весной. Кроме того, в это время происходит резкое повышение активности на рынке недвижимости. По статистике, большинство сделок по продаже недвижимости совершается именно весной. Цены могут немного снижаться.

 Итак, надеемся, что благодаря этим несложным рекомендациям вы успешно приобретете новую жилплощадь или продадите свой дом или квартиру. Помните, что покупка жилья - сложный процесс. Изучите все нюансы и принимайте обдуманное решение. Если сомневаетесь, что сможете самостоятельно подобрать оптимальный вариант и оформить документы, то смело обращайтесь к специалистам, работающим в этой сфере.

Фото: enjoy-job.ru

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Темы жилье продажа площадь недвижимость квартира купить квартира в москве
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