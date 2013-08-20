Домик у моря легче купить, чем содержать

Дачи средней полосы хороши, если бы не комары, обложные дожди, вечное ожидание солнечных дней и главное — отсутствие моря. Собственный дом в прибрежном районе решает все эти проблемы, но его приобретение порождает ряд новых вопросов. "Дорого, сложно и далеко" — кажется рядовому дачнику. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так страшно.

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Если не замахиваться на зарубежную недвижимость, то выбирать скорее всего придется между Сочи, Анапой, Туапсе, Геленджиком, расположенными на Черном море, и городами азовского побережья — Ейском, Таманью, Таганрогом. Стоимость дома будет варьироваться в очень широких пределах и в зависимости от географического положения, и от непосредственных требований к недвижимости. Это может быть и коттедж в элитном поселке, и небольшое деревянное строение, и центр разрекламированного Сочи, и окрестности небольших поселений Краснодарского края.

Поиск через интернет сразу же выдает обескураживающие по цене варианты. В том же Сочи самая скромная одноэтажная дача выставляется за 1,2 миллиона рублей, а коттеджи зачастую дороже столичной недвижимости — нередко можно встретить предложения, подбирающиеся к 50 миллионом, при средней стоимости порядка 5. На Азовском море большой выбор домов в ценовом диапазоне 1-2 миллиона.

Дача у моря: покупать на "вторичке" или строиться?

Предложения частников в обход агентств могут оказаться еще дешевле, но их необходимо искать не в сети, а на местах. Вторичный рынок зачастую оказывается лучше вновь отстроенных комплексов за счет атмосферы обжитого места, сложившегося коллектива соседей и радующего глаз пейзажа, не обезображенного свежими следами тяжелой техники.

Очевидно, что лучше всего начинать присматриваться к недвижимости во время отпуска, лично оценив привлекательность близлежащих районов. Желание отдохнуть на море как можно дольше часто бывает первым побуждающим моментом стать домовладельцем, но целесообразно вновь приехать в приглянувшееся место.

Знающие люди предостерегают, что жизнь курортных городов в пиковые месяцы и во время мертвого сезона не имеет между собой ничего общего. Закрытые кафе, пустующие дома и малолюдные улицы встретят путешественника в межсезонье, но именно в это время можно спокойно оценить ситуацию, посмотреть на истинную жизнь города и трезво подойти к покупке.

Наличие хорошей дороги, не размываемой первым же серьезным дождем или талыми водами, постоянных соседей и развитой инфраструктуры послужат несомненными плюсами. Вид на море из окна очень неплох, но и отдаленность от пляжа в 2-3 километра тоже совсем не критична. Это расстояние несложно пройти пешком, зато не услышите отголосков громкой музыки и выкриков уличных торговцев.

Желательно сразу определиться, как много времени получится проводить на "дальней даче". Сюда не приедешь на выходные, время в дороге и стоимость поездки не позволят совершать спонтанные набеги.

Покупать дачу только у собственника

Дачу, как и любую недвижимость надо покупать только у собственника. Право на дом и землю подтверждает только один из двух следующих документов:

свидетельство о праве собственности

выписка из ЕГРН.

С юридической точки зрения эти документы имеют равную ценность.

Кому больше подходит своя дача у моря

По сути, становишься "привязанным" к единожды выбранному варианту, заграничные курорты потеряют свою привлекательность. Собственный дом на море больше подходит семейным людям, ведь так удобно отправить детей и пожилых родственников на все летние каникулы, не ограничиваясь двумя неделями отпуска.

Если же дом большую часть времени остается незанятым, можно сдавать его в наем, но это потребует определенных организаторских способностей. Заранее увязать свои планы и желания друзей-знакомых получается не у каждого, а искать сторонних жильцов еще сложнее и рискованнее.

Существуют предложения фирм-посредников и в ряде случаев будет оптимально воспользоваться их услугами, но помимо потери в деньгах остается немалая вероятность вообще не найти арендаторов. Рынок жилья давно насыщен, яростная борьба за самый захудалый сарайчик осталась в советском прошлом.

Преимущества дачи у моря:

отличный климат и экология для улучшения здоровья; возможность экономить, проводя отпуск, не уезжая из дома; значительное снижения темпа жизни и уменьшение количества стрессов; огромное количество фруктов и овощей по низкой цене; возможность организовать собственный отель или другое предприятие в сфере туризма и отдыха, обеспечивая себе достойную жизнь.

Насколько затратно содержание дома у моря

Не стоит забывать, что любая загородная недвижимость рано или поздно потребует вложения средств. Поддержание дома в исправном состоянии, неизбежный мелкий ремонт и прочие непредвиденные расходы лягут на плечи нового домовладельца. Сюда же добавляются коммунальные услуги и налоги.

Великолепный гористый пейзаж может обернуться необходимостью постоянно укреплять фундамент и борьбой с осыпанием грунта. Городская квартира более предсказуема в плане сопутствующих затрат, но даже самые зеленые районы не заменят собственного сада и сопутствующего ему уединения и спокойствия.

Если же вы приобретаете апартаменты или отдельную недвижимость в коттеджном поселке или гостиничном комплексе с централизованным управлением, надо быть готовым к тому, что затраты на содержание так называемых общих частей — внутренних дорог, бассейнов, освещения и тому подобное, а также вывоз мусора и отходов будут включены в особую плату, которая рассчитывается, как правило, исходя из общей площади вашей недвижимости.

При выборе дома у моря сталкиваешься практически с теми же сложностями, что и при покупке обычной дачи. Необходимо поездить, пересмотреть немало вариантов, найти и оценить возможные подводные камни, и, наконец, подобрать участок в соответствии с запланированным бюджетом. Не стоит пугаться цен на элитные коттеджи в престижных районах, совсем рядом ждут предложения и других ценовых категорий. Все трудности преодолимы, а конечный результат того стоит.

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