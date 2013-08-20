Дачи средней полосы хороши, если бы не комары, обложные дожди, вечное ожидание солнечных дней и главное — отсутствие моря. Собственный дом в прибрежном районе решает все эти проблемы, но его приобретение порождает ряд новых вопросов. "Дорого, сложно и далеко" — кажется рядовому дачнику. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так страшно.
Если не замахиваться на зарубежную недвижимость, то выбирать скорее всего придется между Сочи, Анапой, Туапсе, Геленджиком, расположенными на Черном море, и городами азовского побережья — Ейском, Таманью, Таганрогом. Стоимость дома будет варьироваться в очень широких пределах и в зависимости от географического положения, и от непосредственных требований к недвижимости. Это может быть и коттедж в элитном поселке, и небольшое деревянное строение, и центр разрекламированного Сочи, и окрестности небольших поселений Краснодарского края.
Поиск через интернет сразу же выдает обескураживающие по цене варианты. В том же Сочи самая скромная одноэтажная дача выставляется за 1,2 миллиона рублей, а коттеджи зачастую дороже столичной недвижимости — нередко можно встретить предложения, подбирающиеся к 50 миллионом, при средней стоимости порядка 5. На Азовском море большой выбор домов в ценовом диапазоне 1-2 миллиона.
Предложения частников в обход агентств могут оказаться еще дешевле, но их необходимо искать не в сети, а на местах. Вторичный рынок зачастую оказывается лучше вновь отстроенных комплексов за счет атмосферы обжитого места, сложившегося коллектива соседей и радующего глаз пейзажа, не обезображенного свежими следами тяжелой техники.
Очевидно, что лучше всего начинать присматриваться к недвижимости во время отпуска, лично оценив привлекательность близлежащих районов. Желание отдохнуть на море как можно дольше часто бывает первым побуждающим моментом стать домовладельцем, но целесообразно вновь приехать в приглянувшееся место.
Знающие люди предостерегают, что жизнь курортных городов в пиковые месяцы и во время мертвого сезона не имеет между собой ничего общего. Закрытые кафе, пустующие дома и малолюдные улицы встретят путешественника в межсезонье, но именно в это время можно спокойно оценить ситуацию, посмотреть на истинную жизнь города и трезво подойти к покупке.
Наличие хорошей дороги, не размываемой первым же серьезным дождем или талыми водами, постоянных соседей и развитой инфраструктуры послужат несомненными плюсами. Вид на море из окна очень неплох, но и отдаленность от пляжа в 2-3 километра тоже совсем не критична. Это расстояние несложно пройти пешком, зато не услышите отголосков громкой музыки и выкриков уличных торговцев.
Желательно сразу определиться, как много времени получится проводить на "дальней даче". Сюда не приедешь на выходные, время в дороге и стоимость поездки не позволят совершать спонтанные набеги.
Дачу, как и любую недвижимость надо покупать только у собственника. Право на дом и землю подтверждает только один из двух следующих документов:
С юридической точки зрения эти документы имеют равную ценность.
По сути, становишься "привязанным" к единожды выбранному варианту, заграничные курорты потеряют свою привлекательность. Собственный дом на море больше подходит семейным людям, ведь так удобно отправить детей и пожилых родственников на все летние каникулы, не ограничиваясь двумя неделями отпуска.
Если же дом большую часть времени остается незанятым, можно сдавать его в наем, но это потребует определенных организаторских способностей. Заранее увязать свои планы и желания друзей-знакомых получается не у каждого, а искать сторонних жильцов еще сложнее и рискованнее.
Существуют предложения фирм-посредников и в ряде случаев будет оптимально воспользоваться их услугами, но помимо потери в деньгах остается немалая вероятность вообще не найти арендаторов. Рынок жилья давно насыщен, яростная борьба за самый захудалый сарайчик осталась в советском прошлом.
Преимущества дачи у моря:
Насколько затратно содержание дома у моря
Не стоит забывать, что любая загородная недвижимость рано или поздно потребует вложения средств. Поддержание дома в исправном состоянии, неизбежный мелкий ремонт и прочие непредвиденные расходы лягут на плечи нового домовладельца. Сюда же добавляются коммунальные услуги и налоги.
Великолепный гористый пейзаж может обернуться необходимостью постоянно укреплять фундамент и борьбой с осыпанием грунта. Городская квартира более предсказуема в плане сопутствующих затрат, но даже самые зеленые районы не заменят собственного сада и сопутствующего ему уединения и спокойствия.
Если же вы приобретаете апартаменты или отдельную недвижимость в коттеджном поселке или гостиничном комплексе с централизованным управлением, надо быть готовым к тому, что затраты на содержание так называемых общих частей — внутренних дорог, бассейнов, освещения и тому подобное, а также вывоз мусора и отходов будут включены в особую плату, которая рассчитывается, как правило, исходя из общей площади вашей недвижимости.
При выборе дома у моря сталкиваешься практически с теми же сложностями, что и при покупке обычной дачи. Необходимо поездить, пересмотреть немало вариантов, найти и оценить возможные подводные камни, и, наконец, подобрать участок в соответствии с запланированным бюджетом. Не стоит пугаться цен на элитные коттеджи в престижных районах, совсем рядом ждут предложения и других ценовых категорий. Все трудности преодолимы, а конечный результат того стоит.
Читайте также:
В Европе нашли самую дорогую недвижимость
В РФ может появиться программа арендного жилья
Эксперты назвали среднюю цену дома в Подмосковье
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.