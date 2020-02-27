В Европе нашли самую дорогую недвижимость

Эксперты нашли самый дорогой объект недвижимости Европы. Это вилла Palais Bulles, собственность модельера Пьера Кардена на французском Лазурном берегу.

Цена объекта составляет рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов (примерно 26 миллиардов рублей). Объявление о продаже особняка разместили на интернет-ресурсе агентства Christie's.

Известный кутюрье и фэшн-магнат Пьер Карден купил этот объект в начале 1990-х годов на аукционе. В доме часто случались шумные вечеринки и показы мод.

Модельер уже хотел продать виллу в 2015-м году за 300 миллионов фунтов стерлингов (чуть более 25 миллиардов рублей), но тогда покупателя найти не получилось. Данные о цене лота привело издание The Sun, но в самом объявлении отмечается, что стоимость потенциальному покупателю назовут только по запросу.