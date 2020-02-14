В РФ может появиться программа арендного жилья

В ближайшей перспективе в России может появиться альтернатива ипотечным программам.

В "Дом.РФ" сообщили о совместной разработке Минстроя и банка "Дом.РФ". Речь идет о программе строительства некоммерческого арендного жилья.

В сообщении указывается, что создаваемая программа ориентирована на граждан, у которых нет достаточного дохода, чтобы взять ипотеку. Категории людей, которые смогут рассчитывать на поддержку в виде некоммерческого арендного жилья, проработают и систематизируют уже в этом году. Как ожидается, цена аренды такого жилья не должна будет превышать 30-40% совокупного дохода семьи.

Специалисты также отметили, что постройка арендного жилья будет способствовать достижению целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", в рамках которого предполагается каждый год обеспечивать жильем пять миллионов семей и увеличивать жилой фонд на 120 миллионов квадратных метров к 2024 году.