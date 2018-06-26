Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия, конечно. Никто об этом не говорит, но, предлагая эту реформу, российские власти расписываются в собственном дефолте.

Почему? Да все просто: дефолт — это невыполнение обязательств, взятых на себя одной стороной в договорном процессе. Миллионы людей в стране работали, понимая, какой договор с ними заключило государство. С их зарплат отчислялись взносы в Пенсионный и другие всевозможные фонды. Владимир Путин в качестве главы государства и гаранта Конституции в 2005 году подтвердил действие этого договора. Сегодня он стыдливо уходит от вопросов о пенсионной реформе, говоря устами своего пресс-секретаря, что не занимается "этой темой".

Тем не менее, очевидно, что выплаченные гражданами России пенсионные взносы "сгорели" в рамках проводимой экономической политики и им предлагается зарабатывать себе на пенсионную старость вновь.

То есть это форменный внутренний дефолт власти.

Выход из нее руководство страны нашло хоть и самый болезненный, но наименее простой. А ведь есть и другие.

Что делает любая компания, любое предприятие, у которого настали трудные времена? Сокращает расходы. Часто оказывается при этом, что многие из них были излишними. Ни одному руководителю предприятий в голову не приходило, кажется, не отпускать на пенсию сотрудников, заставляя их работать на обеспечение пенсии. За такую идею государство быстро бы обеспечило бесплатные нары в одной из множества исправительных колоний.

Ну да ладно… Какие расходы должно было бы сократить государство, находясь в состоянии внутреннего дефолта перед своими гражданами?

В первую очередь — сократить огромный раздутый чиновничий аппарат.

В 2009 году председатель правительства Владимир Путин заявил, что "расходы на содержание министерств и ведомств у нас сокращаются так, как за новейшую историю вообще никогда не сокращались". По информации тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина, сокращение планируется в размере 20 процентов.

Напомню, что в 2010 году Дмитрий Медведев, президент страны на тот момент, поручил правительству, возглавляемому Владимиром Путиным, сократить количество федеральных служащих на 20 процентов. Поручение, глядя на сегодняшнюю статистику, выполнено не было.

И сегодня мы имеем следующие данные.

Законодательная власть (члены Совета Федерации, депутаты ГД, помощники и аппарат двух палат парламента) — 15 тысяч человек. Плюс 35 тысяч депутатов республиканских, краевых и областных законодательных собраний и их аппарат. Плюс 700 тысяч депутатов законодательных собраний с аппаратом (в России — 24 тысячи муниципалитетов). Исполнительная власть: министерства, ведомства и их региональные филиалы — 700 тысяч. Администрации регионов, региональные министерства и ведомства с аппаратами — еще 600 тысяч человек. Чиновники муниципальных образований — один миллион человек. Контролёры: лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы -1 миллион 300 тысяч человек. Фонды: пенсионные, социальные, страховые и пр. — 1 миллион 500 тысяч человек.

Теперь уже президент Путин подписывает (в условиях приближающегося внутреннего дефолта, напомню) указы о сокращении численности чиновников. Где-то говорят о возможности сокращений их числа на треть за счет цифровизации.

Стало ли их реально меньше? Может быть, но я, например, не понимаю, — как?

Как, если совсем недавно вышли указы президента о новой структуре его администрации, в которой увеличено количество управлений, а следовательно, предусмотрено и увеличение числа новых чиновников?

Как, если в правительстве тоже старые министерства делятся и вот у нас их количество тоже становится больше?

Ну а, глядя на "верхи", что будут делать в структурах власти уровнем ниже? "Задач"-то внизу еще больше! "Верхи" дают поручения, а "низы"-то исполнять их должны.

Вот так в итоге и вырисовывается умопомрачительная цифра: 108 чиновников на 10 тысяч населения. В 2013 году было 102. Для сравнения, в СССР, считавшемся царством бюрократии, их было на максимуме 73 человека на 10 тысяч населения. При этом по рейтингу качества государственного управления Всемирного банка в 2013 году Россия занимала 120-е место среди 210 стран.

Но это не всё. Под убеждения тех, кто говорит о справедливости пенсионной реформы, всегда надо иметь в виду вот какие цифры.

На организацию работы президента России в 2018 г. из бюджета будет выделено 15,945 млрд руб., в 2019 г. — 15,969 млрд руб., а в 2020 г. — 16,001 млрд руб. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019–2020 гг. На администрацию главы государства, согласно документу, в следующем году будет выделено 9,626 млрд руб., в 2019 г. — 9,649 млрд руб., а в 2020 г. — 9,650 млрд руб. Управлению делами президента в 2018 г. будет предоставлено 5,002 млрд руб., в 2019 г. — 5,003 млрд руб., а в 2020 г. — 5,032 млрд руб. Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в 2018 г. будет выделено 15,938 млрд руб. К 2019 г. данная сумма увеличится до 16,52 млрд руб., а в 2020 г. составит 18,306 млрд руб. Бюджет Совета Федерации на 2018 г. заложен в размере 5,523 млрд руб., в 2019 г. — 6,086 млрд руб., а в 2020 г. — 6,240 млрд руб. На членов Совета Федерации и их помощников в 2018 г. выделят 2,148 млрд руб., в 2019 г. — 2,171 млрд руб., а в 2020 г. — 2,252 млрд руб. Госдума получит в 2018 г. 10,415 млрд руб., в 2019 г. — 10,434 млрд руб., а в 2020 г. — 12,066 млрд руб. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 г. предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд руб., в 2019 г. — 5,33 млрд руб., а в 2020 г. — 5,528 млрд руб.

Поэтому когда вы слышите "прямую речь" руководителей российского парламента Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина либо их коллег рангом поменьше, имейте в виду эти цифры. Поделите эти суммы на количество дней в году и узнайте, во сколько нам обходится такое количество чиновников ежедневно.

Или другие, вот эти:

Официальная статистика говорит: если в 2009 году совокупные расходы на оплату труда занятых в госуправлении составляли 519,3 млрд руб., то в 2013-м — 682,7 млрд. Рост составил 31% и продолжает идти вверх несмотря на кризис и на известный приговор "денег нет", с которым теперь живет вся "простая" Россия. Наверху другой мир. В 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок за особенные успехи в труде составляет 360 тыс. рублей. Вы удивитесь еще больше, когда узнаете заработок председателя комитета Государственной Думы — 500 тыс. рублей. Заметьте, это лишь официальная статистика.

А когда с телеэкранов начнут оптимистично рассказывать об увеличении среднего размера пенсий (например, министр финансов Антон Силуанов), то вы откройте в компьютере калькулятор и посчитайте, как и из чего складывается средняя пенсия.

Надбавка к пенсионному обеспечению чиновников предусмотрена в размере 75 процентов от среднего заработка за годы службы в государственной структуре. Причем если раньше, чтобы претендовать на эту надбавку, нужно было трудиться всего три года, то с 2017 года период увеличивают до десяти лет. Теперь и захочешь, многих не выгонишь. Доплаты парламентариям, которые вышли на заслуженный отдых, по подсчетам Алексея Кудрина, достигают 40-50 тысяч рублей. Для сравнения, средняя пенсия российской бабушки 13 700 рублей, из льгот — в лучшем случае бесплатный талон на баню и проездной за полцены.

Есть и еще одна прекрасная возможность сократить расходы бюджета, которые тратятся по откровенной дурости властей. В данном случае я про следственные изоляторы, в которых годами сидят люди и на содержание которых тратятся деньги куда большие, нежели на содержание обычных, не чиновных пенсионеров.

Вот пример. Один из мигрантов стащил на рынке три футболки. Его взяли под стражу, несколько месяцев до решения суда держали в СИЗО. Согласно судебному вердикту, он должен был выплатить три тысячи рублей пострадавшему и куда меньшую сумму штрафа государству. Его экстрадировали на родину. И все отлично, вот только на содержание его в СИЗО государство потратило 280 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Зато есть галочка в отчетности судьи, следствия. Сегодня такие мигранты только в столичных СИЗО сидят сотнями.

Когда страна движется к внутреннему дефолту, надо обсуждать не первую пришедшую в голову чиновникам идею (в данном случае — о проведении пенсионной реформы). Надо в целом рассматривать, как и на что власти тратят деньги, которые собирают через налоги, прибыль в госкорпорациях и т. д. Насколько эффективно.

Затем обсудить эти траты, признаться людям честно, что пока эффективное управление экономикой построить не получилось. Спросить, что делать.

Ломать через колено людей не имеет смысла. Это только накалит общество.

В следующем тексте попробуем разобраться, как и какими методами проталкивается пенсионная реформа. Кто почему молчит, кто почему поддерживает, что в результате решит арбитр.

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