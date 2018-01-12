"Корабли вернем вместе с Крымом. Россия еще и денег даст"

Накануне на встрече с главными редакторами российских СМИ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам Дмитрия Пескова, "президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами".

На фото: украинские БМП в Крыму

"И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", — добавил пресс-секретарь главы государства.

"Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе", — сказал Песков.

В Киеве на инициативу российского президента, разумеется, внимание обратили. Например, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко принялся подсчитывать, какая армада осталась в Крыму. БДК "Ольшанский", корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, корабль управления "Славутич" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу, "Луцк" был в ремонте, но был практически отремонтирован. Подводная лодка была на 70% отремонтирована, осталась только замена клапанов, перечислил главный украинский флотоводец.

Подводная лодка — это "Запорожье". Которая приварена к пирсу, дабы не утонула.

Но и это еще не все: "По береговым частям — там осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, процентов 15-20% БТРов подлежало ремонту. Также семь дивизионов артиллерии готовы были, и четыре минометных батареи были тоже готовы".

Ну то есть вовсе не такой уж и хлам, вполне сгодилось бы — по версии Воронченко. Естественно, он оговорился, что принимать решение должно политическое руководство Украины.

А вот председатель меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров заявил, что предложение вернуть технику — это "унизительная подачка", на которую не следует реагировать. Со вторым советом он, впрочем, запоздал, так как уже отреагировали.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину … А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", — помечтал Чубаров на своей странице в "Фейсбуке". И как только получается любую тему сводить к неизбежной компенсации Украине?

А первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сочла, что предложение вернуть корабли и авиацию призвано побудить Украину отказаться от претензий на Крым. "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным, доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", — заявила Геращенко.

Странно, а в 2014 году после референдума украинцы весьма активно вывозили из Крыма военную технику… Тогда проблем с "не продаем", похоже, не возникало.

Украинский политолог Олег Соскин вообще усмотрел в предложении президента России план антиолигархической революции. По его словам, для базирования кораблей нужна соответствующая инфраструктура, на создание которой потребуется сумма, примерно равная одному проценту украинского ВВП. Эксперт не уточнил, почему именно такая цифра. Зато подчеркнул, что если "немножко обрезать олигархический клан Порошенко", то деньги найти можно.

"Фактически Путин толкает Украину на антиолигархическую революцию, потому что военно-морской флот конечно нужен, поскольку Украина морская держава. А в рамках нынешнего бюджета это сделать невозможно, потому что он и так уже подорван. Надо фактически речь вести о кардинальном изменении социально-экономической, политэкономической модели Украины, то есть деолигархизации. Тогда можно (найти средства), а в рамках нынешней модели нет", — сказал Олег Соскин "Правде.Ру".

В общем, инициатива президента России стала причиной появления сразу нескольких трендов в украинской политике. Первый — корабли хорошие, БМП и БТР хорошие, да вообще все хорошее, только клапана поменять. Второй — подачки нам не нужны, Россия заплатит компенсацию. Третий, созвучный второму, так что можно и объединить — подачки нам не нужны, вернем вместе с Крымом. Четвертый — корабли хорошие, надо отобрать деньги у Порошенко и вообще устроить революцию.

Вот такое многообразие мнений — и вовсе не факт, что перечислены все.

* Организация запрещена в России