Почему День народного единства стал провалом Кремля

По сообщениям ряда СМИ, в этом году 4 ноября День народного единства будет праздноваться в несколько ином формате, чем обычно. Если точнее, то в более камерном, без массовых фестивалей, концертов, митингов и шествий - то есть, заставлять бюджетников "радоваться на площадях" для показа по ТВ и отчета в Кремль уже не будут.

В частности, Общественная Палата РФ, которая в последние годы и выступала в Москве одним из главных организаторов этих мероприятий, в этом году не подала заявки на их проведение в столице.

По некоторым данным, официальная причина, озвученная сотрудниками ОПРФ в том, что «у людей не было сложившегося понимания, что празднуется». При этом, все же на Театральной площади и на ВДНХ пройдет некий «фестиваль национальностей», который теперь и станет новой концептуальной составляющей Дня народного единства.

Стоит напомнить, что данный праздник отмечается в России с 2005 года. Особо массовым и масштабным он стал с 2014 года. Курировала идеологическую составляющую и повеление мероприятий в этот день администрация президента. В этом году, судя по всему, в АП решила не устраивать праздник, который так до конца и не прижился в Российском обществе.

Чисто исторически, праздник этот приурочен к освобождению Москвы от польской интервенции в период Смутного времени народным ополчением Минина и Пожарского. В Русской Православной Церкви в этот день празднуется память о чудесном появлении Казанской иконы Божьей Матери. Но это сугубо православный праздник, и хотя православных христиан в нашей стране все же большинство, тем не менее, они не являют собой всю полноту российского народа, который несколько шире и разнообразнее в исторических и религиозных традициях.

На государственном уровне, проблема была, кажется, в том, что не очень понятно было, что же такое это самое «народное единство». У самого термина не было, да и до сих пор нет четкого и внятного идеологического и смыслового наполнения. А потому закономерно и сложилась ситуация, когда «люди не понимают, что они празднуют».

С другой стороны, определенный подъем патриотических настроений начался с воссоединения с Крымом в 2014 году, и тогда этот праздник действительно оказался весьма и весьма в контексте. Но Крым и воссоединение с ним стали плотно сопрягаться с другим термином, с термином «русский мир», который, кстати, на днях в своей приветственной речи на Всемирном конгрессе соотечественников президент РФ, Владимир Путин использовал несколько раз.

Что же касается определенного исторического, культурного, идеологического и нравственного единства всего народа, то олицетворением его стала акция «Бессмертный полк», которая проходит в День Победы, 9 мая. И в общем, День Народного единства и здесь несколько вышел из контекста.

Были в истории этого дня и довольно нелицеприятные факты. Например, много лет ходят устойчивые слухи, что на концепты и митинги людей, в первую очередь, «бюджетников» привозили в «добровольно-принудительном порядке». Социологические опросы показывали, что большинство не очень понимает, что и зачем празднует, и относится к дню народно единства, скорее, как к еще одному выходному.

Не помогала и мощная пропагандистская кампания, которая велась ежегодно накануне и во время праздника. И проблема даже не в том, что в российском обществе с единством все не очень хорошо. После 2014 года можно с уверенностью говорить о том, что российское общество по ключевым политическим, идеологическим и социальным вопросам практически едино во мнении. Проблема в том, что не очень понятно, зачем это самое единство отдельно, специально и столь масштабно отмечать.

До государственных структур очень долго доходил простой факт, что праздник как-то совсем не приживается в народном сознании, а объяснять идеологически концепцию единства, а уж тем более через понятие «русского мира» в нашей подчеркнуто многонациональной стране - было несколько вне этой самой многонациональной концепции.

"С одной стороны, суть народного единения обрела содержание, когда начался процесс воссоединения России - Крым присоединился. С другой стороны, власть завязла в нынешних экономических и политических историях, фактически не позволяющих действовать государству активно и сознательно - это и недавние повышение налога на добавленную стоимость, и повышение пенсионного возраста. Государство действительно побаивается тех процессов, которые вроде само же и запустило",- в частности, заявил Pravda.ru публицист и политконсультант Анатолий Вассерман.

"Власть не хочет сейчас на этом сосредотачивать внимание. Все мероприятии же были связаны исключительно с тем, что пытались подменить прежний праздник. Потому что убирать из календаря "красный день" 7 ноября невозможно. Вот Кремль и решил подменить сам смысл праздника, немножко сместить дату - чтобы потом отказаться@?- поделился с Pravda.ru историк Борис Юлин.

"Придумывали праздники, скажем честно - «лунные». Типа "дня согласия и примирения", "дня народного единства"... Да никто с ним не согласен, не един, но праздник был - относящийся к дате начала 17 века. Скорее всего, сам праздник "День народного единства" останется - только на него уже будут меньше акцентировать внимание",- констатировал он.

Проблему решили заливать деньгами и бюджетниками. Но это тоже не сработало. Ныне же в России, как показывают последние события, лишних денег нет совсем. А потому «балласт» был сброшен, и теперь будут «фестивали национальностей». Тут вроде и многонациональность подчеркивается, и мероприятие будет куда более локальным и камерным.

Печально в этом всем то, что в общем-то не с кого спросить после этого демарша, а как же вот с теми, уже потраченными десятками, а то и сотнями миллионов на прошлые праздничные мероприятия, да и с согнанными бюджетниками? Но, понятно, что извиняться за эти прошлые натужные попытки изобразить праздник за бюджетный счёт никто не будет.