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Дмитрий Плотников
Теракт в "Крокусе". Как и зачем англосаксонский мир подсовывает нам ИГИЛ*

Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство*

4:10
Политика

Киевский режим не причастен к террористическому акту в подмосковном "Крокус Сити Холле", его организовал ИГИЛ* — именно это хотят внушить миру англосаксы.

Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство*
Фото: t.me by Маргарита Симоньян, Mash

Ради этого Киев выкладывает фейковые публикации на ресурсах, связанных с этим террористическим государством. Давайте разберёмся, почему это неправда, и для кого это выгодно.

Промахи Запада

На видео, которое выложено якобы на сайте ИГИЛ* у террористов замазаны лица, что весьма нехарактерно для радикалов.

Второе — многочисленные теракты, которые совершали игиловцы* и прочие исламисты-радикалы, показывают, что смерть после этих акций для фанатиков — высшая награда. Но террористы, действующие в Красногорске, не только стремились выжить, спешно покинув концертный зал, но и крайне жалко вели себя при задержании — визжали, кричали и тряслись от страха. Ой, не так и не к этому готовят радикальных исламистов.

Ещё немаловажный момент — один из задержанных рассказывает, что делает это исключительно ради денежного вознаграждения, а не из-за каких-то идейных побуждений. Но деньги никогда не будут мотивацией террористов ИГИЛ*.

Также эти бандиты рвались на границу с Украиной, поскольку там им как раз кураторы и обеспечивали проход. Однако для "настоящих" радикалов логичнее было бы покинуть РФ на казахстанской границе — она более "длинная" и хуже охраняется.

Вот ещё одна любопытная зацепка, которая вносит очередной железный аргумент в мнимость "игиловцев*". На одном из снимков этих граждан из Таджикистана они поднимают палец вверх, славя Аллаха (характерный жест), но делают это левой (!) рукой. И это ошибка "инструкторов" которые не знают, что делается это только правой (!) рукой, поскольку в Исламе левая рука считается "грязной", и указывать на Аллаха можно лишь правой.

Мне могут возразить, что, мол, фотография отзеркалена. Но флаг ИГИЛ* с печатью Пророка на фото мы видим в нормальном виде! А значит, и снимок указывает на то, что эти наймиты люди не имеют никакого отношения ни к ИГ*, ни к радикальному исламу.

Кому выгодно

Спецслужбам, которые и стоят за организацией массового расстрела в Красногорске, очень выгодно связать исполнителей с ИГИЛ*, полностью исключив всю связь с Украиной. Хотя торчащие огромные ослиные уши главы Главного управления разведки Кирилла Буданова ничем не спрятать. Всё это было сделано для того, чтобы усилить у нас межнациональную рознь. Это и было целью ГУР Украины.

Но факты указывают на то, что Киев как минимум причастен, а, вероятно, и является основным заказчиком и автором идеи трагедии. Чего-чего, а мерзкие провокации наши "небратья" придумывать горазды. Запад, по всей видимости, просто корректировал план теракта и потом давал отмашку на его старт.

Всей западной коалиции (не говоря уже о клике Зеленского) очень хочется остановить наступление российской армии в СВО. Поэтому они и решили внутри РФ устроить смуту, желательно — на межрелигиозной и межнациональной почве. Ради этой цели заранее завезённые мигранты совершают демонстративную кровавую акцию в месте скопления людей, а всем этим, скорее всего, дирижирует ГУР, консультируемый ЦРУ и MI-6.

Они надеялись на то, что таджики спровоцируют межнациональные конфликты и подключат для "помощи своих единоверцев" несколько миллионов имеющихся в стране мигрантов. И тогда России после внутренней смуты будет не до наступления.

Далее есть варианты по массовому выступлению пятой колонны, которая поднимает вопрос о "мирных переговорах", затем войска НАТО заходят на Украину и т. д. и т. п. Вариантов тут много.

Вывод

Сегодня нам необходимо сохранять холодную голову и здравый рассудок (хотя после жуткого теракта это сделать очень трудно), не дать чувствам одолеть разум. Уверен, спецслужбы Российской Федерации делают своё дело. А руководство страны предпримет все необходимые меры, тем более наш главный знает, как "мочить в сортире" этих негодяев…

*Признано террористическим и запрещено в РФ.

В «Крокусе» начала рушиться кровля
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы игил теракт
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