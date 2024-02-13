"Работа и жильё - от 70 баллов": к 2035 году россияне получат соцрейтинг

Россияне к 2030-2035 году будут иметь такой показатель как социальный рейтинг гражданина — сообщают эксперты при правительстве РФ, опрошенные AB News.
Однако это (как и пластиковые карты, смартфоны вместо полифонических кнопочных "звонилок-фонариков") будет внедряться постепенно - и уж точно после всех значимых выборов, окончания СВО и т.д.
Также рано или поздно практически все государства придут к универсальному ID своих жителей и полностью цифровым деньгам — некоторые называют это тотальной слежкой или "цифровым ГУЛАГ", а некоторые рассуждают об удобстве "прозрачного мира с единым документом для всего".
Данный социальный рейтинг россиянина — это аналог кредитной истории в национальном бюро, заявили эксперты. Ранее сообщалось, что разработка такой системы ведётся в РГСУ.
Рейтинг, по замыслу РГСУ, будет двухкомпонентным - в него войдут два числа:
Создатели рейтинга объяснили, что социальный статус — это текущие заслуги гражданина, а социальный уровень — его перспективы.
Например, социальный статус академика может быть огромным, а социальный уровень - меньше, чем у мастера высшего разряда на заводе, занимающегося волонтёрством (или меньше, чем у врача, занимающегося языками, репетиторством и ходящего в фитнес-клуб).
Как отметили в своем "Прогнозе влияния перспективных технологий" специалисты Сбербанка, такая система действительно появится и будет постепенно внедряться "в течение десятка лет".
Частично такая система уже работает в Китае — рейтинг работает на ограничение доступа к услугам для должников (по кредитам, налогам, штрафам) и асоциальным элементам (хулиганам, злостным нарушителям ПДД, наркоманам и игроманам). Однако, несмотря на распространённые страшилки, он не введен "везде" и у каждого китайца нет своего рейтинга — как об этом ранее писали мировые и российские СМИ.
"Должникам в чёрном списке ограничили покупки любых предметов роскоши, включая дорогую путевку, номер в 5* гостинице, билеты на самолет и скоростной поезд, учебу детей в дорогих школах. Логика простая — если можешь позволить "жить по-богатому", то мог бы отдать свои долги. Второй запрет — если курил в поезде, хулиганил, занял чужое место и сделал вид, что болеешь и не уступил его, таким гражданам просто не продают билеты", — цитирует китаянку портал NGS.
В России же подобная система будет напрямую увязана с государственными базами данных (налоговая, ГИБДД, приставы, суды, выезд-невыезд, призыв, долги, медицина, транспорт, и т. д.).
Как отметили в NGS, в РФ будет обсчитываться:
Так государство намерено повышать как финансовую культуру населения (понадобится своевременная оплата ЖКХ, налогов и кредитов), так и культуру поведения (вождение без нарушений, своевременная вакцинация и диспансеризация).
Эти данные позволят сразу оценить новых квартирантов или сотрудников. Именно поэтому у части населения идея вызывает отторжение — люди боятся, что они получат низкие баллы и не хотят утечки личных данных.
Эксперты считают, что россияне быстро привыкнут — как к безналичной оплате (сегодня она составляет более 81% всех оплат в стране). Дескать, привыкло же население нашей страны к рейтингам пассажиров и водителей в такси или продающих/покупающих товары на "Авито".
Впрочем, уже сейчас понятно — этот рейтинг здорово изменит деловые, трудовые и даже бытовые отношения.
По их мнению, разрабатываемый социальный рейтинг будет логичным шагом после того, как были введены электронный паспорт с функциями медкарты, водительского удостоверения и т. д.).
В помощь гражданину (и властям, если нужно будет этого гражданина найти) также будет национальная система госуслуг, где можно проголосовать на выборах, создать петицию, заплатить налоги и оформить участок для дома.
Отметим, что ещё в 2020 году бывший британский премьер Тони Блэр в беседе с Грефом назвал "неизбежным" введение цифрового ID, а глава ВЭФ и вовсе заявил — хотят этого люди или нет, "мир рано или поздно придёт к универсальному ID граждан и полностью цифровым деньгам".
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.