"Работа и жильё - от 70 баллов": к 2035 году россияне получат соцрейтинг

AB News: у россиян к 2025 году появится социальный рейтинг

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Россияне к 2030-2035 году будут иметь такой показатель как социальный рейтинг гражданина — сообщают эксперты при правительстве РФ, опрошенные AB News.

Фото: Midjouney: Россиянин получил уведомление о понижении социального рейтинга by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Однако это (как и пластиковые карты, смартфоны вместо полифонических кнопочных "звонилок-фонариков") будет внедряться постепенно - и уж точно после всех значимых выборов, окончания СВО и т.д.

Также рано или поздно практически все государства придут к универсальному ID своих жителей и полностью цифровым деньгам — некоторые называют это тотальной слежкой или "цифровым ГУЛАГ", а некоторые рассуждают об удобстве "прозрачного мира с единым документом для всего".

Данный социальный рейтинг россиянина — это аналог кредитной истории в национальном бюро, заявили эксперты. Ранее сообщалось, что разработка такой системы ведётся в РГСУ.

Рейтинг, по замыслу РГСУ, будет двухкомпонентным - в него войдут два числа:

Социальный статус Социальный уровень (второе число) человека.

Создатели рейтинга объяснили, что социальный статус — это текущие заслуги гражданина, а социальный уровень — его перспективы.

Например, социальный статус академика может быть огромным, а социальный уровень - меньше, чем у мастера высшего разряда на заводе, занимающегося волонтёрством (или меньше, чем у врача, занимающегося языками, репетиторством и ходящего в фитнес-клуб).

Как отметили в своем "Прогнозе влияния перспективных технологий" специалисты Сбербанка, такая система действительно появится и будет постепенно внедряться "в течение десятка лет".

Частично такая система уже работает в Китае — рейтинг работает на ограничение доступа к услугам для должников (по кредитам, налогам, штрафам) и асоциальным элементам (хулиганам, злостным нарушителям ПДД, наркоманам и игроманам). Однако, несмотря на распространённые страшилки, он не введен "везде" и у каждого китайца нет своего рейтинга — как об этом ранее писали мировые и российские СМИ.

"Должникам в чёрном списке ограничили покупки любых предметов роскоши, включая дорогую путевку, номер в 5* гостинице, билеты на самолет и скоростной поезд, учебу детей в дорогих школах. Логика простая — если можешь позволить "жить по-богатому", то мог бы отдать свои долги. Второй запрет — если курил в поезде, хулиганил, занял чужое место и сделал вид, что болеешь и не уступил его, таким гражданам просто не продают билеты", — цитирует китаянку портал NGS.

В России же подобная система будет напрямую увязана с государственными базами данных (налоговая, ГИБДД, приставы, суды, выезд-невыезд, призыв, долги, медицина, транспорт, и т. д.).

Как отметили в NGS, в РФ будет обсчитываться:

Успеваемость (для студентов и школьников),

Наличие детей и иждивенцев,

Источники дохода,

Льготы,

Кредитная история,

Судимости,

Аккаунты в социальных сетях (не размещает ли человек деструктивный контент и комментарии),

Участие в общественной жизни и волонтерство,

Государственные награды,

Занятия спортом и здоровый образ жизни

…и тому подобное.

Так государство намерено повышать как финансовую культуру населения (понадобится своевременная оплата ЖКХ, налогов и кредитов), так и культуру поведения (вождение без нарушений, своевременная вакцинация и диспансеризация).

Эти данные позволят сразу оценить новых квартирантов или сотрудников. Именно поэтому у части населения идея вызывает отторжение — люди боятся, что они получат низкие баллы и не хотят утечки личных данных.

Эксперты считают, что россияне быстро привыкнут — как к безналичной оплате (сегодня она составляет более 81% всех оплат в стране). Дескать, привыкло же население нашей страны к рейтингам пассажиров и водителей в такси или продающих/покупающих товары на "Авито".

Впрочем, уже сейчас понятно — этот рейтинг здорово изменит деловые, трудовые и даже бытовые отношения.

Например, знание рейтинга соискателя поможет работодателям не нанимать закредитованного и не ходящего к врачам гражданина, который потом не будет вылезать из больничных, а вместо работы — отбиваться от коллекторов. Также сдающие жилье будут видеть рейтинг потенциального арендатора и если он низкий — могут отказаться и не заселить явно проблемного человека, почему-то "свалившегося" до 31 балла из ста. Охрана клубов или ресторанов может отказать в доступе посетителю с низким социальным рейтингом, опасаясь его асоциального поведения. Ещё подобный рейтинг поможет тем, кто совершает различные сделки, заказывает товары, услуги или ремонт. Естественно, человеку более спокойно будет вызвать слесаря с рейтингом 85, нежели с 27 (а также отдать на починку машину, что-то купить или продать, и так далее).

По их мнению, разрабатываемый социальный рейтинг будет логичным шагом после того, как были введены электронный паспорт с функциями медкарты, водительского удостоверения и т. д.).

В помощь гражданину (и властям, если нужно будет этого гражданина найти) также будет национальная система госуслуг, где можно проголосовать на выборах, создать петицию, заплатить налоги и оформить участок для дома.

Отметим, что ещё в 2020 году бывший британский премьер Тони Блэр в беседе с Грефом назвал "неизбежным" введение цифрового ID, а глава ВЭФ и вовсе заявил — хотят этого люди или нет, "мир рано или поздно придёт к универсальному ID граждан и полностью цифровым деньгам".