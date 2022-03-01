Беглов не смог честно ответить Путину ни по одному вопросу

Во вторник, 1 марта, президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава Северной столицы отчитался о развитии города и озвучил планы. Однако оптимистичный доклад Беглова пошёл вразрез с реальной ситуацией в Петербурге.

Нет безработных — нет безработицы

Так, был поднят вопрос о низком уровне безработицы. Президент отметил, что по данному показателю Петербург является одним из лидеров в стране. Беглов же, в свою очередь, не стал упоминать тот факт, что низкий уровень безработицы сопровождается и низким уровнем зарплат.

Согласно рейтингу РИА "Новости", на конец 2021 года Петербург не смог войти в десятку регионов с самым высоким средним уровнем зарплат, заняв 11-е место. В то же время город находится на втором месте по "зарплатному неравенству" — разнице между самыми низкими и самыми высокими зарплатами.

Данные факторы способствуют оттоку работоспособного населения из Петербурга в другие регионы, в частности в Москву. Это, в свою очередь, способствует снижению уровня безработицы. Таким образом озвученный президентом фактор может говорить и о негативном развитии экономической ситуации в Петербурге.

Итоги совещания Путина и Беглова

Низкие зарплаты, высокие цены

Отдельно можно отметить ещё один фактор, способствующий оттоку работоспособного населения, — резкий рост цен на жильё, вплоть до 30%, во многом вызванный ошибками Смольного в градостроительном секторе.

Беглов заверил президента, что новый подход к работе с застройщиками позволил увеличить темпы строительства социальных объектов. Теперь бизнес обязан за свой счёт возвести не только жилые дома, но и сопутствующую инфраструктуру. Бизнес же, в свою очередь, включил дополнительную нагрузку в цену квартир. Как итог, расходы на строительство соцобъектов переложены с городского бюджета на кошельки петербуржцев.

К тому же новая мера не решила проблему острого дефицита школ, детсадов и поликлиник в Петербурге. Если на начало 2021 года городу не хватало в общей сложности 159 объектов, то на конец того же года число увеличилось до 170. У экспертов есть опасения, что тенденция сохранится, так как из-за роста цен могут значительно сократиться объёмы застройки.

Помощь для избранных

Также президент обратил внимание на проблему расселения аварийного жилья. Он отметил, что решение этого вопроса могло бы стать позитивным фактором для развития Петербурга. Что интересно, Смольный ещё в 2020 году расселил все проблемные дома. Но в то же время чиновники продолжают отчитываться о расселении аварийного жилья в Петербурге. Беглова эта нестыковка не смущает, но и конкретные предложения по решению проблемы на встрече озвучены им не были.

Смежной проблемой является помощь обманутым дольщикам. Беглов пообещал президенту вручить ключи всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков петербуржцев к 2023 году. Только похожее обещание он уже давал ранее. Ещё в марте 2019 года на совещании в Смольном губернатор озвучил, что к 2020 году жильём будут обеспечены 85% обманутых дольщиков из городского реестра пострадавших, остальные 15% — к 2021 году.

Остроты вопросу добавляет тот факт, что для попадания в городской реестр обманутых дольщиков нужно соответствовать множеству факторов.

В частности, туда включаются петербуржцы, пострадавшие только до 2010 года. По оценкам экспертов, реестр охватывает лишь 10% от реального числа обманутых, а инструментов для помощи остальным 90% Смольный так и не представил. А значит, к 2023 году если помощь и будет оказана, то далеко не всем пострадавшим, как пообещал Беглов.

Итоги совещания Путина и Беглова

Проблемный сосед

Губернатор также отчитался о работе над поручением Путина, озвученным ещё в сентябре 2021 года, по развитию транспортного и иного инфраструктурного совместного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По словам Беглова, Смольный уже занят выполнением поставленной задачи. Вот только, по мнению экспертов и чиновников Ленобласти, работа в этом направлении ведётся весьма своеобразными методами.

Стартовавшая в январе мусорная реформа обернулась не только коллапсом городской системы, но и прямо коснулась Ленинградской области.

Несмотря на имевшееся в запасе время, Смольный не смог составить карту обращения с отходами, а у новых компаний по вывозу мусора не оказалось достаточно техники. Первыми результат халатного отношения чиновников к своим обязанностям почувствовали на себе петербуржцы — мусор из дворов неделями не вывозился из дворов. Когда же процесс сдвинулся с мёртвой точки, выяснилось, что петербургские отходы начали свозить на нелегальные свалки в Ленинградской области.

Остро стоит и дорожно-транспортная ситуация, и вновь со стороны Петербурга. До сих пор слабо развито транспортное сообщение с ближайшими пригородами. Например, в Кудрово ведёт единственная дорога, практически перманентно стоящая в пробке. Из-за активного использования такие трассы быстро приходят в негодность.

Транспортная недоступность

Для развития транспортной сети и поддержания в пригодном для использования состоянии существующих дорог требуется финансирование в объёме порядка 13 млрд рублей. Сейчас же город выделяет на этот сектор только 4,5 млрд рублей. Это не мешает Беглову обещать к 2024 году увеличить долю дорог в нормальном состоянии с 75% до 85%.

Не менее нелепо выглядят и другие обещания губернатора касательно развития транспортной сети.

Так, президенту он пообещал к 2024 году обеспечить Петербург электробусами. Это обещание Беглов уже давал в 2019 году, но с тех пор было закуплено только десять машин этого типа. Что касается более крупных закупок, то, по словам губернатора, проект парка на 400 электробусов только разрабатывается и его реализация в лучшем случае начнётся в 2023 году.

Другим заведомо невыполнимым обещанием можно расценивать планы на открытие 21 станции метро к 2030 году. На фоне проблем с банкротством "Метростроя" такие цели выглядят нереалистично, к тому же ещё в августе 2021 года в планах города было открытие только 12 станций метро.

Итоги совещания Путина и Беглова

Корона первенства по заболеваемости

Особое внимание на встрече Путина и Беглова было уделено ситуации с пятой волной коронавирусной инфекции. Губернатор заявил, что Петербург подошёл к ней подготовленным. В качестве довода он приводит открытие четырёх новых стационаров на 1400 коек, и это якобы помогло преодолеть пик заболеваемости. В частности, Беглов заявил о снижении в два раза процента заболеваемости в Петербурге. Но эта же тенденция наблюдается по всей России.

Другое дело, что на пике пятой волны Петербург продолжительное время удерживал лидерство по числу заболевших. Одним из основных факторов, приведших к этой ситуации, стало массовое увольнение врачей из поликлиник и отсутствие общего плана действий в целом.

Например, почти 24 тысячи медиков с запозданием получили "ковидные" надбавки от города.

Результатом увольнения врачей стали огромные очереди в поликлиниках, пациенты вынуждены были часами ждать приёма у врачей. При этом отсутствовало разделение здоровых и заболевших посетителей медучреждений.

Как видно, Владимир Путин и Александр Беглов обсудили многие вопросы развития Петербурга, но практически по каждому направлению губернатор либо дал заведомо невыполнимые обещания, либо представил президенту недостоверную информацию.

Поверит ли президент обещаниям Беглова на этот раз, неизвестно, но рейтинги губернатора явно говорят о том, что петербуржцев рассказы губернатора интересуют уже мало.