В законе о гражданстве РФ есть присоединение Украины и стран СНГ

В январе российская Госдума будет рассматривать законопроект "О гражданстве РФ". Сенсационные изменения — вход в гражданство РФ в случае расширения границ нашей страны.

Законопроект представлен в нижнюю палату президентом 29 декабря. Будет меняться текст закона, который находился в работе с 2002 года и постоянно корректировался. Ключевые правовые рамки сохраняются, поскольку нормы практически не поменялись.

Например, есть норма, позволяющая любому иностранцу стать частью "русского мира" у себя в стране. Также появилась глава о гражданах России по признанию.

У президента России также остаётся право давать паспорта РФ тем людям, которые живут на пространстве бывшего СССР. В целом законопроект выдержан в духе Концепции миграционной политики 2019-2025 годов.

Таким образом, обновлённые процедуры и правила приобретения и утраты гражданства РФ и должны были появиться в конце 2021 года. Впрочем работы с проектом ещё много. Депутатам придётся согласовать между собой положения данного президентского и правительственного законопроекта о порядке въезда в РФ иностранных граждан и выезда их страны.

В пояснительной записке к проекту говорится, что с 2002 года (начало действия закона), российское гражданство получили более 7,3 млн человек. Мысль и установка просты — у человека должна быть устойчивая правовая связь со своей страной.

Стандартным образом гражданство будут получать те, кто "владеет русским языком, знает историю России и основы российского законодательства, обязуется соблюдать Конституцию и не представляет угрозу для безопасности и правопорядка". Примерно 20 категорий претендентов на российский паспорт смогут получить его по упрощённой схеме. Как правило, это соотечественники и их потомки — в общем, те граждане СССР, которые имели территориальное отношение к нынешней России.

Получать гражданство смогут и некоторые категории жителей Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Исключаются из закона нормы о так называемой "покупке гражданства" инвесторами и квалифицированными специалистами, поскольку в реальности она оказалась почти невостребованной.

Чётко оговорены основания прекращения гражданства. Сюда прежде всего относится обвинения в преступлениях. Задействованы почти все экстремистские и наркотические уголовные составы, а не только террористические.

Пока с повестки снята одна из наиболее горячих проблем нынешней России — кампании по аннулированию выданных ранее паспортов, которую ведут силовики в основном в отношении тех же соотечественников, переместившихся с просторов СНГ в давние 90-е годы. Теперь все решения о признании документов фальшивыми то же МВД обязано будет согласовывать с президентом.

Но тема "русского мира" остается основополагающей. Не исключено, что в скором времени появится что-то вроде "карты россиянина" либо будет объявлен массовый приём заявлений на вступление в госпрограмму по переселению в РФ.

Так что прорабатывается схема того, чтобы любой иностранец смог считать себя гражданином великой России, не покидая пределов своего государства.

Особенный фурор вызвал пункт 4 статьи 12 главы 3 — "Основания приобретения гражданства Российской Федерации". В нём звучит следующее:

"В результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении государственной границы Российской Федерации (оптация)".

"В Сети уже переформулировали этот пункт: "На случай утраты государственности одной или всех соседних стран", — пишут авторы "Русской весны".

В проекте "Стекломой" напомнили, что в реальности закон упрощает получение гражданства для тех иностранных граждан, кто родился и/или постоянно проживал и/или имеет родственников по прямой восходящей линии (то есть папа-мама-дедушка-бабушка — никаких двоюродных сестёр, троюродных дядей и внучатых племянников), родившихся или постоянно проживающих на территории РСФСР (стр. 27 законопроекта).

Между тем сам законопроект мог быть гораздо лучше, считают эксперты. Напомним, летом депутат Константин Затулин внёс на рассмотрение законопроект "О репатриации в Российскую Федерацию", который устанавливал ряд революционных нововведений, в частности:

появление принципиально нового для российского миграционного законодательства термина "репатриация" (по аналогии с Германией, Израилем, Польшей и другими национальными государствами);

возможность выбора любого региона РФ для репатриации;

возможность подать заявление о репатриации прямо в консульстве РФ;

получение вида на жительства в срок не позднее шести месяцев;

требование СВОБОДНОГО владения русским языком (а не "читаю и перевожу со словарем", как сейчас);

впервые давалось чёткое определение термина "соотечественник" как представителя исторически проживающего на территории РФ народа: русские, украинцы, белорусы, титульные народы российских нацреспублик и коренные малочисленные народы.

Но пока будет так, как прописано в проекте. Хорошо это или плохо — покажет время. Как и то, в какую сторону (Украина? Белоруссия? Прибалтика? Казахстан? Страны ЕС? Никуда?) подвинутся границы России…

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