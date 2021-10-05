"Введут налог на воздух?": спикер гордумы Томска вспомнил о "Чипполино", говоря о планах Москвы

Спикер городской думы Томска Чингис Акатаев ("Единая Россия") весьма резко высказался относительно инициативы, которая была предложена вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Суть инициативы заключается в том, чтобы повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для ремонта коммунальных систем.

Ранее вице-премьер заявил о проблемах на старте отопительного сезона. По его мнению, связано это с недобором около 80 млрд рублей из-за того, что гражданам в пандемию разрешили не платить пени за просрочку оплаты ЖКУ.

На прошлой неделе стало известно, что в правительстве рассматривают вопрос о повышении тарифов ЖКУ до "экономически обоснованных". Вместе с тем прорабатываются меры адресной поддержки для отдельных категорий граждан. Марат Хуснуллин поручил проработать этот вопрос Минстрою, Минтруду, Минэкономики, Минфину и Федеральной антимонопольной службе.

Комментируя эту инициативу, Чингис Акатаев отметил, что есть предложения расширить круг получателей субсидий на ЖКУ. Он отметил, что "при таком планируемом повышении в поддержке будет нуждаться половина, если не больше, страны".

"Хочется спросить: это так называется поддержка народа в этот сложный период пандемии? Повышение тарифов?! Это одна из самых затратных статей расходов семей уже сейчас. Что будет дальше? Будет введен налог на воздух? Сказка Джанни Родари "Чипполино" — это не инструкция для действий. При этом никто не говорит о повышении зарплат и доходов россиян до экономически обоснованных или хотя бы до среднемировых!", — отметил спикер Госдумы Томска.

"Почему все время рассматриваются вопросы об усилении нагрузки на население, оно и так у нас не самое богатое, и с такими подходами богаче точно не станет", — цитирует Акатаева издание ТВ2.

По мнению спикера гордумы Томска проблемы нужно решать внутри ресурсоснабжающих организаций. Говорил Чингис Акатаев о проблемах Томска, но едва ли они настолько уникальны, что их нет в других городах. По словам Акатаева, люди не должны страдать из-за несогласованных действий хозяйствующих субъектов и ответственных лиц.

В общем, о проблемы в сфере ЖКХ хорошо известны. В апреле этого года генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом Совету Федерации, отметил, что износ коммуникаций составляет 60 процентов. По его словам, происходит это потому, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания.

Вне всякого сомнения, будут приведены обоснования, почему рост тарифов ЖКУ необходим. Но все-таки нельзя не согласиться и с Чингисом Акатаевым по поводу того, что "Чипполино" — это не инструкция для действий.