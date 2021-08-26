В одной телеге: партии Мирнова-Прилепина-Семигина предрекают развал

За три недели до выборов появилась информация о возможном развале партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Якобы сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин недовольны союзом с Сергеем Мироновым.

Партии предсказывают раскол

По информации telegram-канала "Погоны и галстуки", из-за внутренних противоречий экс-лидеры партий "За правду" (Захар Прилепин) и "Патриоты России" (Геннадий Семигин) после выборов в Госдуму готовы отказаться от коалиции со "Справедливой Россией" и создать свои парламентские фракции. Ну а Сергей Миронов останется со справедливороссами.

Плюс такой конструкции — в Госдуме будет не четыре фракции, как несколько последних созывов, а как минимум на две больше. Влиянием новые фракции, конечно, обладать не будут. Но зато можно будет говорить о более разнообразном партийном представительстве.

Конечно, вовсе не факт, что дело обстоит именно таким образом. Вполне вероятно, что за появлением подобной информации могут стоит конкуренты "СРПЗ". Хотя еще понять бы, кому эта партия может так мешать…

Напомним, что объединение трех партий в одну было оформлено в феврале этого года. Тогда же изменили название, чтоб никому не обидно было и произошедшее не выглядело как поглощение "Справедливой Россией" пары небольших партий.

Очевидно, что шансы на то, что "Патриоты России" и "За правду" могли бы самостоятельно получить представительство в Госдуме, минимальны. Максимум на что могли бы рассчитывать эти партии, это пара депутатов, победивших в одномандатных округах.

Объединение со "Справедливой России" дает шанс на более значительное представительство в парламенте. Правда, рейтинги "СРПЗ" находятся в районе пяти процентов — именно столько нужно набрать, чтобы пройти в Госдуму. Но, впрочем, эта партия никогда не была лидером в предпочтениях наших соотечественников.

В одной телеге

Вообще же это объединение вполне можно описать фразой "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Кто там "конь", а кто "трепетная лань" выяснять не будем. Но очевидно, что сопредседатели партии выступают, как бы это сказать, не в унисон.

Захар Прилепин целиком посвятил себя идее создания "коалиции левопатриотических сил", куда активно зазывает КПРФ. Получается не очень. А точнее сказать, совсем не получается — коммунисты ни в какую коалицию вступать не желают, а тем более объединяться со "Справедливой Россией". Ибо это им зачем?

Сергей Миронов больше сосредоточен на продвижении темы "каждому россиянину по 10000 рублей ежемесячно" и тому подобным вещам. Мол, как победим, так и раздадим. Непонятно, правда, откуда на это возьмутся деньги. Версию со включением печатного станка не рассматриваем. Или зря?

А вот Геннадия Семигина как-то особо не видно и не слышно. Впрочем, до выборов еще есть время. Может, в какой-то из дней он выступит с такой инициативой, о которой только все и будут говорить, кто знает.

Очевидно, что если объединение нескольких партий в одну замышлялось как создание альтернативы КПРФ, то затея оказалась неудачной. Собственно, не столь важно, распадется ли эта коалиция после выборов или нет. В любом случае, пока нет оснований говорить о том, что "СРПЗ" может радикально увеличить представительство в Госдуме.